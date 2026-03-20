Подписание документов с клиентами: как сделать быстрее

Чтобы ускорить обслуживание и не терять клиентов на этапе оформления, необходимо перевести подписание в цифровой формат. При внедрении электронного документооборота — процесса обмена электронными документами с использованием специализированных сервисов — их подписание происходит с помощью электронной подписи. В РФ в соответствии с 63-ФЗ «Об электронной подписи» видов ЭП три: простая (ПЭП), неквалифицированная (НЭП) и квалифицированная (КЭП).

ПЭП — самый доступный вариант. Для того чтобы подписать документ простой ЭП, достаточно ввести полученный на телефон код в специальное поле. Этот вид подписи хорошо знаком практически каждому пользователю: именно с ее помощью физлица подтверждают свои действия в приложениях банков.

НЭП отличается большей защищенностью, чем простая подпись. Но и получить ее сложнее: неквалифицированная ЭП создается при помощи криптографических средств. Самой защищенной является КЭП, однако для обычного гражданина ее выпуск в большинстве случаев нецелесообразен. Квалифицированную подпись получают в удостоверяющих центрах, которые имеют аккредитацию Минцифры России, а сертификат записывают на специальный носитель.

Для бизнеса, работающего с физлицами, подойдет простая электронная подпись. ПЭП можно подписывать большинство категорий документов, включая:

договоры — оказания услуг, бытового подряда, ГПХ;

соглашения;

NDA;

акты оказания услуг или выполненных работ;

накладные;

гарантийные талоны;

согласие на обработку данных и другие.

Исключение — документы, содержащие гостайну, врачебную или адвокатскую тайну.