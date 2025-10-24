7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
Как заполнить декларацию по НДС за 3 квартал 2025 года: подробная инструкция с образом

По НДС за III квартал предстоит отчитаться не позднее 27 октября 2025 года. Рассказываем, как заполнить декларацию по налогу, и даем пример заполнения.

Форма декларации по НДС за III квартал 2025 года

Последняя версия декларации утверждена приказом ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024. Порядок ее заполнения и электронный формат есть в этом же приказе (приложения № 2 и 3).

В составе декларации титульный лист и 12 разделов с приложениями: 

1. Титульный лист и раздел 1 обязательны для всех — их сдают даже если не было никакой деятельности и не принимали к вычету «входной» НДС.

2. Остальные разделы с приложениями потребуются, если имели место соответствующие операции, например:

  • раздел 2 — если были налоговым агентом по НДС (ст. 161 НК);

  • раздел 3 — здесь приводится расчет налога (при наличии облагаемых операций);

  • разделы 4 – 6 — если применяли ставку 0%;

  • раздел 7 — если в III квартале были только необлагаемые НДС операции, реализация за рубежом, либо получали предоплату за товары с производственным циклом более полугода (п. 3, 13 ст. 167 НК);

  • раздел 8 — если применяли вычеты (данные из книги покупок);

  • раздел 9 — если были облагаемые НДС операции (сведения из книги продаж);

  • разделы 10, 11 — если выставляли счета-фактуры как посредники;

  • раздел 12 — если выставляли счета-фактуры с выделенным НДС при освобождении от налога или по необлагаемым операциям.

Обратите внимание! Отчитываться по НДС можно только электронно. Исключение — освобожденные от уплаты НДС налоговые агенты, которым разрешено выбирать электронный или бумажный формат.

Заполняем декларацию по НДС за III квартал 2025 на примере

Составляйте декларацию по НДС на основании следующих документов:

  • счетов-фактур;

  • книг учета продаж и покупок;

  • журналов учета счетов-фактур;

  • данных бухгалтерского и налогового учета.

Важно: в разделах 1–7 отражайте суммы в полных рублях (без копеек), а в разделах 8 –12 в рублях с копейками.

Проще заполнять декларацию в следующем порядке.

Титульный лист

  • ИНН — указывают ИП (12 цифр) и юрлица (10 цифр); КПП – только юрлица.

  • «Номер корректировки» — «0--» если декларация первичная, «1--», «2--» и т. д., если подаете уточненку.

  • «Налоговый период» — для III квартала «23» (в случае реорганизации компании — «55»), «Отчетный год» — «2025».

  • «Представляется в налоговый орган (код)» — код инспекции, в которую отчитываетесь.

  • «По месту нахождения (учета)» — выберите кодировку из приложения № 3 к Порядку заполнения: «116» по месту учета ИП, «213» — по месту учета крупнейшего налогоплательщика, «214» — по месту постановки на учет компании и т. д.

  • «Налогоплательщик» — укажите полное наименование компании / полное ФИО ИП без сокращений.

  • Номер телефона указывайте с кодом города, не используя скобки, пробелы, прочерки.

Декларацию подписывает руководитель юрлица / ИП (код «1») или их представитель по доверенности (код «2»). Если доверенность электронная, указывайте ее идентификатор GUID.

Раздел 8

Перенесите сюда данные из книги покупок по счетам-фактурам, по которым в III квартале приняли к вычету «входной» НДС (п. 5.1 ст. 174 НК):

  • Строку 001 — заполняете, если подаете уточненку.

  • Строка 005 — перенесите номер записи из графы 1 книги покупок.

  • Строки 010–180 — здесь распределите данные из книги покупок (графы 2–8, 10 и 12–15).

  • Строка 190 — строка «Всего» из книги покупок, заполняйте ее только на последнем листе раздела 8.

  • Строка 200 — берется из графы 16 книги покупок.

  • Строки 210–230 — показатели граф 17–19 книги покупок. Если были операции с прослеживаемыми товарами, отразите по ним код единицы измерения, количество и стоимость.

При наличии дополнительных листов в книге покупок, данные из них перенесите в приложение 1 к разделу 8.

Раздел 9

В раздел 9 переносим данные из книги продаж, если в III квартале исчисляли НДС:

  • Строка 001 — заполняйте только в уточненке.

  • Строка 005 — порядковый номер (из графы 1 книги продаж).

  • Строка 010 — код вида операции (графа 2 книги продаж).

  • Строки 020–221 — данные по счетам-фактурам (графы 3–6, 8, 10–20 книги продаж).

  • Строки 222–224 — данные по прослеживаемым товарам (графы 21–23 книги продаж).

  • Строки 230–280 — показатели из строки «Всего» книги продаж укажите на последнем листе раздела 9.

Приложение 1 к разделу 9 заполните, если в III квартале оформляли к книге продаж дополнительные листы.

Раздел 3

В разделе 3 приведите расчет налога к уплате:

  • В строках 080–118 покажите налоговую базу, облагаемую НДС по соответствующим ставкам, с учетом восстановления. Не нужно отражать суммы, облагаемые по ставке 0%, и не облагаемые.

  • В строках 120–190 отразите вычеты по НДС, кроме вычетов по сырьевому экспорту и другим операциям, по которым заполняли разделы 4–6.

Итоги расчета (строка 118 минус строка 190) отражайте так:

  • В строке 200 — положительная разница между строками 118 и 190. Это сумма НДС к уплате.

  • В строке 200 — укажите «0», если строки 118 и 190 равны.

  • В строке 210 — отрицательная разница между строками 118 и 190. Это НДС к возмещению, отражайте его без минуса.

Приложение 1 к разделу 3 заполняется только в декларации за IV квартал.

Обратите внимание: упрощенцы часто допускают в разделе 3 ошибку, применяя сразу несколько ставок налога. Но в одной декларации может быть заявлена лишь одна ставка НДС. Исключение — когда превышен лимит для применения пониженной ставки 5% и плательщик должен перейти на ставку 7% в середине квартала.

Разделы 4–6

Раздел 4 — заполняйте по операциям с подтвержденной ставкой 0%.

Раздел 5 — необходим при заявлении вычетов по операциям, которые не заявляли в квартале подтверждения ставки 0%.

Раздел 6 — оформляйте, если были операции, для которых ставка 0% не подтверждена.

Раздел 7

Раздел 7 необходим, если в III квартале были операции:

Раздел 7 заполняйте и в случае, если не начисляете налог с авансов по товарам (работам, услугам) с производственным циклом от полугода и выше (п. 1 ст. 154, п. 13 ст. 167 НК).

Разделы 10 и 11

Раздел 10 для посредников, выставлявших счета-фактуры. Данные переносят из части 1 журнала учета счетов-фактур. Заполняйте столько разделов 10, сколько записей в журнале сделано в III квартале.

Раздел 11 посредники заполняют по полученным счетам-фактурам, перечисленным в части 2 журнала. Количество разделов 11 должно совпадать с числом записей за III квартал в разделе 2 журнала.

Раздел 1

Итоговый раздел 1 по налогу к уплате заполните последним:

  • В строках 010 и 020 укажите коды ОКТМО и КБК.

  • В строке 030 налог к уплате отражают неплательщики НДС, которые выставляли счета-фактуры, выделив в них налог. Сумма не отражается в разделе 3 и в строках 040 и 050.

  • Налогоплательщики по НДС, в зависимости от полученного итога, налог к уплате вносят в строку 040, а налог к возмещению — в строку 050.

  • При заявительном порядке возмещения НДС заполняются строки 055 и 056.

  • Стороны СЗПК указывают код «1» в строке 085 и заполняют строки 090–095.

Пример заполнения декларации по НДС за III квартал 2025 года

В III квартале у ООО «Буревестник» были такие операции:

Дата

Содержание

Сумма, руб.

№ счета-фактуры

Код вида операции

Примечание

07.07.2025

Отгружена продукция покупателю

12 000 000 (в т. ч. НДС 20% - 2 000 000)

123

01

Аванс не поступал

20.08.2025

Получен аванс от покупателя

6 000 000 (в т. ч. НДС 20% - 1 000 000)

124

02

Отгрузка произведена 03.10.2025 (4 квартал)

22.08.2025

Приобретены у поставщика и учтены сырье и материалы

15 600 000 (в т. ч. НДС 20% - 2 600 000)

220 от 22.08.2025

01

Аванс не перечисляли

08.09.2025

Отгружена продукция покупателю

10 800 000 (в т. ч. НДС 20% - 1 800 000)

125

01

НДС по авансовому счету-фактуре № 122 принят к вычету при отгрузке

Получен аванс от покупателя (2 квартал)

8 400 000 (в т. ч. НДС 20 % - 1 400 000)

122 от 30.06.2025

22

Заполненная декларация будет выглядеть так:

