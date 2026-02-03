Новая форма ЕФС-1 с 2026 года: как заполнить и сдать

Самое главное:
Коды трудовой функции по ОКЗ никуда не делись, их по-прежнему нужно указывать.
Переход на дистанционку и возврат в офис больше не нужно отражать в ЕФС-1 и передавать в СФР.
В отчете о стаже частичную занятость при работе на Севере нужно детализировать.
Подавать сведения о договорах, предметом которых является интеллектуальная собственность, нужно, только если договор заключен непосредственно с автором РИД.
Что включает новая ЕФС-1 с 2026 года
Приказами от 17.11.2025 № 1462 и 1463 СФР утвердил новую форму и электронный формат ЕФС-1, а также порядок ее заполнения. Эти приказы вступили в силу 30 декабря 2025 года, то есть использовать новый бланк нужно уже, начиная с отчетов за декабрь 2025, четвертый квартал 2025 года и полностью за 2025 год. Но фактически в январе 2026 года СФР принимала отчеты по старым формам.
Форма ЕФС-1 образца 2026 года состоит из двух разделов и подразделов к ним:
1. Раздел 1 — «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию»:
Подраздел 1.1 — «Сведения о трудовой (иной) деятельности» (бывш. СЗВ-ТД).
Подраздел 1.2 — «Сведения о страховом стаже» (бывш. СЗВ-СТАЖ).
Подраздел 1.3 — «Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений» (бывш. СИоЗП).
Подраздел 2 — «Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии» (бывш. ОДВ-1).
Подраздел 3 — «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» (бывш. ДСВ-3).
2. Раздел 2 — «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (бывш. 4-ФСС).
Некоторые изменения в новой форме ЕФС-1 — технические, а некоторые влияют на порядок заполнения и сдачи отчета. Далее расскажем, как заполнить ЕФС-1 с учетом новых требований.
Как заполнить титульный лист ЕФС-1 в 2026 году
В 2026 году на титульном листе формы ЕФС-1 нужно указать:
регистрационный номер в СФР;
полное или сокращенное наименование, для ИП — ФИО полностью;
ИНН и КПП (только для организаций);
ОКВЭД;
ОГРН или ОГРНИП;
должность лица, подписывающего отчет, его подпись, ФИО и дату подписания.
Титульный лист заполняйте при каждой подаче отчета, даже если отправляете только один раздел, например, о приеме или увольнении.
Платформа Госотчет
Удобный и надежный сервис для сдачи отчетности в госорганы
Как заполнить раздел 1 ЕФС-1 в 2026 году
Раздел 1 ЕФС-1 предназначен для передачи в СФР сведений о периодах и условиях работы физлиц, из которых складывается стаж для назначения пенсии.
В 2026 году СФР обновил коды «Статус зарегистрированного лица» для иностранцев, коды мероприятий, коды договоров ГПХ для подразделов раздела 1.
Раздел 1 и подраздел 1 не являются самостоятельными отчетами. Это обязательная «шапка» при заполнении подразделов 1.1, 1.2 и 1.3. В подразделе 1 страхователь заполняет данные работника, коды его статуса и гражданства.
Платформа Госотчет — это сервис для подготовки и сдачи отчетности в ФНС, СФР и Росстат в одном окне. Он позволяет создавать, отправлять отчеты, отслеживать их статусы и вести переписку госорганами без привязки к рабочему месту. Платформа автоматически проверит отчет на ошибки и при обнаружении выделит их в отдельный блок для удобной навигации между полями, не прошедшими проверку, а также даст пояснения к некорректно заполненным полям.
Как заполнить подраздел 1.1 ЕФС-1 в 2026 году
Изменения 2026 года направлены на уточнение и сужение круга случаев, когда нужно подавать сведения:
1. Раньше подраздел 1.1 ЕФС-1 работодатели сдавали по всем сотрудникам, отдельно выделяя дистанционных. С 2026 года подавать сведения о кадровых переводах дистанционщиков больше не нужно, коды НДОМ и ДИСТ отменены. Прием и увольнение дистанционных работников нужно отражать по общим правилам.
2. Теперь, если сотрудник устраивается на работу или переводится на работу с неполным рабочим временем, в поле «Код выполняемой функции» сведений по соответствующему кадровому событию нужно указывать:
НЕПД — если у него неполный рабочий день,
НЕПН — если у него неполная рабочая неделя.
А когда режим неполного рабочего времени отменяют, и сотрудник переходит на полный график, нужно оформить обычный перевод и подать подраздел 1.1 без отметки о неполном времени.
3. Порядок из нового приказа № 1462 не уточняет формат кода трудовой функции, но его по-прежнему нужно брать из ОКЗ.
Раньше заказчики услуг фрилансеров без статуса самозанятого заполняли подраздел 1.1 по авторским договорам и договорам об отчуждении прав на произведения науки, литературы, искусства. Теперь речь идет о договорах, связанных с результатами интеллектуальной деятельности из пп. 1–12 ст. 1225 ГК и только если одновременно:
получатель выплаты — сам автор РИД, а не третье лицо;
договор является основанием для авторского вознаграждения;
с выплат начисляются страховые взносы.
В остальном случаи предоставления подраздела 1.1 ЕФС-1 остались прежними: прием, увольнение, кадровый перевод, заключение и расторжение договора ГПХ, приостановление и возобновление трудового договора. Сама форма также не изменилась и, например, при окончании гражданско-правового договора с физическим лицом ее нужно заполнить следующим образом:
Как заполнить подразделы 1.2, 2 и 3 ЕФС-1 в 2026 году
Из обновленной формы ЕФС-1 убрали тип сведений «Назначение выплат по ОСС». Это значит, что подраздел 1.2 нужно сдавать только по итогам года по всем работникам и исполнителям по договорам ГПХ, которым страхователь выплачивал и начислял зарплату и гонорары, и для назначения пенсии.
По данным подраздела 1.2 СФР получает информацию для расчета стажа работников: кто, по какому договору и в каких условиях трудился. В этой части с 2026 года действуют изменения:
При работе на Крайнем Севере и подобных условиях на неполном рабочем дне в графе 4 нужно указывать долю ставки.
При командировке в зоны радиоактивного загрязнения в графе 7 нужно ставить код ЧАЭСКОМ.
Графы 11 и 12 заполняйте только при вредных или опасных условиях труда (классы 3.1–4) несмотря на то, что в справочнике остались все классы.
В общем случае заполненный подраздел 1.2 за 2025 год выглядит так:
Подразделы 2 и 3 — не самостоятельные отчеты. Их нужно подавать вместе с подразделом 1.2, в котором работодатели указывают данные о сотрудниках, работающих на особых видах работ, дающих право на досрочную пенсию, например, на вредных или опасных условиях.
Как заполнить подраздел 1.3 ЕФС-1 в 2026 году
Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 заполняют государственные и муниципальные учреждения: школы, больницы, поликлиники, научные институты, театры, музеи, кинотеатры, центры социального обслуживания и т. п. с кодами ОКВЭД2, перечисленными в приказе Минтруда от 28.12.2023 № 900Н.
Нововведение 2026 года в подразделе 1.3 — значение «4» для работников с третьей квалификационной категорией в графе 16.
Не успели обновить 1С? Создайте и отправьте отчет на Платформе Госотчет — интуитивно понятный сервис с защитой информации от утечки и возможностью работы по электронной подписи любого удостоверяющего центра.
Как заполнить раздел 2 ЕФС-1 в 2026 году
Раздел 2 формы ЕФС-1 как и прежде посвящен взносам на травматизм. Его заполняют все работодатели, а также заказчики услуг физлиц, если с их вознаграждений уплачивали взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных болезней.
Титульную часть раздела 2, подраздел 2.1 непосредственно расчет взносов и подраздел 2.3 о медосмотрах и спецоценке заполняют все страхователи.
Подразделы 2.1.1 и 2.2 — только при наличии особых условий, например, если в компании есть сотрудники со страховым стажем для досрочной пенсии, или страхователь применяет пониженные тарифы.
С 2026 года в разделе 2 ЕФС-1 нужно обязательно указывать численность работающих инвалидов:
Как и в какие сроки сдавать ЕФС-1 в 2026 году
В 2026 году ЕФС-1 страхователи вправе сдавать на бумаге, только если средняя численность работников за 2025 год не больше 10 человек. Если больше 10, то обязательно в электронном виде по ТКС или личный кабинет страхователя.
Сроки следующие:
Раздел, подраздел
Периодичность
Подраздел 1.1
Кадровые переводы: ежемесячно — до 25-го числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о переводе
Приемы, увольнения, заключение и расторжение ГПД — на следующий за событием день
Подразделы 1.2, 2, 3
Один раз в год — до 25-го января года, следующего за отчетным
Подраздел 1.3
Ежемесячно — до 25-го числа месяца, следующего за отчетным
Раздел 2
Ежеквартально — до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Если дедлайн выпадает на выходной, то безнаказанно можно отчитаться в ближайший после него рабочий день.
Больше о сроках предоставления отчетности читайте здесь.
Платформа Госотчет
Удобный и надежный сервис для сдачи отчетности в госорганы
Заключение
ЕФС-1 — масштабная многосоставная форма отчетности о работниках. Но далеко не все работодатели обязаны заполнять все таблицы отчета, да и у разных разделов и подразделов разная периодичность. Следите за графиком.
Основные изменения в ЕФС-1 с 2026 года связаны с уточнением различных показателей, влияющих на стаж и пенсионные права работников. Поэтому при заполнении уделяйте им особое внимание, чтобы избежать ошибок, путаницы и сложностей при выходе у работников на пенсию в дальнейшем.
Несмотря на вступление в действие приказов СФР от 17.11.2025 № 1462 и 1463 об использовании новой формы ЕФС-1, в январе 2026 года СФР принимал электронные отчеты на старом бланке.
Платформа Госотчет — это сервис для документооборота с госорганами: сдавайте отчетность, получайте больничные листы, отвечайте на запросы и требования.
Читайте также:
Электронный УПД с 1 января 2026 года: топ вопросов и ответов.
Как бизнесу увеличить продажи в 2026 году: методы и инструменты в личном кабинете ОФД.
Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: 2W5zFJhQy2p
Начать дискуссию