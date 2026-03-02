Договоры ГПХ без бумаги: как перевести гражданско-правовые договоры в электронный формат

Юридическая сила электронных документов

Бумажные договоры долгое время были единственно надежным вариантом оформления отношений. Лет 10–20 назад компании уже начали обмениваться сканами, отправлять соглашения по факсу, но с неизменным условием — стороны обязались в течение определенного срока (например, 14 дней) отправить оригиналы документа на бумажном носителе.

С внедрением ЭДО в повседневную жизнь практика изменилась. Сегодня договоры, оформленные в электронном формате, на бумаге никто не дублирует. Дело в том, что юридическую значимость, целостность и авторство такого документа подтверждает электронная подпись.

Документы с КЭП не уступают по юридической силе бумаге, подписанной собственноручно, то есть оба варианта считаются равнозначными (п. 1 ст. 6 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ). Дополнительно распечатывать их не нужно. Договоры хранятся в том формате, в котором их составили изначально (п. 24 ФСБУ 27/2021).

С ПЭП и НЭП ситуация сложнее, но не намного. Сторонам нужно соблюсти условия п. 2 ст. 6 закона № 63-ФЗ, а именно — заключить еще специальное соглашение о признании простой электронной подписи. Этого будет достаточно, чтобы сотрудничать в электронном формате без дублирования документов на бумаге.

Чем отличается электронный договор от скан-копии? Скан бумажного договора — это всего лишь изображение документа, изготовленного на бумажном носителе. Обмен такими файлами по email не является гарантией того, что такой договор был подписан именно вашим контрагентом (или уполномоченным им лицом), а не неизвестным третьим лицом. Потому риск оспаривания факта заключения такого договора является значительным.