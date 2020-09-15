Как ни крути, без хорошего бухгалтера нет пути: подбираем персонал для аутсорсинга

Всё меньше встречаются работодатели, не умеющие общаться и раздавать задания подчиненным удаленно. Да и редкий главбух не умеет принимать первичку по Вайберу. Как найти работу в сфере бухгалтерского аутсорса, как организовать работу в компании, оказывающей такие услуги, чтобы и персонал радовал и клиенты были довольны — расскажем сегодня.

Большой пинок в налаживании удаленной работы мы все получили благодаря официальной самоизоляции и нерабочим дням. Так вот в эпоху удаленки особо популярными становятся аутсорсинговые компании: юридические, кадровые, бухгалтерские или три в одном. Согласитесь, выгодно в одном месте покупать все необходимые услуги, а не бегать по рынку.

А вы в курсе, что в США услугами бухгалтерского аутсорсинга пользуется 92% компаний малого и среднего бизнеса, а в странах Западной Европы — 86%?

Одним из факторов, положительно влияющим на развитие бухгалтерского аутсорсинга в РФ, является постоянное усиление администрирования в сфере налогов. Государство регулярно усложняет учет и отчетность, увеличивает штрафы даже за незначительные ошибки. В подтверждение вспомните общенациональный план правительства от 31 мая 2020: «Ускорение внедрения цифровых технологий в экономике. Регуляторное обеспечение внедрения цифровых технологий».

Это приводит к тому, что компании и индивидуальные предприниматели стремятся снизить риски и начинают искать надежных поставщиков бухгалтерских услуг или даже отправляют на аутсорсинг собственных бухгалтеров.

Как быть, если вы — владелец компании, оказывающей услуги бухгалтерского аутсорсинга и хотите, чтобы клиенты к вам приходили и оставались на обслуживании? В первую очередь стоит задуматься о профессионализме персонала.

Как собрать команду мечты

Исполнители-профессионалы должны иметь реальный опыт, стрессоустойчивость, обладать умением работать в режиме многозадачности.

При приеме на работу в аутсорсинговую фирму оценивают уровень базовых знаний, чтобы определить на какой участок бухгалтерии можно назначить соискателя. Претендентам предлагают за короткое время справиться с задачками различного плана:

классическими проводками;

расчетом налогов по спецрежимам;

начислением и выплатой зарплаты.

Предлагают и нестандартные задачи, требующие из минимума исходных данных произвести подсчет, проверяют соблюдение правил оформления первичных документов.

Целесообразно провести психологическое тестирование, потому что план счетов можно вызубрить, а научить мыслить и вести себя адекватно с клиентами практически невозможно.

Желающим устроиться на работу в бухгалтерскую фирму, следует зарекомендовать себя как ответственного и дисциплинированного исполнителя. Подтяните базовые знания у опытного наставника (коллеги, преподавателя, на курсах), ведь первые месяцы работы на новом месте будут проходить под двойным контролем.

Что не устраивает сотрудников в работе на бухгалтерскую фирму

Стимулируйте ваших работников на подвиги во благо компании, ведь вы можете и не догадываться, что их не устраивает:

объем работы не соответствует оплате;

неадекватные клиенты;

необходимость предугадывать будущие вопросы заказчиков;

частые проверки (запросы) контролирующих органов.

Материальный стимул, кстати, не всегда решающий. Моральная поддержка коллектива для новичков, наставничество, регулярное повышение квалификации на семинарах тренингах и курсах — важная часть работы и влияет на самоуважение и уверенность сотрудников в своих силах.

Лайфхак соискателю — не пишите пространное резюме, рассказывайте о себе лаконично и без прикрас (обман быстро откроется, что плохо скажется на вашей репутации).Отправляя резюме в кадровую службу, укажите в теме должность, на которую претендуете, фамилию и инициалы. Так его будет легче найти, если компания захочет взять новых или дополнительных сотрудников на эту вакансию.

Другая карьера

Если вы соискатель и собеседования, тесты и придирчивые HR-ы вам уже надоели — начинайте свой бизнес в аутсорсе. Работа «на себя». Вы скажете это огромный риск — да! А где сейчас можно работать без рисков? Уж лучше вкалывать и вкладывать средства в свое развитие, чем изо дня в день доказывать свой профессионализм другим.

Что Вам мешает организовать собственную бухгалтерскую фирму, тем более сейчас такое большое количество открытых источников информации и безграничные возможности для обучения и развития?

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Заказчики хотят от обслуживающей их бухгалтерии высшего пилотажа, а глава аутсорсинговой компании должен грамотно распределять имеющиеся у него ресурсы (бухгалтеров-исполнителей), подстраиваться под любую сферу бизнеса, видеть разницу между срочным и важным, знать текущие мировые тенденции в бухгалтерском бизнесе. И для того и для другого потребуются новейшие профессиональные знания.

Знаете, что придаст Вам уверенности в развитии своего бухгалтерского бизнеса? Получение сертификата с присвоением квалификации Professional Accounting Outsourcer от IAPBE. Выпускники Школы бухгалтерского бизнеса после прохождения обучающего курса, официально аккредитованного британской ассоциацией «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БИЗНЕС-ЭЛИТЫ» IAPBE, благодаря полученным знаниям, могут претендовать на получение сертификата.

Будущее за цифровизацией жизни и экономики, поэтому кто сумеет адаптироваться и приспособиться, освоить нишу бухгалтерского аутсорса, тот никогда не останется без работы и без клиентов.