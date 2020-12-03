Где повышать квалификацию бухгалтеру-аутсорсеру и как получить полезные знания бесплатно

Вот это да! Опять учиться? Обязательно! Хорошо, что сейчас это можно сделать дистанционно и онлайн. Профессиональные курсы можно изучать в свободное время. Особенно приятно, что многие можно пройти бесплатно или почти даром.

Бухгалтеры-аутсорсеры всегда должны находиться в тонусе и быть «в теме». Из-за недостатка знаний или устаревшей информации можно клиента потерять и репутацию испортить.

Вебинары, семинары или курсы бесплатно — это сюда

Вебинары проходят в онлайн формате и обязательно с участием эксперта. Он настолько подкован и компетентен, что в прямом эфире готов отвечать на ваши вопросы.

В своем Закрытом клубе предпринимателей мы часто приглашаем экспертов и проводим мероприятия в различном формате — вебинары, мастер-классы, конференции. Это позволяет получать знания от профессионалов напрямую без посредников.

Клерк тоже проводит немало интересных вебинаров и знает, что интересно бухгалтерам, вот только несколько ближайших:

Про дробление

В 2021 году бухгалтерию ждут глобальные изменения. Остается совсем мало времени, чтобы подготовиться грамотно консультировать своих клиентов. Дробление бизнеса-2021: все, что нужно знать бухгалтеру и директору.

Эту горячую и животрепещущую тему никак нельзя пропустить или пройти мимо. Здесь будет и судебная практика, и разбор типичных ошибок бухгалтеров и собственников бизнеса. Главное, что с этим делать дальше и как законно дробить бизнес после отмены ЕНВД.

Учимся отвечать на требования ФНС

К сожалению, избежать налоговых проверок становится практически невозможно. Но можно к ним подготовиться и встретить налоговых инспекторов во всеоружии. Для этого приходите на мастер класс — Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили? и вебинар Как изменились налоговые проверки и что вам надо про это знать.

Что ждет бизнес: мораторий на проверки заканчивается, и налоговики будут стараться собрать упущенное за короткое время.

Аудитор рекомендует

Конец налогового периода у бухгалтеров ассоциируются с авралом и бессонными ночами. Чтобы избежать ошибок в закрывающих отчетах, смотрите онлайн аудитора и вебинар «Закрытие отчетности за 2020 г.: разбираем ошибки. Рекомендации аудиторов»

Не игнорируйте бесплатные пробные вебинары. Да, как правильно, они дают только часть знаний, но задача специалиста — поделиться с вами их ценностью.

Настоящий эксперт свои знания бесплатно не отдаст, так же, как аутсорсер свою компетенцию. Подумайте — вы, как бухгалтер-профессионал, готовы полностью работать бесплатно?

Познакомившись с основами и презентацией, пообщавшись с экспертом, вы сможете выбрать нужный курс и направление для обучения, исходя из ценности знаний именно для вас. Учитывая, что в сегодняшней обстановке массовые оффлайн-мероприятия невозможны, онлайн-формат спасет и не даст заскучать на удаленке, хотя вы, наверняка, не скучаете ;)

Учиться ради своих клиентов это такая же необходимость, как саморазвитие и повышение квалификации.

Кроме бухгалтерии

Вы же в курсе, что есть жизнь за балансом? Вам нужны не только знания по бухучету и налогам. Помните, я рассказывала о Битрикс24 в прошлой статье — это одна из многих систем, которые могут пригодится и вам, и клиентам. Начать работу в ней, кстати, можно бесплатно.

Большинство операторов ЭДО, онлайн-сервисов для учета, электронных архивов и т.д. предлагают бесплатные тестовые периоды (демо). Полистайте хотя бы блоги Клерка — все компании готовы дать вам себя проверить на функциональность и удобство в течение периода от 2-х недель до бесконечности (в ограниченном режиме, конечно).

Пользуйтесь. Будете иметь собственную информацию о каждом сервисе, и это вам не будет стоить ни копейки! Зато, когда клиент попросит дать совет — расскажете о плюсах и минусах не с чужих слов, а из личного опыта.

Хотите подтянуть свои знания в других областях? Попробуйте курсы на сайте Открытое образование. Курсов здесь просто не перечесть — от математики до ядерной физики, от дизайна до философии. Обучение бесплатное (оплачивать нужно прохождение экзамена и получение сертификата, но это не обязательно).

После обучения в Школе бухбизнеса вы тоже можете подать заявку на сдачу экзамена для получения международной сертификации Professional Accounting Outsourcer от IAPBE. Сертификат придаст вам вес в глазах клиентов (да, вы не бухгалтер с улицы!) и подтвердит серьезность намерений в бизнесе.

Вот проект телеканала Культура на Youtube «Полиглот», вы сможете научиться элементарно изъясняться на английском и понимать других всего за 16 часов. Просто о сложном расскажет вам полиглот и переводчик Д. Ю. Петров. Может вы давно мечтаете выйти на международный уровень, как одна из учениц моей Школы и это ваш шанс.

Возможностей масса — надо только захотеть)

Повышение квалификации

Но вернемся к главному — как следует прокачаться в профессии и продвинуться в бухгалтерской нише помогают специальные курсы для аутсорсеров.

Бухгалтеру на аутсорсе надо уметь решать сразу несколько задач:

управлять организацией и ее курсом вцелом;

управлять персоналом;

решать проблемы клиентов.

Свое дело также требует масштабирования и развития, иначе вас поглотит бухгалтерская рутина, от которой вы сбежали на аутсорс. Ну, или зачем барахтаться? Пропустите вперед конкурентов.

Не хотите? Тогда берем себя в руки и вкладываем все силы в укрепление своего бизнеса. Для аутсорсеров в ближайшее время стартует мощная международная онлайн-конференция «Аутсорсинг 2021. Тренды будущего». Вам стоит на нее заглянуть, потому что: