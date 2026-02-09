ПЭП в первичке: как доказать реальность сделки перед налоговой и избежать доначислений

Какие виды электронной подписи бывают и что такое ПЭП

В документообороте может использоваться три вида подписи (ст. 5 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»):

усиленная неквалифицированная (УНЭП / НЭП);

усиленная квалифицированная (УКЭП / КЭП);

простая (ПЭП).

Подробнее остановимся на наиболее простом виде ЭП. Простая электронная подпись — это вид цифровой подписи, который только подтверждает, что документ подписан конкретным человеком — через коды, пароли, логины.

Например, ПЭП широко применяется для подтверждения операций в банковских приложениях и онлайн-банкингe. Для аутентификации на мобильном устройстве пользователю приходит СМС-код или push-уведомление, который вводится в специальное поле — это и есть простая электронная подпись в действии.

При соблюдении определенных условий ПЭП приравнивается к собственноручной ручной подписи, а документ в электронном виде с такой подписью становится полностью равнозначным бумажному оригиналу, заверенному от руки.