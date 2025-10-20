Единый транспортный документ с 1 сентября 2025 года: как оформить, требования

Что такое ЕТД
ЕТД — единый транспортный документ. С 1 сентября 2025 года его должны использовать все участники прямых смешанных грузоперевозок с использованием разного транспорта по единому маршруту (например, автомобилей, поездов, судов).
Если при перемещении багажа, груза или пассажира используется один вид транспорта, то ЕТД оформлять не нужно — действуют стандартные накладные.
Закон от 08.08.2024 № 288-ФЗ устанавливает правовые основы обязательного применения единого транспортного документа в перевозках в прямом смешанном сообщении (с использованием разного вида ТС).
Пример перевозки в прямом смешанном сообщении. Компания отправляет груз из Владивостока в Москву. Маршрут построен так: груз автомобилем доставляют до порта, затем морским транспортом до Санкт-Петербурга, оттуда — поездом.
Унифицированная форма ЕТД:
упрощает взаимодействие между контрагентами — перевозчиками, отправителями и получателями;
повышает прозрачность всех этапов транспортировки для контролирующих органов;
ускоряет процесс таможенного оформления — ЕТД применяют как внутри страны, так и при экспорте;
вводит единые стандарты транспортировки;
создает условия для аналитики благодаря интеграции с учетными системами;
подтверждает заключение договора в прямых смешанных перевозках (ч. 3 ст. 6 закона № 288-ФЗ).
Внедрение единого транспортного документа — часть масштабных изменений в сфере транспортно-логистической деятельности.
Что изменилось с 1 сентября 2025 года
Заключение договора о прямом смешанном сообщении — это не обязанность, а право участников перевозок (ч. 2 ст. 2 закона № 288-ФЗ).
Стороны вправе заключить отдельный договор на каждый участок транспортировки. В этом случае нужно составить отдельную накладную для каждого транспорта. Оформлять ЕТД не требуется.
При заключении договора о прямом смешанном сообщении использовать ЕТД обязательно. Унифицированный документ включает сведения о сторонах, предмете договора, размере платы, условиях перевозки разным транспортом (автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным и т. д.).
До внедрения ЕТД участники транспортной отрасли руководствовались нормами разрозненных транспортных уставов и кодексов (железнодорожного, морского и т. д.). С 1 сентября 2025 года вводятся единые правила для перевозок разными видами транспорта.
Платформа ЭПД
Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок
Как заполнить единый транспортный документ
Приказ Минтранса от 11.06.2025 № 187 вводит форму ЕТД на бумажном носителе и устанавливает правила заполнения бумажного бланка или оформления электронного транспортного документа (Приложения 1 и 2 к приказу № 187).
Какие сведения внести в ЕТД (независимо от формы — заполнение на бумаге или формирование файла):
№
Раздел
Что указывать
1.
Сведения о перевозчике
2.
Сведения о предмете договора перевозки
Указание на вид перевозки — это может быть перевозка багажа, груза, грузобагажа, пассажира или ручной клади
3.
Сведения о полном маршруте перевозки
4.
Сведения о пассажире (грузоотправителе), грузополучателе
5.
Сведения о ручной клади (грузе, багаже, грузобагаже)
Наименование места ручной клади, количество мест, масса (вес) брутто и (или) нетто в кг, габаритные размеры. При наличии — тара, упаковка, маркировка, объявленная ценность
6.
Условия перевозки автомобильным транспортом
Условия перевозки внутренним водным транспортом
Условия перевозки воздушным транспортом
Условия перевозки ж/д транспортом
Условия перевозки морским транспортом
7.
Сведения о грузополучателе
Заполняйте по аналогии со сведениями о грузоотправителе, пассажире (см. п. 4 таблицы). Актуально для всех видов сообщения, кроме перевозки пассажиров и ручной клади
8.
Особые отметки (при наличии)
9.
Сведения о размере платы
Общая сумма за перевозку всеми видами ТС по полному маршруту, сумма за перевозку каждым видом ТС (с указанием суммы с налогом или без, с налогом и применяемой налоговой ставкой)
10.
Служебная информация перевозчика
Платформа ЭПД — это готовое решение для участников перевозок. В системе вы сможете быстро оформить необходимые документы и предоставить их другой стороне сделки. Оператор обеспечит отправку электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД и прозрачность всей цепочки транспортировки. Документы хранятся в электронном виде — при необходимости водитель может показать их инспектору ГИБДД в мобильном приложении.
Как выглядит единый транспортный документ
Бумажный бланк ЕТД закреплен в Приложении № 1 к приказу Минтранса № 187. Электронный ЕТД формата 5.01 нужно заполнять в соответствии с правилами, указанными в Приложении № 2.
1. Заполняет (формирует) ЕТД перевозчик — на бумаге или XML-файл. Он руководствуется сведениями, предоставленными другими участниками сделки. Например, грузоотправитель обязан предоставить достоверные сведения для осуществления прямого смешанного сообщения. Если перевозчик не получил данные, он вправе не приступать к выполнению договора (ч. 10, 12 ст. 3 закона № 288-ФЗ).
2. Перевозчик заполняет бумажный ЕТД на листе формата А4. Исправлять допущенные в бланке ошибки нельзя — нужно заполнить новый документ. Также запрещена двусторонняя печать: если сведения не поместились на одной странице, то нужно перенести их на другую страницу и указать серию и номер основного бланка.
3. Электронный ЕТД перевозчик формирует в том числе в автоматизированной системе и подписывает УКЭП. Затем передает документ оператору информационной системы. А оператор направляет ЕТД в ГИС ЭПД (общую федеральную базу электронных перевозочных документов, координирует которую Минтранс).
4. Форматы электронного ЕТД утверждены приказом ФНС от 13.08.2025 № ЕД-7-26/717@: для грузов (Приложение № 1) и для перевозки пассажира, ручной клади, багажа, грузобагажа (Приложение № 2).
Что еще нужно знать о цифровизации транспортной отрасли
ЭДО экспедиторских документов, обязательное применение ЭТрН. С 1 сентября 2026 года все участники грузоперевозок (автомобильных, железнодорожных, авиаперевозок) обязаны будут применять ЭТрН — отправители, получатели, экспедиторы, перевозчики. Документ обязательно нужно передавать в ГИС ЭПД через операторов информационных систем. Соответствующие изменения внесут в закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ. В начале 2026 года заработает система «ГосЛог» (единый реестр сведений об участниках перевозок). Экспедиторы, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели должны зарегистрироваться в системе до 1 мая 2026 года.
Пилотный проект по обязательному ЭДО в перевозках зерна. По 31 октября 2025 года действует экспериментальный проект по переходу на электронный документооборот в области перевозок зерна и продуктов его переработки и отработки механизмов ГИС ЭПД (постановление Правительства от 30.04.2025 № 581). По итогам эксперимента Минтранс должен предоставить отчет в правительство, после чего будут рассматривать вопрос об ЭДО в перевозках зерна на постоянной основе. Участники зерновых перевозок могли подключиться к проекту добровольно, чтобы заранее отработать внутренние процессы и взаимодействие с контрагентами.
ЭПД в перевозках алкогольной и спиртосодержащей продукции. С 1 сентября 2025 года при транспортировке алкогольной и спиртосодержащей продукции нужно оформлять электронные перевозочные документы. Изменения вносит закон от 30.11.2024 № 433-ФЗ. Действует переходный период — до 1 марта 2027 года. Во время перехода разрешается использовать как бумажные, так и электронные документы. Участники перевозок обязаны обеспечить подачу документов в ГИС ЭПД через операторов информационных систем.
Что нужно сделать участнику перевозок: подключиться к оператору ИС, обеспечить сотрудников электронными подписями и машиночитаемыми доверенностями. Платформа ОФД — это российский сервис, аккредитованный в Минтрансе. Используйте сервис для быстрого и надежного обмена документами с контрагентами и предоставления сведений в ГИС ЭПД.
Платформа ЭПД
Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок
Главное
Единый транспортный документ (ЕТД) — это унифицированный документ для оформления перевозок при заключении сторонами договора прямого смешанного сообщения (по единому маршруту разными видами транспорта: автомобилем, поездом, судном и т. д.).
Применять ЕТД не нужно, если стороны заключают отдельный договор на каждый участок маршрута и заполняют отдельные накладные для каждого ТС.
Единый транспортный документ упрощает этапы перевозок и вводит единую правовую базу вместо разрозненных правил.
Форма бумажного бланка ЕТД закреплена в приказе Минтранса № 187. Форматы электронной ЕТД установлены ФНС в приказе № ЕД-7-26/717@.
Подключитесь к Платформе ЭПД и обменивайтесь документами с другими участниками перевозок (ЭТрН, путевыми листами, заявками, договорами и т. д.). Документы хранятся в базе ИС — при необходимости вы сможете быстро их найти и использовать данные для быстрого заполнения ЭПД с постоянными контрагентами. Система создана российским разработчиком и входит в реестр ИС ЭПД.
Читайте также:
ЭПД и перевозка алкоголя: новые правила с 1 сентября 2025 года.
Увеличение штрафов за кассовые нарушения: изменения в ст. 14.5 КоАП.
Как искусственный интеллект превращает данные чеков в управленческие решения для бизнеса.
Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: 2W5zFJXSrHN
Начать дискуссию