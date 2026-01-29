Самое главное:
Мораторий на проверки до 2030 года касается только плановых мероприятий и не защищает от внепланового контроля.
Индикаторы риска, которые могут повлечь проверки, — отсутствие передачи данных, высокий процент возвратов и чеков коррекции.
За нарушения правил применения ККТ предусмотрены штрафы, приостановка деятельности и дисквалификация должностных лиц.
Правительство обсуждает увеличение штрафов за нарушения ККТ в несколько раз.
Бизнесу важно заранее видеть свои риски и устранять ошибки до того, как их обнаружит налоговая.
Кто и по каким правилам проверяет ККТ в 2026 году
Контроль за применением контрольно-кассовой техники в 2026 году находится в ведении ФНС. Налоговая служба контролирует, чтобы бизнес соблюдал требования к расчетам с покупателями, корректно применял онлайн-кассы и передавал фискальные данные.
До 2030 года в России действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Он установлен постановлением Правительства от 10.03.2022 № 336.
Суть моратория заключается в запрете на проведение плановых контрольных и надзорных мероприятий, которые включаются в ежегодные планы проверок и требуют предварительного уведомления предпринимателя. Такие проверки в отношении большинства компаний и ИП в 2026 году не проводят.
Но мораторий не означает отмену контроля за ККТ. Он только ограничивает плановые проверки. Все остальные инструменты надзора продолжают применяться в полном объеме.
Постановление № 336 не отменяет внеплановые контрольные мероприятия. Они остаются основным инструментом ФНС в 2026 году. Поводом для внеплановой проверки могут стать жалобы покупателей, выявленные расхождения в фискальных данных, отсутствие передачи чеков — об этом расскажем далее.
Как налоговая выбирает, кого проверять
Контроль за применением ККТ в 2026 году строится на принципах риск-менеджмента. ФНС анализирует накопленную базу фискальных чеков и выделяет те компании и ИП, у которых показатели выходят за пределы условной «зеленой зоны».
Срабатывание индикатора риска не означает, что нарушение уже доказано. Но это сигнал о том, что деятельность бизнеса выглядит подозрительно и требует проверки.
Индикаторы риска применения ККТ
Действующие индикаторы риска утверждены приказом Минфина от 06.06.2023 № 88н. На январь 2026 года в законодательном акте закреплены три индикатора риска:
Зарегистрированная в личном кабинете предпринимателя ККТ не передает фискальные данные в ФНС 60 календарных дней и более.
Доля чеков с признаком «Возврат прихода» за 30 дней превышает 30% от общего количества чеков продажи (исключение — ломбарды).
Доля чеков коррекции за 30 дней превышает установленный порог от общего количества сформированных чеков.
Эти показатели ФНС анализирует автоматически на основе данных, поступающих от онлайн-касс.
Дополнительные основания для внеплановых проверок
Помимо формальных индикаторов риска, ФНС вправе инициировать внеплановые контрольные мероприятия и по другим основаниям. На практике чаще всего это:
Жалоба покупателя — например, при невыдаче кассового чека или невозможности проверить чек через официальный сервис ФНС.
Автоматическое срабатывание индикатора риска в АИС ФНС из-за отсутствия новых фискальных данных от онлайн-кассы в течение 60 дней.
Виды мероприятий по контролю ККТ
Виды мероприятий, связанные с контролем применения ККТ, закреплены положением о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства о применении ККТ, утвержденным постановлением Правительства от 28.02.2022 № 272.
Контрольные мероприятия могут проводиться с взаимодействием и без взаимодействия с проверяемым лицом.
К таким мероприятиям относятся:
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
документарная проверка;
выездное обследование;
контрольная закупка;
выездная проверка.
Наблюдение за соблюдением требований
Проводится дистанционно. ФНС анализирует данные из собственных информационных ресурсов, межведомственных систем и открытых источников. В ходе наблюдения могут быть выявлены, например:
использование модели ККТ, исключенной из реестра;
нарушения порядка регистрации или перерегистрации кассы;
несоблюдение условий применения ККТ.
По результатам наблюдения налоговая вправе направить предостережение, предписание или инициировать внеплановое контрольное мероприятие.
Документарная проверка
Инспектор запрашивает документы и сопоставляет их с данными ФНС. При выявлении расхождений у предпринимателя есть возможность дать пояснения. По итогам контролеры принимают решение о вынесении предписания или применении санкций.
Выездное обследование и контрольная закупка
Выездное обследование общедоступных объектов проводится без предварительного уведомления. Если инспектор обнаруживает признаки нарушения, он вправе провести контрольную закупку. О ее результатах органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов, а сведения о мероприятии вносятся в реестр контрольных мероприятий в течение пяти рабочих дней.
Выездная проверка
Это наиболее полный формат контроля. Она включает осмотр объекта, опрос сотрудников, контрольные закупки и иные действия. По итогам проверки составляется акт с перечнем нарушений, ссылками на нормы закона, сроками их устранения и перечнем сведений, которые необходимо представить в ФНС.
Проверки ККТ все чаще проходят с использованием дистанционных форм взаимодействия. ФНС вправе использовать:
видеосвязь и конференц-связь;
электронный документооборот;
мобильное приложение «Инспектор»;
личный кабинет налогоплательщика.
Профилактика вместо штрафов: как ФНС меняет подход к контролю ККТ в 2026 году
В конце 2025 года ФНС утвердила Программу профилактики рисков причинения вреда на 2026 год в сфере применения контрольно-кассовой техники. Документ принят приказом ФНС от 19.12.2025 № ЕД-7-20/1230@.
Формально налоговая по-прежнему сохраняет весь набор контрольных инструментов. Но на практике в 2026 году приоритет отдается профилактике, разъяснениям и работе с причинами ошибок, а не только с их последствиями.
Программа профилактики направлена на то, чтобы:
стимулировать добровольное соблюдение требований законодательства о ККТ;
снизить количество нарушений за счет раннего выявления рисков;
сформировать у бизнеса устойчивое понимание правил работы с кассами;
уменьшить число контрольных мероприятий и штрафных санкций.
Другими словами, налоговая заинтересована в том, чтобы предприниматель сам видел и исправлял ошибки, не дожидаясь проверки.
Программа на 2026 год предусматривает пять основных форм профилактики.
Мероприятие
Суть и практическое значение
Информирование
ФНС размещает разъясняющие материалы:
Цель — заранее донести обязательные требования и типовые ошибки, которые чаще всего приводят к нарушениям
Обобщение правоприменительной практики
Не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, ФНС публикует доклад о практике контроля за применением ККТ. В нем указаны наиболее распространенные нарушения и подходы налоговых органов к их оценке
Объявление предостережений
Если у ФНС есть основания предполагать возможное нарушение, но нет подтверждения причиненного ущерба, предпринимателю направляется предостережение.
Бизнес вправе подать возражения, получить мотивированный ответ налоговой, устранить потенциальную проблему без штрафа
Консультирование
Консультации проводятся по телефону, через видеосвязь, при личном обращении в налоговую инспекцию. Предприниматель может уточнить порядок проверок, виды контрольных мероприятий и способы обжалования решений ФНС
Профилактические визиты
Профилактические визиты могут быть обязательными или проводиться по инициативе предпринимателя. Обязательный профилактический визит проводится в случаях, установленных законом, отказаться от него нельзя.
Во время визита инспектор разъясняет требования и указывает на возможные ошибки. Если визит инициирован предпринимателем, рекомендации носят разъяснительный характер. При выявлении реального риска ФНС вправе инициировать контрольное мероприятие.
В 2026 году ФНС обращает внимание на корректность работы онлайн-кассы, полноту передачи фискальных данных, соответствие чеков, выручки и отчетности. Если бизнес видит свои продажи так же, как их видит налоговая, и своевременно устраняет отклонения, вероятность санкций снижается. Контролировать работу своих касс удобно с помощью сервисов Платформы ОФД.
Сервис «Контроль нарушений» помогает предпринимателю своевременно отслеживать все необходимые показатели. В личном кабинете отображаются риски проверок ФНС, ошибки в чеках, проблемы с регистрацией ККТ и сбои в передаче фискальных данных. Сервис анализирует ключевые индикаторы риска, которые используются налоговыми органами при отборе бизнеса для проверок, и заранее сигнализирует о потенциальных нарушениях.
По каждому проблемному показателю пользователь получает пояснения и рекомендации, что именно нужно исправить и какие действия предпринять. Это значит, что владелец ККТ сможет устранять ошибки до того, как они приведут к предупреждениям, штрафам или блокировке кассы. В результате контроль работы ККТ становится частью ежедневного управления бизнесом, а не реакцией на проверку.
Документы, которые оформляет ФНС по итогам проверки
Результаты проверки налоговая фиксирует документально.
1. Акт проверки. Акт составляют:
на месте — при контрольной закупке или выездной проверке;
вне места проверки — при дистанционных мероприятиях.
Если акт оформлен без участия проверяемого лица и не подписан им, документ размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Предприниматель считается ознакомленным с актом с момента его направления через электронную почту, ТКС, личный кабинет налогоплательщика или портал Госуслуг (п. 4, 5 ст. 21 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).
2. Протокол об административном правонарушении. Составляется, если в ходе проверки выявлены нарушения. В протоколе указывают:
конкретные факты нарушений;
нормы законодательства, которые нарушены;
пояснения проверяемого лица (если они даны).
3. Постановление о привлечении к ответственности. На основании протокола ФНС выносит постановление, в котором указан размер штрафа или иная мера ответственности. Этот документ можно обжаловать в установленном порядке.
Что обязан сделать предприниматель во время проверки
При проведении контрольных мероприятий пользователь ККТ обязан:
предоставить доступ к кассовой технике и фискальным накопителям;
передать запрошенные документы и пояснения;
обеспечить возможность осмотра ККТ;
содействовать проведению проверки в установленных рамках.
Одновременно предприниматель вправе:
присутствовать при проверке;
давать пояснения;
знакомиться с актами;
заявлять возражения;
обжаловать действия инспекторов.
Штрафы за нарушения при применении ККТ в 2026 году
Если контролеры обнаружат нарушения правил работы с онлайн-кассами, владельца кассы привлекут к ответственности — она установлена ст. 14.5 КоАП. Основные санкции — в таблице.
Нарушение
Для ИП и должностных лиц
Для юридических лиц
Не применили ККТ при расчете с клиентом
Штраф 25–50% суммы расчета, но не менее 10 000 руб.
Штраф 75–100% суммы расчета, но не менее 30 000 руб.
Повторно не применили ККТ (если сумма расчетов без кассы составила 1 млн руб. и более)
Приостановление деятельности до 90 суток
Не выдали покупателю кассовый чек или БСО
Штраф 2 000 руб.
Штраф 10 000 руб.
Проигнорировали запрос ФНС при документарной проверке или представили документы с опозданием
Штраф от 1 500 до 3 000 руб.
Штраф от 5 000 до 10 000 руб.
Нарушили другие требования закона № 54-ФЗ (использовали незарегистрированную ККТ, кассу без фискального накопителя или договора с ОФД, пробивали чеки с ошибками и т. п.)
Штраф от 1 500 до 3 000 руб.
Штраф от 5 000 до 10 000 руб.
Правительство подготовило законопроект, который направлен на ужесточение ответственности за нарушения при применении ККТ. Его цель — повысить кассовую дисциплину и сократить практику ухода выручки в тень.
Поводом для пересмотра санкций стала контрольная практика ФНС. В 2024 году налоговые органы провели около 78 тысяч проверок в сфере применения ККТ. Доля нарушений, связанных с неприменением касс, держится на уровне 70–80%. При этом размеры штрафов были установлены еще в 2007 году и, по оценке ФНС, часто несоразмерны выгоде, которую бизнес получает за счет сокрытия выручки и неуплаты налогов.
Законопроект предлагает отказаться от обязательного предупреждения за неприменение ККТ. Сейчас в ряде случаев штраф заменяют предупреждением. В новой редакции неиспользование кассы предлагают закрепить как наиболее серьезное нарушение — предупреждение по нему применять не будет.
Еще одно изменение — сближение ответственности ИП и юрлиц. Планируется уйти от привязки штрафов к организационно-правовой форме бизнеса. Размер ответственности предлагается определять исходя из тяжести нарушения и факта сокрытия выручки. При этом для субъектов МСП сохраняется возможность снижения минимального штрафа в два раза.
Также есть предложение значительно увеличить штрафы. Предельные размеры санкций могут составить до 150 тысяч рублей за неприменение ККТ, до 50 тысяч рублей за применение кассы с нарушениями и до 50 тысяч рублей за ненаправление кассового чека покупателю. Если неприменение ККТ выявлено повторно в течение года, штраф может увеличиваться в два раза.
Пока законопроект не принят, но логика предлагаемых изменений показывает общий тренд: контроль за применением ККТ будет становиться строже, а системные нарушения повлекут немалые убытки.
Поэтому в 2026 году предпринимателям важно следить за корректной работой кассы и контролировать фискальные данные. Для этого и нужен инструмент, который показывает состояние касс и чеков в одном окне. Например, сервис «Контроль нарушений» от Платформа ОФД позволяет в личном кабинете видеть ошибки в работе ККТ, риски проверок и индикаторы, на которые ориентируется ФНС. Это позволяет видеть свой бизнес так, как его видит налоговая, и устранять риски до того, как они станут нарушением.
Частые вопросы
Как избежать налоговых проверок?
Если проверка уже назначена, отменить ее не получится. Но бизнес может заранее снизить риски и пройти проверку без последствий, если соблюдать требования законодательства о применении ККТ.
В первую очередь важно регулярно проверять, принимаются ли чеки налоговыми органами и корректно ли заполнены все обязательные реквизиты. Это можно сделать в личном кабинете Платформы ОФД. Отдельное внимание стоит уделять статусам чеков и сообщениям о форматно-логических ошибках.
Также нужно сверять данные о выручке и отчетности с информацией, содержащейся в базе фискальных документов. Если выявлены расхождения или ошибки, их следует исправить до того, как они станут основанием для контрольных мероприятий.
Кто еще может проверять наличие онлайн-кассы?
С 1 марта 2025 года право аренды торговых мест на рынках предоставляется только продавцам, использующим зарегистрированные онлайн-кассы. Поэтому управляющие рынками компании получили контрольные функции.
При заключении договора аренды они вправе запросить у продавца копию карточки регистрации ККТ. Кроме того, управляющая компания обязана ежемесячно проверять на сайте ФНС, зарегистрированы ли кассы у арендаторов по месту нахождения рынка.
Если касса отсутствует или используется с нарушениями, продавцу направляется требование устранить нарушение в течение 15 рабочих дней. На этот период торговая деятельность может быть приостановлена. Если нарушение не исправлено в установленный срок, управляющая компания вправе расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке.
Какую ответственность несут управляющие рынками компании?
Административная ответственность управляющих рынками компаний закреплена законом от 08.08.2024 № 284-ФЗ. Она наступает за нарушение порядка предоставления торговых мест продавцам, не соблюдающим требования законодательства о ККТ.
За первичное правонарушение для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей. Если нарушение совершается повторно, санкции существенно возрастают: для организаций штраф может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а для должностных лиц — от 50 до 80 тысяч рублей.
Могут ли кассу автоматически снять с учета, если ФНС не получает фискальные данные?
Да, с 1 марта 2025 года действует правило, по которому ККТ может быть автоматически снята с учета, если налоговые органы не получают к ней доступ. Такая ситуация возможна, например, при проведении контрольных мероприятий.
Это правило направлено на предотвращение случаев, когда бизнес намеренно скрывает выручку за счет отключения передачи данных или ограничения доступа к ККТ. Если кассу сняли с учета, использовать ее для расчетов невозможно. Для возобновления работы предпринимателю нужно восстановить доступ для налогового органа и пройти процедуру регистрации ККТ заново.
