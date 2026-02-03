Новая форма ЕФС-1 с 2026 года: как заполнить и сдать

Что включает новая ЕФС-1 с 2026 года

Приказами от 17.11.2025 № 1462 и 1463 СФР утвердил новую форму и электронный формат ЕФС-1, а также порядок ее заполнения. Эти приказы вступили в силу 30 декабря 2025 года, то есть использовать новый бланк нужно уже, начиная с отчетов за декабрь 2025, четвертый квартал 2025 года и полностью за 2025 год. Но фактически в январе 2026 года СФР принимала отчеты по старым формам.

Форма ЕФС-1 образца 2026 года состоит из двух разделов и подразделов к ним:

1. Раздел 1 — «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию»:

Подраздел 1.1 — «Сведения о трудовой (иной) деятельности» (бывш. СЗВ-ТД).

Подраздел 1.2 — «Сведения о страховом стаже» (бывш. СЗВ-СТАЖ).

Подраздел 1.3 — «Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений» (бывш. СИоЗП).

Подраздел 2 — «Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии» (бывш. ОДВ-1).

Подраздел 3 — «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» (бывш. ДСВ-3).

2. Раздел 2 — «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (бывш. 4-ФСС).

Некоторые изменения в новой форме ЕФС-1 — технические, а некоторые влияют на порядок заполнения и сдачи отчета. Далее расскажем, как заполнить ЕФС-1 с учетом новых требований.