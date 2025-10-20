Единый транспортный документ с 1 сентября 2025 года: как оформить, требования

Что такое ЕТД

ЕТД — единый транспортный документ. С 1 сентября 2025 года его должны использовать все участники прямых смешанных грузоперевозок с использованием разного транспорта по единому маршруту (например, автомобилей, поездов, судов).

Если при перемещении багажа, груза или пассажира используется один вид транспорта, то ЕТД оформлять не нужно — действуют стандартные накладные.

Закон от 08.08.2024 № 288-ФЗ устанавливает правовые основы обязательного применения единого транспортного документа в перевозках в прямом смешанном сообщении (с использованием разного вида ТС).

Пример перевозки в прямом смешанном сообщении. Компания отправляет груз из Владивостока в Москву. Маршрут построен так: груз автомобилем доставляют до порта, затем морским транспортом до Санкт-Петербурга, оттуда — поездом.

Унифицированная форма ЕТД:

упрощает взаимодействие между контрагентами — перевозчиками, отправителями и получателями;

повышает прозрачность всех этапов транспортировки для контролирующих органов;

ускоряет процесс таможенного оформления — ЕТД применяют как внутри страны, так и при экспорте;

вводит единые стандарты транспортировки;

создает условия для аналитики благодаря интеграции с учетными системами;

подтверждает заключение договора в прямых смешанных перевозках (ч. 3 ст. 6 закона № 288-ФЗ).

Внедрение единого транспортного документа — часть масштабных изменений в сфере транспортно-логистической деятельности.