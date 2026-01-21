Ошибки в учете и документах: как бизнесу работать без нарушений в 2026 году

Ошибки в декларациях по НДС

Если сумма выручки, отраженная в декларации по НДС, меньше оборотов, которые проходят по онлайн-кассам или по расчетным счетам, налоговая рассматривает это как возможное занижение налоговой базы.

Наиболее распространенные нарушения связаны с тем, что документы между продавцом и покупателем не совпадают или неправильно отражены в учете. Вот несколько распространенных ошибок, которые чаще всего приводят к камеральным проверкам ФНС:

несоответствие данных в счетах-фактурах — различаются номер, дата или ИНН контрагента;

неверно указанные коды операций;

ошибки при переносе стоимости товаров и услуг между разными отчетными периодами;

неправильное восстановление НДС при возврате авансов или при изменении условий договора;

игнорирование срока давности по вычетам — предельный срок составляет три года;

подача нулевой декларации, несмотря на движение средств по расчетному счету или кассе;

одновременное применение нескольких налоговых ставок и права на вычет, что недопустимо для льготных ставок УСН (5% и 7%);

неверный расчет НДС, включенного в авансы — расчет должен производиться по формулам 5/105, 7/107, 20/120;

уменьшение реальной суммы выручки в отчетности;

неправомерные вычеты — попытка учесть «входной» НДС по несуществующим операциям или фиктивным счетам-фактурам.

В случае расхождений налоговая требует пояснения, а при подтверждении ошибки — доначисляет НДС.

Одна из самых эффективных мер, чтобы избежать рисков — ежеквартально проводить сверку данных по счетам-фактурам до сдачи декларации. Даже если у самого налогоплательщика ошибки нет, недочеты у контрагента могут вызвать претензии ФНС и необходимость подготовить пояснения.