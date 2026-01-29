Кто и по каким правилам проверяет ККТ в 2026 году

Контроль за применением контрольно-кассовой техники в 2026 году находится в ведении ФНС. Налоговая служба контролирует, чтобы бизнес соблюдал требования к расчетам с покупателями, корректно применял онлайн-кассы и передавал фискальные данные.

До 2030 года в России действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Он установлен постановлением Правительства от 10.03.2022 № 336.

Суть моратория заключается в запрете на проведение плановых контрольных и надзорных мероприятий, которые включаются в ежегодные планы проверок и требуют предварительного уведомления предпринимателя. Такие проверки в отношении большинства компаний и ИП в 2026 году не проводят.

Но мораторий не означает отмену контроля за ККТ. Он только ограничивает плановые проверки. Все остальные инструменты надзора продолжают применяться в полном объеме.

Постановление № 336 не отменяет внеплановые контрольные мероприятия. Они остаются основным инструментом ФНС в 2026 году. Поводом для внеплановой проверки могут стать жалобы покупателей, выявленные расхождения в фискальных данных, отсутствие передачи чеков — об этом расскажем далее.