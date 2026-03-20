Самое главное:
Скорость оформления услуг — это прибыль и лояльность клиентов.
Главный барьер, которые не позволяет ускорить оформление услуг — подписание документов на бумаге.
Ускорить процесс подписания документов с клиентами-физлицами помогает переход на электронный документооборот.
Для подписания документов с физлицами используется один из законодательно закрепленных видов электронной подписи — простая ЭП.
Что влияет на скорость оформления услуг
Очередь в зоне ресепшен в клинике или долгое ожидание ссылки на оплату в онлайн-школе — не просто неудобство: каждая лишняя потраченная минута снижает вероятность повторного обращения клиента и увеличивает риск его потери. Процесс оформления услуг может замедляться по причине:
ручного ввода данных;
сложных интерфейсов;
отсутствия автоматизации оплат;
плохой интеграции систем;
незнания сотрудником четкого алгоритма действий при нестандартной ситуации.
Но чаще всего причиной медленного оформления становится бумажный документооборот: в клиниках, сервисных компаниях и онлайн-школах он занимает большую часть времени администраторов. Сотрудникам приходится тратить время на перенос информации из документов на бумаге в CRM-систему (что нередко сопровождается опечатками и необходимостью повторных уточнений), информация дублируется, возникают сложности с поиском и хранением документации.
При взаимодействии с клиентами ключевой проблемой становится подписание документов, причем независимо от того, приходит ли клиент в офис или клинику лично или, например, оплачивает обучение в онлайн-школе.
Подписание документов с клиентами: как сделать быстрее
Чтобы ускорить обслуживание и не терять клиентов на этапе оформления, необходимо перевести подписание в цифровой формат. При внедрении электронного документооборота — процесса обмена электронными документами с использованием специализированных сервисов — их подписание происходит с помощью электронной подписи. В РФ в соответствии с 63-ФЗ «Об электронной подписи» видов ЭП три: простая (ПЭП), неквалифицированная (НЭП) и квалифицированная (КЭП).
ПЭП — самый доступный вариант. Для того чтобы подписать документ простой ЭП, достаточно ввести полученный на телефон код в специальное поле. Этот вид подписи хорошо знаком практически каждому пользователю: именно с ее помощью физлица подтверждают свои действия в приложениях банков.
НЭП отличается большей защищенностью, чем простая подпись. Но и получить ее сложнее: неквалифицированная ЭП создается при помощи криптографических средств. Самой защищенной является КЭП, однако для обычного гражданина ее выпуск в большинстве случаев нецелесообразен. Квалифицированную подпись получают в удостоверяющих центрах, которые имеют аккредитацию Минцифры России, а сертификат записывают на специальный носитель.
Для бизнеса, работающего с физлицами, подойдет простая электронная подпись. ПЭП можно подписывать большинство категорий документов, включая:
договоры — оказания услуг, бытового подряда, ГПХ;
соглашения;
NDA;
акты оказания услуг или выполненных работ;
накладные;
гарантийные талоны;
согласие на обработку данных и другие.
Исключение — документы, содержащие гостайну, врачебную или адвокатскую тайну.
Подпислон — это сервис простой электронной подписи. Он позволяет организовать электронный документооборот с физлицами — клиентами и сотрудниками. Чтобы подписать документ, достаточно просто ввести код из СМС: клиенту не придется устанавливать мобильное приложение и проходить регистрацию. Нужен только смартфон.
Как организовать ЭДО с физлицами
Ключевое отличие ЭДО с контрагентами и госорганами от ЭДО с клиентами-физлицами заключается в том, что у граждан редко есть КЭП. Поэтому для подписания документов с клиентами необходимо использовать сервисы, поддерживающие ПЭП.
Шаг 1. Проанализируйте документооборот с физлицами
В первую очередь составьте полный перечень документов, которые компания подписывает с клиентами-физлицами. Классифицируйте их по уровню риска: какие документы можно подписывать простой ЭП, для каких обязательна КЭП, а также оцените, как часто требуется их подписание.
Это позволит систематизировать информацию и получить представление об объеме документооборота с физлицами.
Шаг 2. Определитесь, какие документы будут «оцифрованы» в первую очередь
Начинать цифровизацию рекомендуется с тех бумаг, которые создают максимальный трафик и заставляют клиентов ждать. Это обеспечит моментальный эффект: очереди сократятся, а лояльность вырастет.
Шаг 3. Подготовьте локальные акты для перехода на ЭДО
Чтобы обмениваться электронными документами на законных основаниях, необходимо издать приказ о переходе на ЭДО и внести изменения в учетную политику организации. В учетной политике предусмотрите пункт о подписании документов ПЭП.
Шаг 4. Выберите техническое решение
Для работы с физлицами используют специализированные сервисы ЭДО, которые берут на себя технические и юридические вопросы. При выборе сервиса учитывайте возможности решения, его соответствие требованиям законодательства, удобство интерфейса и тарифы. Огромный плюс — прием оплаты от клиента после подписания документа, что особенно актуально, если бизнес работает онлайн.
Шаг 5. Протестируйте работу сервиса
Сначала проведите внутренний «тест-драйв» на сотрудниках: выполните полный цикл подписания документов (при регистрации на сервисе Подпислон предоставляется возможность бесплатно отправить на подпись 10 тестовых документов). Проверьте корректность интеграции сервиса с CRM. А прежде чем запускать ЭДО с физлицами в полном объеме, протестируйте его на группе реальных клиентов и соберите обратную связь.
Переход на ЭДО с физлицами не только ускорит оформление услуг: при работе с сервисом Подпислон вы сократите расходы на документооборот и сделаете процесс подписания документов удобным для клиентов и персонала. А чтобы сделать использование ПЭП еще более безопасным, на сервисе Подпислон доступна верификация клиентов через Сбер ID.
Подписание документов ПЭП — это законно?
Порядок использования электронных подписей регламентирует 63-ФЗ «Об электронной подписи». Чтобы подписанный ПЭП документ приобрел юридическую силу, клиент должен присоединиться к оферте. Это обязательное условия для признания простой ЭП аналогом собственноручной подписи.
Юридическую силу документов, подписанных ПЭП, подтверждает судебная практика. Анализ решений судов позволяет убедиться, что проблем с признанием документов, для подписания которых использовалась простая ЭП, не возникает.
Как работает сервис Подпислон
Специализированный сервис Подпислон — это решение, востребованное в различных сферах: от медицины и онлайн-образования до туризма, аренды и сервисных компаний. С ним вы можете подписывать документы с физлицами как в полностью дистанционном формате, без личного присутствия клиента, так и в офисе, чтобы не тратить время и деньги на печать и в целом сделать процесс более комфортным.
Как происходит подписание документов с клиентами клиник, онлайн-школ и сервисных компаний через сервис Подпислон:
Сотрудник компании добавляет документ в личном кабинете и отправляет его клиенту.
Клиенту приходит СМС со ссылкой на страницу подписания.
Клиент изучает документ и выражает свое согласие подписать его с использованием ПЭП.
Сервис отправляет клиенту СМС с уникальным кодом для подписания.
Клиент подписывает документ: для этого ему нужно ввести код из СМС.
В своем личном кабинете сотрудник компании видит, что документ подписан.
Подписанный документ направляется клиенту по электронной почте.
Среди возможностей сервиса — конструктор документов, многостороннее подписание, верификация через Сбер ID, прием оплаты от клиентов после подписания, удобное управление для групп компаний и брендирование страницы подписания. Для законного получения данных клиента на сервисе предусмотрена форма запроса в разделе «Клиенты»: после ее заполнения все сведения попадут в карточку клиента.
Хотите понять, как онлайн-подписание можно встроить именно в ваши процессы?
Оставьте заявку на консультацию — вы получите аудит текущего документооборота и рекомендации по оптимизации
Ответы на часто задаваемые вопросы
Безопасно ли хранить документы в электронном виде?
Электронный архив защищен надежнее бумажного: к нему нельзя получить доступ без авторизации в системе, он не может быть случайно или умышленно поврежден, а электронные документы не затеряются.
Законно ли подписывать договор через СМС вместо собственноручной подписи?
Да, это законно при условии соблюдения установленных требований. В частности, чтобы простая электронная подпись имела юридическую силу, клиент должен присоединиться к оферте.
Что делать, если клиент принципиально хочет бумажный договор?
Использование сервиса ПЭП не отменяет возможность оформления документов на бумаге.
Сервис Подпислон — решение, которое одинаково удобно как для бизнеса, так и для клиентов. А чтобы превратить процесс подписания документов из отдельной задачи в часть автоматизированной воронки продаж, в Подпислон предусмотрена интеграция с популярными CRM — Битрикс24 и amoCRM. Для интеграции с любой другой системой можно использовать открытый API.
Реклама: ООО «Подпислон», ИНН 7801708775, erid: 2W5zFGkb2eV
Начать дискуссию