Бухгалтер, версия 3.0: новое поколение

Современный бухгалтер — не счетовод, складывающийся колонки цифр в гроссбухе, а высококлассный специалист со знаниями в области экономики и уровнем подготовки, соответствующим российским и международным профессиональным стандартам. Какими именно навыками и компетенциями ему нужно обладать, чтобы быть востребованным и конкурентоспособным?

Быстрая реакция

Сразу после прохождения обучения применять полученные знания непросто. Практика — совершенно другой мир. Приходиться постоянно следить за изменением законодательства, быстро приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам.

Сегодня компания, где вы работаете на УСН «Доходы», а завтра она перешагнет лимитный барьер и придется перейти на ОСНО. Будете ли вы к этому готовы, спрогнозируете подобный поворот, рассчитаете финансовые риски и возможно даже выгоды для бизнеса — покажет насколько вы компетентны в своей сфере.

Важно держать себя в форме постоянно. Посещать семинары и обучающие курсы, профессиональные тренинги и обмениваться опытом с коллегами. Современный рынок труда — место высокой конкуренции, заработать себе резюме, которое заинтересует потенциального работодателя очень непросто.

Нестандартное мышление

С полной уверенностью можно назвать профессию «бухгалтер» творческой, ведь одна и та же ситуация — при заключении сделки, проведении хозяйственной операции, в налоговом учете, может трактоваться по-разному.

В зависимости от того, насколько специалист ориентирован не только в методичках вроде Налогового кодекса, но и в письмах Минфина, судебной практике, разъяснениях экспертов, он может обернуть невыгодный вариант — выгодным.

Знания только в области только бухучета не помогут. К тому же специфика работы может быть разной — надо уметь анализировать финансовую отчетность, составлять управленческую, ориентироваться в вопросах внешнеэкономической деятельность и экспорта-импорта. Эрудиция и интуиция — верные спутники современного бухгалтера.

Научим мыслить нестандартно. Грамотно внедрять инструменты для вывода из кризиса. Только для амбициозных — Школа Бухгалтерского Бизнеса № 1 в России и СНГ. Нет своего дела — расскажем как его организовать и быть успешным аутсорсером. Чтобы узнать обо всех возможностях и стоимости обучения — оставляйте свои координаты в форме в конце статьи

Экспертность

Здорово, если вы постоянно на связи с теми, кто в сфере бухучета и налогообложения — гуру. Но не лучше ли самому стать экспертом? Сейчас бухгалтеру приходится работать с новыми программами, системами и информационными комплексами, организовывать учет в сети или концерне, где не одна компания, а сразу десяток и более.

Не поверхностные, а углубленные знания — вот что важно. Иногда бухгалтер говорит — «я не стану разбираться с этим договором, это дело юриста». Но важен комплексный подход. К примеру, в договор будет включено условие о счет-фактуре, а организация применяет УСН, заказчик потребует полный пакет документов и, пока проходит согласование и внесение изменений в контракт, задержится оплата. Бухгалтер точно не пропустил бы такой момент.

Не отказывайтесь от своего участия в обсуждениях новых проектов, долгосрочных контрактов, масштабных кампаний. Во-первых, это даст дополнительные знания, пусть и не связанные с учетом, во-вторых, повысит вашу значимость и пользу для компании в глазах руководства.

Способность осваивать новое

Вы приходите молодым специалистом в небольшую фирму по продаже штор, а через год это уже процветающая компания, которая готовится к международной торговле и поставкам сырья из Китая.

Ваш профессиональный рост должен идти как минимум вместе с бизнесом, если переросли его — смело ищите место с более высокими показателями и оплатой труда. Цените знания как товар, продавайте их дорого.

Обучение с подтверждением

Сходить на бесплатный семинар от ФНС — прошлый век. Ничего инновационного вам не скажут. Попросят заплатить побольше налогов, пронудят о серых зарплатах — вот и все. Запомните — это не обучение, а потеря времени.

Знания нужно получать практические, те, которые применимы в реальной работе. В Школе ББ контент генерируется, обновляется и выдаётся с учетом изменения условий рынка, трендов, тенденций. Вы получаете доступ к самым актуальным и эффективным инструментам.

По окончанию обучения вы можете по желанию сдать экзамен и получить сертификат с присвоением квалификации Professional Accounting Outsourcer от IAPBE. Это не часть курса, но такой документ даст вам вес перед работодателями и вашими будущими клиентами.

Есть еще одна сторона этой медали — нежелание перехода к другим сферам, их изучения или собственного развития. Вы провели несколько лет в торговле и тут вам предлагают перейти в перспективную организацию, но она работает в сфере IT-технологий. Откажетесь из-за страха показаться некомпетентным сотрудником или признаетесь честно, что не имели дела с IT, но вам интересно и вы хотите попробовать?

А что насчет собственного дела? Бухгалтерский аутсорсинг востребован и будет востребован еще долгие годы. При этом, чтобы приобрести профессиональные навыки, не обязательно получать высшее образование и гнаться за дипломом. Вспомните честно — сколько раз вы показывали этот документ при трудоустройстве или своим частным клиентам?

На курсе я даю именно практические знания, никакой воды.Кроме того, в августе заработал закрытый клуб предпринимателей в нише бухгалтерского аутсорсинга, где вы получаете:

Материалы для развития бизнеса постоянном доступе;

Видео-гайды, чек-листы, инструкции, шаблоны, записи прошедших вебинаров и мастер-классов клуба — база материалов пополняется ежемесячно;

Чаты, в том числе и тематические, общение, мощнейшая поддержка от экспертов и обмен опытом с другими участниками;

Обзоры новых законов и свежих разъяснений контролирующих ведомств, горячая судебная практика и актуальные тенденции;

Ежемесячные живые вебинары с экспертами школы ББ и приглашенными спикерами по наиболее актуальным тематикам и вопросам развития бухгалтерского бизнеса;

Ежеквартальные семинары повышения квалификации с профессиональными налоговыми консультантами, аудиторами, судебными юристами;

Программа лояльности и бонусы для активных участников клуба;

Особый статус — ваше неоспоримое конкурентное преимущество на рынке.