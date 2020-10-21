Юридические аспекты бухгалтерского бизнеса: как обезопасить себя от рисков

Неважно — оказываете вы услуги сами, действуя как предприниматель, или владеете аутсорсинговой компанией нужно быть готовыми к тому, что в работе могут появиться конфликтные ситуации. Как бы вы не были лояльны к клиентам, все равно это только бизнес, а значит он должен вестись в соответствии с законами и письменными договоренностями. Решать споры можно и нужно только опираясь на документы.

Но начать я хочу немного издалека. Ведь мой блог читают не только бухгалтеры, но и те, кто хочет начать свой бизнес, стать владельцем аутсорсинговой фирмы. Да, сделать это может не только профессиональный бухгалтер. В Школе бухбизнеса есть примеры учеников, которые сами по себе не имеют к бухучету ни малейшего отношения, но при этом владеют успешной аутсорсинговой компанией.

К сожалению, при отсутствии должного опыта, уже на этапе регистрации бизнеса вы можете совершить ошибки, исправление которых будет стоить нервов, времени и денег — трех ценных ресурсов руководителя.

Первым делом

Определитесь с формой бизнеса. ИП может оказаться более выгодным и удобным, но к ООО, в силу менталитета российских бизнесменов, больше доверия.

Плюсы ИП:

более свободное распоряжение финансами;

нет необходимости открывать счет в банке, хотя я рекомендую это сделать — вы будете работать в том числе с организациями, а они не любят наличных выплат и переводов на карты;

больше выбор систем НО, например, можно выбрать патент или самозанятость;

есть льготы, например, по ставкам налога УСН или стоимости патента в отдельных регионах.

Минусы:

не все хотят работать с предпринимателем, как уже говорилось, из-за предрассудков крупная компания скорее предпочтет заключить договор с ООО, чем с ИП;

предприниматель отвечает по долгам всем своим имуществом, поэтому к ведению бизнеса надо относится более чем внимательно.

В то же время организация ограничивает возможности ее владельца и, как правило, одновременно руководителя, распоряжаться денежными средствами. Получить свои доходы вы сможете в виде дивидендов или зарплаты, а это дополнительные затраты на налоги и взносы.

Поэтому я рекомендую, если нет особых причин открывать ООО, например, наличие делового партнера, который хочет стать соучредителем бизнеса, остановиться в выборе на ИП.

Еще один часто возникающий вопрос — подбор кодов ОКВЭД. Скорее всего, вам подойдет код 69.20 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию». Можете просмотреть всю группировку 69 в ОКВЭД 2, чтобы выбрать наиболее подходящий вам код(-ы).

На своем канале в YouTube я недавно выкладывала видео «С чего начать бухгалтерский бизнес?». Там я тоже даю полезные советы:

Первые шаги

Теперь вы готовы приступить к делу и, возможно, заключить ваш первый договор.

Составьте список, какие документы необходимо иметь по каждому клиенту. Это такое своеобразное досье:

Договор;

Перечень оказываемых услуг (в качестве приложения к договору);

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), все необходимые номера и коды — ИНН, ОГРН (ОГРНИП), ОКВЭД и т.д. Это необходимо в том числе и для оказания бухгалтерских услуг, правильного формирования отчетности и т.д.;

Список уполномоченных представителей — по каким вопросам и с кем можно связываться — ФИО, номер телефона, почты;

Регламент взаимодействия — как будут передаваться документы от клиента и обратно, с какой периодичностью, в каком виде и т.п.;

Соглашение о конфиденциальности. Важный документ — вы не разглашаете внутренних данных клиента, а он — ваших.

Мой совет — при заключении договора, когда вы прикладывает к нему список услуг, дополните приложение и допуслугами. Об их продаже мы с вами уже говорили в одном из предыдущих постов. Необходимо, чтобы клиент имел информацию об их наличии.

Проведите с сотрудниками разъяснительную работу: вести обмен документами и переписку можно только с уполномоченными лицами, равно как и передавать конфиденциальные данные и документы. Если ответственное лицо у клиента изменилось, ему нужно внести корректировки в перечень.

Нереально быть подкованным во всех вопросах. Обращайтесь к юристу, составляйте с ним шаблонный договор или даже несколько. Это предотвратит в будущем немало неприятных ситуаций.

Постарайтесь заранее обдумать какие сложности могут возникнуть, какой форс-мажор. К примеру, клиент нарушил срок оплаты, а уже нужно сдавать отчетность. Т.к. услуга не оплачена — работа с клиентом приостанавливается. Сроки проходят и тут клиент оплачивает счет и требует возместить ему штрафы за несвоевременно поданную отчетность. Кто в ответе?

Подобный регламент должен быть прописан в договоре — при нарушении сроков оплат, несвоевременной передаче документов по вине заказчика, с аутсорсера снимаются риски и финансовая ответственность за несданную отчетность.

В шестом модуле курса Школы бухгалтерского бизнеса мы очень подробно разбираем юридические аспекты и защиту от рисков в бухгалтерском бизнесе. Причем не только с точки зрения взаимоотношений с клиентами, но и защиты персональных данных, ответственности перед финмониторингом. Разбираем судебную практику по спорам между аутсорсером и клиентом.

Какая модель бизнеса успешнее — компания или частная практика?⠀

За время существования школы я убедилась, что одинаково счастливы и довольны своим доходом могут быть как бухгалтер-эксперт с 10-ю клиентами, так и собственник бухгалтерской компании, обслуживающей 50 фирм. Это реальные примеры. Заработок, и в одном и другом случае, порядка 250 000 рублей «на руки». И, да, как в известном шоу «и мы счастливы!».

Поэтому я выделяю две модели, которые используют мои ученики и клиенты в развитии их бухгалтерского бизнеса:

работа в качестве бухгалтерской компании;

продвижение себя как эксперта.

Считается, что частная практика не приносит большого дохода. Но масштабирование бизнеса это вопрос построения, систематизации вашей работы. Если вам станет тесно — смените форму, развернетесь.

С другой стороны, большинство бухгалтеров, ведущих клиентов, взаимодействуют с ними по тем же принципам, что и обычные наемные сотрудники: соглашаются на невыгодные условия, работают без выходных. При этом оплата нелегкого труда редко дотягивает до средней зарплаты обычного наёмного бухгалтера.

Реально ли много зарабатывать, выстраивая работу подобным образом? Конечно нет. Напротив, запал теряется, наваливается усталость и депрессия.

Выбраться из порочного круга поможет внедрение модели частной практики. Она основывается на системном подходе к делу. Вы начинаете воспринимать его как полноценный бизнес, даже если в нем пока только один человек — ВЫ!

Об этом и многом другом мы беседуем в нашем Закрытом клубе предпринимателей в нише бухаутсорсинга.