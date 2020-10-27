Блестящий эффект от делегирования полномочий

Из этой статьи вы узнаете, как правильно распределить полномочия между специалистами в бухгалтерской фирме. Почему высококвалифицированному бухгалтеру сложно перестроится с наёмного работника в руководителя и собственника бизнеса. Что мешает масштабировать бизнес: отсутствие распределения полномочий или нерациональное их применение?

Открыв свою бухгалтерскую фирму, вы наверняка сохранили огромный опыт и багаж знаний. Но все это вы получили, выполняя чужие указания. Теперь нужно перестать думать, как наемный работник. Вы — шеф и работаете на себя, а не ради своих подчиненных.

Многие бухгалтеры-аутсорсеры спотыкаются в самом начале своего дела из-за отсутствия делегирования полномочий. А ведь структура организации — это ее фундамент и напрямую зависит от делегирования полномочий между специалистами.

От четкого распределения обязанностей зависит развитие бизнеса в дальнейшем. Выбор за вами. Выполнять всю работу самостоятельно и топтаться на месте или организовать работу других вокруг себя.

В результате вы получите качественный рост и масштабирование бухгалтерской конторы. И в этом нет ничего сложного. Все бизнес-гуру за вас уже давно написали на эту тему кучу книг и защитили сотни диссертаций. Вам осталось грамотно воплотить лучшие практике в своем деле. А в этом я могу помочь.

Мотивация и моральная подготовка бизнесмена-бухгалтера

Перед тем, как бежать раздавать инструкции и методички своим работающим сотрудникам, или звонить и нанимать «недостающих», нужно морально и психологически настроиться. Подготовиться, так сказать, перед «укладкой фундамента» своего бизнеса.

У вас есть опыт работы наемником. Его не стоит забывать, пусть хранится в «чертогах разума». Так вы сможете понять, какие проблемы возникают у подчиненных и чего не хватает для качественного результата. Начните с себя, учитесь и получайте новый опыт управления и делегирования полномочий.

Рутинные операции в бухгалтерии — это все равно что конвейер на производстве. Теперь вы сами собираете и чините свой «конвейер», т.е. занимаетесь бизнес-планированием, ценообразованием, построением бизнес процессов, нанимаете и обучаете рабочих для оказания бухгалтерских услуг. Почувствуйте разницу.

Не ждите когда, к вам в дверь постучаться клиенты. Пока вы не начнете себя рекламировать и продавать, чуда не случится. Можете заниматься раскруткой самостоятельно, а можете передать полномочия, и только контролировать результат. Так ведь все директора поступают.

Бухгалтерский бизнес — это бизнес построенный на актуальной и своевременной информации. Управление информацией требует внедрения современных технологий. Отсюда вывод, бросайте вести учет по-старинке, учитесь и осваивайте современные сервисы и технологии.⠀

Осуществите переоценку ценностей. Раньше вы получали зарплату, а теперь зависите от чистой прибыли всей организации. Следовательно, еще одно напоминание к важности ценообразования. На заниженных расценках фирма долго проработать не сможет. К вопросам цен и тарифов подходите, как владелец бизнеса, а не наемник.

После самокопания в себе и с перестроенным мышлением можно творить свой бизнес.

Освободите время на планирование с помощью делегирования.

Верный алгоритм успешного делегирования.

1. Передаем рутинные операции и разовые задачи. Чтобы было проще искать исполнителя и проще проверить результат, используйте современные биржи фриланса и исполнителей. Обратите внимание на проверенные сайты: work-zilla.com, youdo.com, fl.ru, freelance.ru, kwork.ru.

Обращайте внимание на отзывы, рекомендации, а не только на рейтинг исполнителей.

2. Ищем специалистов в штат и формируем рабочие группы. Исходя из ваших потребностей, сотрудники могут работать на удаленке, частично или полный день. Сориентируйтесь в масштабах бизнеса. Бухгалтеров можно найти на популярных сайтах с обширной базой резюме, такие как : hh.ru, youla.ru, avito.ru, rabota.ru. Проводите собеседования онлайн с предварительным тестированием знаний.

Специалистов вы обучаете под себя. Вы должны жить и общаться на одной волне, чтобы минимизировать недопонимание. На этом этапе не переусердствуйте. Сотрудники сядут на шею и поедут. Сотрудники — это ваша рабочая семья, и только. Самопожертвованием ради вашего бизнеса они заниматься не будут.

Поэтому не стоит, даже если очень хочется, к ним привязываться. Люди приходят и уходят, это нормально. К этому надо быть готовым, и настроить так систему, чтобы не зависеть от какого-то.

3. Разрабатываем четкую инструкцию с пошаговым описанием регламента работы, функционал, процедуру принятия решения, инструкцию в чрезвычайных ситуациях. Будьте точны в этом вопросе. Чем четче вы пропишите алгоритм работы, тем эффективнее персонал будет работать.

Кроме четкого разграничения полномочий оставляйте возможность для инициативы

Небольшой лайфхак из личного опыта. Распечатайте короткие инструкции-шпаргалки, раздайте сотрудникам, можно даже под роспись. Пусть их разместят на виду у рабочего места. Кстати, подобные инструкции вы можете заметить, например, у работников банка, так что практика эта проверенная и рабочая.

4. Обучаем отобранных специалистов под нюансы вашего бизнеса. Мотивируем процентом и помогаем укорениться внутри компании, собирая костяк компании.

5. Не только управляем сотрудниками, но контролируем их работу. Вооружитесь современными технологиями. На помощь придут сервисы для организации работы, управления задачами и контроля: bitrix24.com, trello.com, kickidler.com/ru

В этом же пункте проверяем работу только по дедлайнам и контрольным точкам, которые вы уже обозначили в регламенте.

Вместо перекладывания ответственности установите правила контроля. Руководитель группы отвечает за подмастерье, вы контролируете и проверяете работу мастеров.

Никто не сомневается, что лучше вас никто не выполнит поставленную задачу

Ответственность за результат — это отличное качество. Сотрудники должны нести ответственность за решения принятые в рамках их компетенции. Вместе с задачей вы передаете и ответственность за её выполнение. В итоге сотрудники не расслабляются, находятся в тонусе и замотивированы на положительный результат.

Эффективная система управления поможет справиться с любой бизнес бедой. Так, например, больная для многих тема — сотрудники уводят клиентов на сторону. В четкой построенной системе вы сразу заметите слабые звенья, и не допустите такого произвола. Между прочим, именно для этого используются корпоративные сим-карты, а сотрудникам некоторых компаний запрещается давать личные номера клиентам.

Делегирование даст возможность вздохнуть и не потерять контроль над бизнес-процессами. Если вы выстроите понятную систему управления в своей фирме, то сможете добавлять или убирать, менять местами, составлять лучшие комбинации из специалистов и ничего не рухнет.

Не пускайте ваш бизнес-корабль в свободное плавание, сверяйте выбранное направление с картами и вы получите стабильно высокие доходы и сплоченную команду.