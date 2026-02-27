Электронный документооборот с физическими лицами: как подписывать документы онлайн 

Кому подойдет решение

Сервис особенно эффективен для:

онлайн-школ;

сервисных компаний;

агентств недвижимости;

логистических центров;

HR-агентств;

медицинских и консультационных услуг.

Подходит компаниям в РФ и СНГ, работающим с физическими лицами и самозанятыми.

Мнение эксперта: «Посчитайте деньги и трудозатраты в рублях — и тогда всё становится максимально просто и понятно. Оцените, сколько это может сэкономить бюджеты, попробуйте новые инструменты и не бойтесь тестировать их на практике.

Важно смотреть на опыт других сфер и компаний. Например, в недвижимости полезно обратить внимание на то, что коллеги делают в смежных областях — часто их решения можно адаптировать для себя. Не замыкайтесь на собственных процессах: рутина съедает до 50% времени руководителя и мешает замечать новые возможности.

Современный бизнес требует цифровизации: CRM-система, сервисы ЭДО, эквайринг — это мастхев. Стремитесь максимально переводить процессы в электронный формат, чтобы экономить ресурсы и ускорять работу» — Светлана Столина, практикующий специалист в области оптимизации бизнес‑процессов и цифровой трансформации.

Специализируется на оценке экономической эффективности внедрения цифровых инструментов — таких как CRM, электронный документооборот и эквайринг — и применении практических решений из смежных отраслей для ускорения бизнес‑операций.

Её подход основывается на анализе затрат и выгод, активном тестировании новых технологий и адаптации лучших практик из разных сфер для повышения эффективности и экономии ресурсов бизнеса.

Переходите по ссылке и смотрите интервью со Светланой на тему: «Автоматизация в недвижимости: как агентство “Решение” перешло на ЭДО с клиентами»: