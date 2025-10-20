ЦОК КПП ФСБУ 17.10 Мобильная
Единый транспортный документ с 1 сентября 2025 года: как оформить, требования

С 1 сентября 2025 года единый транспортный документ обязателен для перевозок по одному маршруту с использованием разного транспорта на определенных участках. Например, груз доставили автомобилем до порта, затем по морю в регион получателя, оттуда — поездом до конечного пункта. ЕТД упрощает перевозки и создает единую правовую базу вместо разрозненных правил.

Что такое ЕТД

ЕТД — единый транспортный документ. С 1 сентября 2025 года его должны использовать все участники прямых смешанных грузоперевозок с использованием разного транспорта по единому маршруту (например, автомобилей, поездов, судов).

Если при перемещении багажа, груза или пассажира используется один вид транспорта, то ЕТД оформлять не нужно — действуют стандартные накладные.

Закон от 08.08.2024 № 288-ФЗ устанавливает правовые основы обязательного применения единого транспортного документа в перевозках в прямом смешанном сообщении (с использованием разного вида ТС). 

Пример перевозки в прямом смешанном сообщении. Компания отправляет груз из Владивостока в Москву. Маршрут построен так: груз автомобилем доставляют до порта, затем морским транспортом до Санкт-Петербурга, оттуда — поездом.

Унифицированная форма ЕТД:

  • упрощает взаимодействие между контрагентами — перевозчиками, отправителями и получателями;

  • повышает прозрачность всех этапов транспортировки для контролирующих органов;

  • ускоряет процесс таможенного оформления — ЕТД применяют как внутри страны, так и при экспорте;

  • вводит единые стандарты транспортировки;

  • создает условия для аналитики благодаря интеграции с учетными системами;

  • подтверждает заключение договора в прямых смешанных перевозках (ч. 3 ст. 6 закона № 288-ФЗ).

Внедрение единого транспортного документа — часть масштабных изменений в сфере транспортно-логистической деятельности. 

Что изменилось с 1 сентября 2025 года

Заключение договора о прямом смешанном сообщении — это не обязанность, а право участников перевозок (ч. 2 ст. 2 закона № 288-ФЗ). 

  • Стороны вправе заключить отдельный договор на каждый участок транспортировки. В этом случае нужно составить отдельную накладную для каждого транспорта. Оформлять ЕТД не требуется.

  • При заключении договора о прямом смешанном сообщении использовать ЕТД обязательно. Унифицированный документ включает сведения о сторонах, предмете договора, размере платы, условиях перевозки разным транспортом (автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным и т. д.).

До внедрения ЕТД участники транспортной отрасли руководствовались нормами разрозненных транспортных уставов и кодексов (железнодорожного, морского и т. д.). С 1 сентября 2025 года вводятся единые правила для перевозок разными видами транспорта.

Как заполнить единый транспортный документ

Приказ Минтранса от 11.06.2025 № 187 вводит форму ЕТД на бумажном носителе и устанавливает правила заполнения бумажного бланка или оформления электронного транспортного документа (Приложения 1 и 2 к приказу № 187).

Какие сведения внести в ЕТД (независимо от формы — заполнение на бумаге или формирование файла):

Раздел

Что указывать

1.

Сведения о перевозчике

  • Для юрлица — полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН. 

  • Для ИП — ФИО, ОГРНИП.

  • Для физлица — ФИО 

2.

Сведения о предмете договора перевозки

Указание на вид перевозки — это может быть перевозка багажа, груза, грузобагажа, пассажира или ручной клади

3.

Сведения о полном маршруте перевозки

  • Пункты отправления, назначения и пересадки пассажира (в том числе следующего с ручной кладью). 

  • При перевозке груза или грузобагажа — пункты приема, выдачи и передачи

4. 

Сведения о пассажире (грузоотправителе), грузополучателе

  • Для юрлица — полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения, номер телефона, email (при наличии).

  • Для ИП — ФИО, ОГРНИП, адрес регистрации (пребывания), номер телефона, email (при наличии).

  • Для физлица — ФИО, пол, дата рождения, паспортные данные. Номер телефона и email (при наличии) указывают только в электронной форме ЕТД, в бумажной версии при оформлении проезда пассажира их не прописывают. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) при перевозке багажа 

5.

Сведения о ручной клади (грузе, багаже, грузобагаже)

Наименование места ручной клади, количество мест, масса (вес) брутто и (или) нетто в кг, габаритные размеры. При наличии — тара, упаковка, маркировка, объявленная ценность

6.

Условия перевозки автомобильным транспортом

  • При перевозке пассажиров, ручной клади — вид ТС, порядковый номер маршрута (п. 2 ч. 1 ст. 26 закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ), номер места (при наличии), пункт отправления, дата и время отправления, пункт пересадки (назначения), дата и время прибытия.

  • При перевозке ручной клади и перевозке груза (багажа, грузобагажа) — дата и пункт приема (погрузки), вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику

Условия перевозки внутренним водным транспортом

  • При перевозке пассажиров, ручной клади — название судна, дата и время отправления, пункт отправления, маршрут, категория пассажирского места, номер места (при наличии), пункт пересадки или назначения, дата и время прибытия.

  • При перевозке багажа, грузобагажа — дата и пункт отправления, вид ТС, маршрут, пункт назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата прибытия.

  • При перевозке груза — дата и пункт погрузки, вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи следующему перевозчику

Условия перевозки воздушным транспортом

  • При перевозке пассажиров, ручной клади — номер рейса, наименование и (или) код аэропорта (пункта) отправления, дата и время отправления, номер места (при наличии), наименование и (или) класс бронирования, наименование и (или) код аэропорта (пункта) назначения, дата и время прибытия.

  • При перевозке багажа, грузобагажа — номер рейса, наименование и (или) код аэропорта (пункта отправления), дата и время отправления, наименование и (или) код аэропорта (пункта назначения или передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата и время прибытия рейса.

  • При перевозке груза — дата, наименование и (или) код аэропорта (пункта погрузки), срок доставки в сутках, пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику)

Условия перевозки ж/д транспортом

  • При перевозке пассажиров и ручной клади — наименование и код ж/д станции пункта отправления, номер поезда, дата и время отправления, номер вагона (при наличии), номер места (при наличии), класс обслуживания (при наличии), наименование и код станции пункта назначения, дата и время прибытия.

  • При перевозке багажа или грузобагажа — дата и место приема, наименование и код станции пункта отправления, наименование и код станции пункта назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата и пункт выдачи (передачи следующему перевозчику).

  • При перевозке груза — дата и место предъявления к перевозке (погрузке), наименование и код станции пункта отправления, наименование и код станции пункта назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках), дата и место выгрузки (передачи следующему перевозчику)

Условия перевозки морским транспортом

  • При перевозке пассажиров и ручной клади — дата и время отправления судна, название судна, маршрут, пункт отправления, категория пассажирского места и номер места (при наличии), пункт пересадки (назначения), дата и время прибытия.

  • При перевозке багажа или грузобагажа — дата отправления, вид ТС, маршрут следования судна, пункт отправления, пункт назначения (передачи следующему перевозчику), срок доставки в сутках, дата прибытия.

  • При перевозке груза — дата и пункт погрузки, вид ТС, срок доставки в сутках, дата и пункт назначения (передачи груза следующему перевозчику)

7.

Сведения о грузополучателе

Заполняйте по аналогии со сведениями о грузоотправителе, пассажире (см. п. 4 таблицы). Актуально для всех видов сообщения, кроме перевозки пассажиров и ручной клади

8. 

Особые отметки (при наличии)

  • Реквизиты документа, подтверждающего право пассажира на бесплатный или льготный проезд, СНИЛС.

  • Наименование и номера документов, прилагаемых грузоотправителем к ЕТД, необходимых в прямом смешанном сообщении.

  • Сведения о количестве, типах и контрольных знаках запорно-пломбировочных устройств.

  • Особенности перевозки багажа, груза, грузобагажа.

  • Реквизиты ЕТД (серия и номер ЕТД на бумажном носителе, номер ЕТД в электронном виде) на перевозку пассажира (при оформлении им перевозки багажа)

9. 

Сведения о размере платы

Общая сумма за перевозку всеми видами ТС по полному маршруту, сумма за перевозку каждым видом ТС (с указанием суммы с налогом или без, с налогом и применяемой налоговой ставкой)

10.

Служебная информация перевозчика

  • Номер терминала, дата и время оформления ЕТД, номер заказа, внесение оплаты (наличными или безналичным способом).

  • Юрлица указывают полное и сокращенное (при наличии) наименование. ИП и физлица — ФИО.

Платформа ЭПД — это готовое решение для участников перевозок. В системе вы сможете быстро оформить необходимые документы и предоставить их другой стороне сделки. Оператор обеспечит отправку электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД и прозрачность всей цепочки транспортировки. Документы хранятся в электронном виде — при необходимости водитель может показать их инспектору ГИБДД в мобильном приложении. 

Как выглядит единый транспортный документ

Бумажный бланк ЕТД закреплен в Приложении № 1 к приказу Минтранса № 187. Электронный ЕТД формата 5.01 нужно заполнять в соответствии с правилами, указанными в Приложении № 2

1. Заполняет (формирует) ЕТД перевозчик — на бумаге или XML-файл. Он руководствуется сведениями, предоставленными другими участниками сделки. Например, грузоотправитель обязан предоставить достоверные сведения для осуществления прямого смешанного сообщения. Если перевозчик не получил данные, он вправе не приступать к выполнению договора (ч. 10, 12 ст. 3 закона № 288-ФЗ).

2. Перевозчик заполняет бумажный ЕТД на листе формата А4. Исправлять допущенные в бланке ошибки нельзя — нужно заполнить новый документ. Также запрещена двусторонняя печать: если сведения не поместились на одной странице, то нужно перенести их на другую страницу и указать серию и номер основного бланка.

Бланк бумажной версии ЕТД в Word — скачать

3. Электронный ЕТД перевозчик формирует в том числе в автоматизированной системе и подписывает УКЭП. Затем передает документ оператору информационной системы. А оператор направляет ЕТД в ГИС ЭПД (общую федеральную базу электронных перевозочных документов, координирует которую Минтранс).

4. Форматы электронного ЕТД утверждены приказом ФНС от 13.08.2025 № ЕД-7-26/717@: для грузов (Приложение № 1) и для перевозки пассажира, ручной клади, багажа, грузобагажа (Приложение № 2).

Что еще нужно знать о цифровизации транспортной отрасли

  • ЭДО экспедиторских документов, обязательное применение ЭТрН. С 1 сентября 2026 года все участники грузоперевозок (автомобильных, железнодорожных, авиаперевозок) обязаны будут применять ЭТрН — отправители, получатели, экспедиторы, перевозчики. Документ обязательно нужно передавать в ГИС ЭПД через операторов информационных систем. Соответствующие изменения внесут в закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ. В начале 2026 года заработает система «ГосЛог» (единый реестр сведений об участниках перевозок). Экспедиторы, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели должны зарегистрироваться в системе до 1 мая 2026 года.

  • Пилотный проект по обязательному ЭДО в перевозках зерна. По 31 октября 2025 года действует экспериментальный проект по переходу на электронный документооборот в области перевозок зерна и продуктов его переработки и отработки механизмов ГИС ЭПД (постановление Правительства от 30.04.2025 № 581). По итогам эксперимента Минтранс должен предоставить отчет в правительство, после чего будут рассматривать вопрос об ЭДО в перевозках зерна на постоянной основе. Участники зерновых перевозок могли подключиться к проекту добровольно, чтобы заранее отработать внутренние процессы и взаимодействие с контрагентами.

  • ЭПД в перевозках алкогольной и спиртосодержащей продукции. С 1 сентября 2025 года при транспортировке алкогольной и спиртосодержащей продукции нужно оформлять электронные перевозочные документы. Изменения вносит закон от 30.11.2024 № 433-ФЗ. Действует переходный период — до 1 марта 2027 года. Во время перехода разрешается использовать как бумажные, так и электронные документы. Участники перевозок обязаны обеспечить подачу документов в ГИС ЭПД через операторов информационных систем.

Что нужно сделать участнику перевозок: подключиться к оператору ИС, обеспечить сотрудников электронными подписями и машиночитаемыми доверенностями. Платформа ОФД — это российский сервис, аккредитованный в Минтрансе. Используйте сервис для быстрого и надежного обмена документами с контрагентами и предоставления сведений в ГИС ЭПД. 

Главное

  1. Единый транспортный документ (ЕТД) — это унифицированный документ для оформления перевозок при заключении сторонами договора прямого смешанного сообщения (по единому маршруту разными видами транспорта: автомобилем, поездом, судном и т. д.).

  2. Применять ЕТД не нужно, если стороны заключают отдельный договор на каждый участок маршрута и заполняют отдельные накладные для каждого ТС.

  3. Единый транспортный документ упрощает этапы перевозок и вводит единую правовую базу вместо разрозненных правил.

  4. Форма бумажного бланка ЕТД закреплена в приказе Минтранса № 187. Форматы электронной ЕТД установлены ФНС в приказе № ЕД-7-26/717@.

Подключитесь к Платформе ЭПД и обменивайтесь документами с другими участниками перевозок (ЭТрН, путевыми листами, заявками, договорами и т. д.). Документы хранятся в базе ИС — при необходимости вы сможете быстро их найти и использовать данные для быстрого заполнения ЭПД с постоянными контрагентами. Система создана российским разработчиком и входит в реестр ИС ЭПД.

