Как продавать и продвигать бухгалтерские услуги наиболее эффективно

Кто покорит систему привлечения клиентов, подчинит себе мир. Шутки шутками, но задача настроить канал продаж в деле аутсорсинга глобальная. Это залог прибыльности и успешности бизнеса, а также возможность его масштабирования. Рассчитывать на то, что довольные клиенты будут рассказывать о вас своим партнерам, не стоит. Хорошо если так будет, но гораздо эффективнее внедрить в свой бизнес на регулярной основе инструменты маркетинга.

Клиентов аутсорсинговая компания может привлекать через широкий список каналов:

из социальных сетей;

через интернет;

с помощью оффлайн-мероприятий;

через штатного менеджера по продажам;

при использовании наружной рекламы;

после публикации в СМИ;

по сарафанному радио.

Последний пункт, сразу скажу, обсуждать не будем: да, это один из самых выгодных каналов входа клиента, но, к сожалению, управлять им крайне сложно, оцифровать и влиять практически невозможно. А на запуске бизнеса и вовсе не получить.

Наружная реклама и публикации в СМИ работают на имидж. Хотя могут оказать помощь, если вы развиваете бизнес в некрупном городе. Менеджер по продажам тоже не самый эффективный вариант (ох, уж эти холодные звонки!).

Оффлайн-мероприятия... канал тоже закрыт до лучших эпидемиологических времен.

Остается онлайн, с его богатыми возможностями платного и бесплатного трафика потенциальных клиентов.

Сайт. У вас есть сайт? Современный, красивый для сбора лидов? Нет простейшего лендинга и профиля в соцсетях — нет вас. Начните с этого, заведите страницу, откройте профиль.

Лид (lead) — потенциальный клиент, сейчас так принято называть и контактные данные, полученные в результате реакции потенциального клиента на какую-то маркетинговую кампанию и используемые для дальнейшей менеджерской работы с клиентом. Лендинг или целевая страница — веб-страница, основной задачей которой является сбор контактных данных целевой аудитории (ЦА).

Вот тут мы подобрались к самому интересному. Но сложному. Вы не сможете эффективно привлекать клиентов, пока не определите свою целевую аудиторию.

Потому что канал продаж и предложения нужно настраивать под клиента. И у каждой бухфирмы они будут разными.

После того, как образ ЦА сформулирован, определяйте приоритетные каналы привлечения исходя из вашей ЦА. В нашем случае это обычно Instagram и Facebook, которые позволяют запустить таргетированную и контекстную рекламу.

Таргетированная реклама — это способ продвижения в интернете. Он позволяет показывать рекламные объявления определенной ЦА с заданными параметрами в социальных сетях, на сайтах или в приложениях. Перед запуском необходимо указать параметры, которые соответствуют характеристикам потенциальных клиентов: пол, возраст, место жительства, уровень дохода и семейное положение пользователей, а также их интересы.

Я люблю таргет. Этот канал быстрый и управляемый. Можно легко понять, сколько вы потратили, откуда пришли клиенты, платный трафик можно масштабировать. Но нужны знания, чтобы не слить впустую рекламный бюджет. Поэтому обращайтесь к опытным таргетологам и готовьте четкое ТЗ. А перед основным запуском рекламы всегда делайте пробный.

Главные преимущества таргетированной рекламы:

Показы только ЦА. Большое количество параметров для настройки позволяет собрать точный портрет потенциального клиента. Значит, вы получаете доступ к заинтересованной аудитории, которая вероятнее отреагирует на предложение.

Лучше получить 10 целевых клиентов по 200 рублей, чем 200 нецелевых лидов по 10 рублей.

Персонализация объявлений. Сегментация позволяет сделать рекламу более эффективной. Формат включает в себя изображение или видео, заголовок и описание: для каждой группы можно создать релевантный креатив с прямым обращением к проблеме пользователя. Во-первых, от степени подогретости клиента ему можно предлагать разные предложения: консультацию, скидку и прочее. Во-вторых, это позволяет выделить рекламу на фоне остального контента.

Л егкая проверка гипотез и быстрая оптимизация. Как я уже сказала выше тестирование — залог успеха рекламы. Статистика объявления моментально транслируется в кабинет, поэтому можно отслеживать, какие предложения или аудитории работают лучше. Для повышения результативности можно моментально вносить изменения в настройки кампании, оптимизируя показы и расход бюджета.

егкая проверка гипотез и быстрая оптимизация. Простой способ получить клиентов. Продвигаться через таргетированную рекламу можно, даже если у вас нет групп в социальных сетях и больших бюджетов. С помощью инструментов можно выявить целевую аудиторию конкурентов, подписчиков сообществ или пользователей с определенными интересами. И быстро выйти на свою ЦА и легче продавать свои услуги.

Наконец, таргетированная реклама оплачивается за показы, клики или досмотры видео. Вы сами определяете бюджет на рекламу.

Еще расскажу про канал привлечения клиентов через партнерский трафик. Когда подогретая аудитории приходит к вам от партнера, а вы платите ему вознаграждение.

Ищите блогеров или сервисы для бизнеса с такой же ЦА как у вас. К конкурирующей бухфирме вы, конечно, не пойдете. А вот блог юриста окажется отличным подспорьем.

Убедила в важности таргета? Или вы все еще визитки печатаете?