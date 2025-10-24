Как заполнить декларацию по НДС за 3 квартал 2025 года: подробная инструкция с образом

Форма декларации по НДС за III квартал 2025 года

Последняя версия декларации утверждена приказом ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024. Порядок ее заполнения и электронный формат есть в этом же приказе (приложения № 2 и 3).

В составе декларации титульный лист и 12 разделов с приложениями:

1. Титульный лист и раздел 1 обязательны для всех — их сдают даже если не было никакой деятельности и не принимали к вычету «входной» НДС.

2. Остальные разделы с приложениями потребуются, если имели место соответствующие операции, например:

раздел 2 — если были налоговым агентом по НДС (ст. 161 НК);

раздел 3 — здесь приводится расчет налога (при наличии облагаемых операций);

разделы 4 – 6 — если применяли ставку 0%;

раздел 7 — если в III квартале были только необлагаемые НДС операции, реализация за рубежом, либо получали предоплату за товары с производственным циклом более полугода (п. 3, 13 ст. 167 НК);

раздел 8 — если применяли вычеты (данные из книги покупок);

раздел 9 — если были облагаемые НДС операции (сведения из книги продаж);

разделы 10, 11 — если выставляли счета-фактуры как посредники;

раздел 12 — если выставляли счета-фактуры с выделенным НДС при освобождении от налога или по необлагаемым операциям.

Обратите внимание! Отчитываться по НДС можно только электронно. Исключение — освобожденные от уплаты НДС налоговые агенты, которым разрешено выбирать электронный или бумажный формат.