Ошибки в учете и документах: как бизнесу работать без нарушений в 2026 году

Самое главное:
В онлайн-чеках чаще всего допускают ошибки в обязательных реквизитах.
В декларациях по НДС нередко возникают расхождения из-за некорректных счетов-фактур, неверных кодов операций и контрольных соотношений.
Данные учета и сведения ОФД расходятся из-за ручного ввода, пропусков чеков и дублирования операций.
Отсутствие электронного документооборота повышает риск технических ошибок и претензий со стороны ФНС.
Ошибки в чеках
Любой чек, сформированный на онлайн-кассе, проходит двойную проверку: сначала — в ОФД, затем — в ФНС. Оператор фискальных данных оценивает структуру чека, а затем налоговая служба проводит форматно-логический контроль в соответствии с приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
ФНС проверяет наличие обязательных реквизитов, корректность значений тегов, логические связи между полями и отсутствие незадекларированных элементов. Если какой-либо из параметров нарушен, документ могут не принять к учету. Из-за этого возникнут расхождения между сведениями, полученными ФНС от онлайн-кассы, и отчетностью предпринимателя.
Для удобства контроля каждому фискальному документу присваивается статус. Он показывает, что происходит с чеком на стороне налоговой.
Статус
Что означает
«Принят»
Чек успешно передан в ФНС, ошибок нет
«Принят с предупреждением»
ФНС обнаружила некритичные ошибки (коды 321, 322, 504, 508, 509, 512–519, 533–534), но документ учтен в налоговой
«Отказ в приеме»
Зафиксированы критические ошибки (коды 400, 405, 409, 417, 419–424, 505–507, 510), чек не принят
«Прием в карантин»
На кассе не завершена регистрация, проверить чек на сайте ФНС невозможно
«В обработке»
Документ передан в ФНС, проверка продолжается
Самыми распространенными критическими ошибками считаются такие нарушения:
Отсутствие ИНН поставщика при указании признака агента (коды 510 и 511).
Ошибки в НДС — неверно указан тег или пропущены обязательные значения (код 505).
Пропуск обязательного тега — например, отсутствует наименование товара или услуги (код 420).
Недопустимое значение в обязательном поле — реквизит заполнен с ошибкой (код 422).
Незадекларированные теги — в документ включены лишние реквизиты, не предусмотренные форматом (код 423).
Ошибки времени — дата или время указаны некорректно: отклонение более чем на сутки или более чем на год назад/вперед (коды 502, 503).
Ответственность за некорректные чеки закреплена в КоАП (п 4. ст. 14.5):
для ИП штраф составляет от 1 500 до 3 000 рублей;
для организаций — от 5 000 до 10 000 рублей.
Но финансовые санкции — не единственный риск. Если компания не исправляет чеки с критическими ошибками, налоговая инспекция может сопоставить данные с декларациями и банковскими транзакциями. При обнаружении расхождений инспекция инициирует камеральную проверку, потребует пояснения и может доначислить налог.
Чтобы снизить вероятность ошибок, удобно использовать сервис «Контроль нарушений» в личном кабинете Платформы ОФД. Он позволяет:
мониторить статус регистрации касс;
отслеживать периоды, когда данные не отправлялись ОФД;
видеть количество фискальных документов с ошибками и анализировать кассы, на которых проблемы возникают чаще.
Такой превентивный контроль помогает выявлять сбои до того, как они станут причиной расхождений с данными налоговой службой.
Ошибки в декларациях по НДС
Если сумма выручки, отраженная в декларации по НДС, меньше оборотов, которые проходят по онлайн-кассам или по расчетным счетам, налоговая рассматривает это как возможное занижение налоговой базы.
Наиболее распространенные нарушения связаны с тем, что документы между продавцом и покупателем не совпадают или неправильно отражены в учете. Вот несколько распространенных ошибок, которые чаще всего приводят к камеральным проверкам ФНС:
несоответствие данных в счетах-фактурах — различаются номер, дата или ИНН контрагента;
неверно указанные коды операций;
ошибки при переносе стоимости товаров и услуг между разными отчетными периодами;
неправильное восстановление НДС при возврате авансов или при изменении условий договора;
игнорирование срока давности по вычетам — предельный срок составляет три года;
подача нулевой декларации, несмотря на движение средств по расчетному счету или кассе;
одновременное применение нескольких налоговых ставок и права на вычет, что недопустимо для льготных ставок УСН (5% и 7%);
неверный расчет НДС, включенного в авансы — расчет должен производиться по формулам 5/105, 7/107, 20/120;
уменьшение реальной суммы выручки в отчетности;
неправомерные вычеты — попытка учесть «входной» НДС по несуществующим операциям или фиктивным счетам-фактурам.
В случае расхождений налоговая требует пояснения, а при подтверждении ошибки — доначисляет НДС.
Одна из самых эффективных мер, чтобы избежать рисков — ежеквартально проводить сверку данных по счетам-фактурам до сдачи декларации. Даже если у самого налогоплательщика ошибки нет, недочеты у контрагента могут вызвать претензии ФНС и необходимость подготовить пояснения.
Сервис «Платформа Госотчет» упрощает процедуру сверки деклараций по НДС с контрагентами. Он позволяет загрузить реестр счетов-фактур, направить контрагентам запросы на сверку и увидеть, где данные расходятся. Система подсвечивает статус сверки, помогает внести корректировки и формирует декларацию уже с учетом исправлений.
При выявлении разночтений предприниматель может запросить корректный документ у контрагента, оформить корректировочный счет-фактуру или внести изменения в учетные регистры по НДС.
Сервис также позволяет проводить сверку с налоговой по Единому налоговому счету и контролировать, нет ли переплат или недоимок, которые могли возникнуть в том числе из-за неправильного заполнения декларации.
Расхождения между отчетностью и данными ОФД
Даже если декларация по НДС заполнена без ошибок, риск разночтений с данными, которые ФНС получает от оператора фискальных данных, все равно есть. Главные причины расхождений:
Ручное внесение данных в 1С. Даже однократная описка в сумме чека или дате нарушает сопоставимость данных и отражается в несоответствиях между данными ОФД и отчетностью.
Большой объем операций. Чем больше чеков пробивает бизнес, тем выше риск пропустить какую-то информацию при переносе данных в учетную программу.
Ошибки в чеках. Если в документе есть критическая ошибка и он не принят ФНС, выручка по кассе и выручка, отраженная в отчетности, начинают расходиться.
Чтобы исключить риск ошибки, используйте сервис «Интеграция ОФД в 1С» от «Платформы ОФД». Он автоматически выгружает фискальные документы из ОФД напрямую в учетную систему и формирует на их основе все необходимые отчеты: по продажам, возвратам, кассовым операциям и поступлениям товаров.
Такая автоматизация дает несколько преимуществ:
Экономия времени. Бухгалтеру больше не нужно вручную переносить данные и сверять кассовые отчеты.
Достоверность информации. Отчеты строятся на основании фактических чеков, без риска задвоений или пропусков.
Прозрачность выручки. Руководитель видит обороты по бизнесу практически в реальном времени, а значит, может оперативно реагировать на изменения.
Ведение КУДиР в электронном виде также позволяет снизить риск ошибок. Предприниматели на УСН и патенте обязаны вести Книгу учета доходов и расходов (ст. 346.24 и ст. 346.53 НК). Если книга отсутствует или данные в ней не совпадают с реальными доходами и расходами, будет штраф по ст. 120 НК:
от 10 000 до 30 000 ₽ — за отсутствие или неправильное ведение;
не менее 40 000 ₽ — при занижении налога (20% от суммы недоимки).
Если КУДиР заполняют вручную, риск ошибок растет по тем же причинам, что и при ручном своде данных по кассам.
В электронном сервисе «Платформы Госотчет» КУДиР формируется автоматически — на основании данных из ОФД и банковских выписок:
Книга ведется в соответствии с требованиями законодательства, поэтому не нужно изучать правила заполнения и проверять структуру вручную.
Исправления можно вносить быстро и без дополнительных формальностей — подтверждать изменения подписью не требуется.
КУДиР хранится в облаке: данные защищены, не теряются и доступны в любой момент. При необходимости книгу можно выгрузить в формате Excel и распечатать.
Несогласованность документов и процессов
Компании до сих пор активно обмениваются бумажными документами. Бумаги легко теряются, не доходят до нужного сотрудника или остаются неподписанными. Часто приходится повторно запрашивать договоры, акты и накладные, заново подписывать документы. Из-за задержек документов данные по сделкам, отгрузкам, кассовым операциям могут обновляться с опозданием, расходиться между собой и требовать дополнительных сверок.
Цифровизация документооборота становится для бизнеса не просто удобством, а необходимостью.
Электронный документооборот обеспечивает быстрый и корректный обмен всеми типами коммерческих документов: договорами, счетами, УПД, актами, накладными. Цифровые документы имеют юридическую силу, хранятся в электронном архиве и доступны в любой нужный момент.
Для обмена цифровыми документами с контрагентами у Платформы ОФД есть решение — «Платформа ЭДО». Система поддерживает автороуминг, позволяющий обмениваться документами с партнерами, даже если они используют другого оператора. При интеграции с 1С и другими учетными системами документы автоматически отображаются в бухгалтерии. Это избавляет от ручного ввода данных и снижает риск расхождений.
Для компаний, работающих с маркированными товарами, ЭДО — обязательный инструмент: через него контрагенты обмениваются УПД. «Платформа ЭДО» автоматически передает данные о товарах с маркировкой в «Честный ЗНАК» и помогает соблюдать требования законодательства.
С электронным сервисом можно упростить подачу отчетности в ФНС, Соцфонд и Росстат. В «Платформе Госотчет» отчетность проверяется автоматически: система анализирует заполнение полей, контрольные соотношения и отображает подсказки, если данные внесены некорректно. Это помогает заранее устранить ошибки, которые могли бы привести к запросам пояснений.
Для участников перевозок и компаний, работающих с грузами, значительную часть документооборота составляют транспортные документы. В электронном формате их можно оформлять, подписывать и передавать через «Платформу ЭПД» — сервис, аккредитованный Минтрансом.
В системе можно оформлять:
путевой лист (ЭПЛ) — данные о рейсе, техническом и медицинском контроле, показания одометров;
транспортную накладную (ЭТрН) — сведения о грузе, отправителе, получателе и условиях перевозки;
заказ и заявки (ЭЗЗ) — данные о товаре, его характеристиках и условиях доставки;
договор фрахтования (ЭДФ) и заказ-наряд (ЭЗН);
сопроводительную ведомость (ЭСВ) — документ для контейнерных перевозок.
Документы автоматически передаются в ГИС ЭПД, а водители могут предъявлять их инспекторам через мобильное приложение. Электронный формат упрощает поиск документов, исключает риск их потери и позволяет более точно отслеживать состояние перевозки.
Умные решения
Для тех, кто создает будущее
Цифровизация снижает риски ошибок и обеспечивает согласованность данных
Корректность данных в чекax, декларациях и учетных системах напрямую влияет на налоговую безопасность бизнеса. Ошибки в фискальных документах, несоответствия в декларациях и расхождения между внутренним учетом и сведениями, которые получает ФНС, приводят к запросам пояснений, камеральным проверкам и доначислениям.
Большая часть нарушений появляется из-за ручного оформления документов, отсутствия своевременной сверки с контрагентами и несогласованности процессов внутри компании. Бумажные документы теряются, задерживаются, требуют повторного согласования и нарушают согласованность данных между компанией и контролирующими органами.
Цифровизация упрощает решение задач бизнеса. Автоматическая передача данных в ОФД, использование ЭДО, сервисов для электронной отчетности позволяют исключить большую часть ручных операций, ускорить обмен документами, обеспечить прозрачность учета и снизить риск несоответствий с данными ФНС. Для компаний это означает стабильность, предсказуемость и возможность не отвлекать ресурсы на устранение технических ошибок.
Читайте также:
Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами: переход на универсальные сообщения с 2026 года.
Единый транспортный документ с 1 сентября 2025 года: как оформить, требования.
Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: 2W5zFHBu16Y
Начать дискуссию