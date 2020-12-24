Как мотивировать и направлять работу сотрудников: советы аутсорсеру (главбуху тоже пригодится)

Хотите больше клиентов и крупные дорогие заказы — собирайте вокруг себя профессиональную команду. А мы расскажем, как с ней работать.

Проблемы, с которыми столкнулись бухгалтерские фирмы, имеющие штат сотрудников:

Отсутствие системы работы руководителя со своими сотрудниками и сотрудниками с клиентов; Не хватает автоматизации и регламентации бизнес-процессов; Подбор и поиск сотрудников занимает драгоценное время, которое стоит потратить на развитие, маркетинг или стратегическое планирование; Одновременно с уходом ключевых специалистов происходит потеря клиентов; Нет взаимозаменяемых сотрудников. Один ведущий специалист обгоняет остальных по своей функциональности и компетенции; Руководитель бизнеса застыл на позиции «Я-бухгалтер» и не знает, как перейти на уровень «Я-собственник», начать делегировать полномочия и передать рутинную операционку сотрудникам.

Кстати, на моем YouTube канале вышло новое видео, как раз о выходе из операционки:

Для решение этих и других сопутствующих проблем потребуется кардинальное переосмысление опыта управления. Преодолеть кризис и застой поможет новое мышление и сильная команда.

Какой эффект дает развитие справедливой конкуренции

Она двигает бизнес вперед и способствует увеличению качества работы. Создавая здоровую конкуренцию внутри коллектива, вы сокращаете расстояние от ведущего специалиста до других членов команды. Завышенная самооценка лидера может окончательно его испортить, подобные главбухи считают себя незаменимыми. Снять «корону» поможет только увольнение, а это — существенная потеря для бизнеса.

Ваша задача соблюсти баланс между специалистами и экспертами фирмы. Направляйте все усилия на мотивацию и стимулирование сотрудников. В плодородной среде лучше и легче работать, сотрудники естественным способом развиваются и тянутся друг за другом. У вас появляются взаимозаменяемые и взаимодополняемые сотрудники, которые обеспечат стабильность системы.

Кроме этого, внутренняя конкуренция позволяет определить слабые звенья в коллективе, которые тормозят развитие всей системы.

К сожалению, встречаются сотрудники, привыкшие «сидеть» на окладе. Какие бы стимулы, мотивацию и условия вы им не придумаете, они расти не будут. Важно уже в первые дни и недели разглядеть такого сотрудника. Иначе он просто будет занимать место.

Ваш вариант — это люди, заинтересованные в выполнении планов и KPI, они увеличивают свои показатели, следовательно, больше зарабатывают и, словно локомотив, тащат бизнес вверх.

Теперь вы ясно понимаете, что предпочтительнее в бухгалтерском бизнесе: установить должностные оклады или организовать выгодную конкуренцию и привязать зарплату к фактическим результатам?

В особенностях управления персоналам нелегко разобраться особенно, если раньше вы, например, были главбухом в одном лице или только начинаете свой бизнес. Поэтому в Школе бухбизнеса выделен целый модуль для обучения, посвященный этому вопросу — системе найма специалистов в бухаутсорсинге и мотивации и контролю персонала.

Внутренние коммуникации

Они борются с проблемой грамотности при постановке задачи. От того насколько вы четко даете задание, будет зависеть скорость выполнения, качество и нужный результат.

Чек-лист для построения эффективных коммуникаций:

Задача, переданная на словах, становится рекомендацией. Поэтому всё дублируем в письменном виде, особенно результаты обсуждений и планерок. Переписка в мессенджерах не подходит для серьезных дел. Они служат для обсуждения текущих задач и решениях экстренных проблем. Переведите всех сотрудников в одну программу для совершения коммуникаций, контроля, а затем и для анализа работы. Научитесь четко формулировать задание . Мы все по-разному и по-своему воспринимаем информацию. При передаче сообщений нередко теряется их первоначальный смысл, следовательно, и результат будет непредсказуемым. Как бы вы сильно не доверяли своим коллегам, все-таки нужно предусмотреть систему контроля. И причем проверяем не только конечный результат, но и в нескольких контрольных точках. В итоге сотрудники чувствуют ваше присутствие и влияние, а вы можете отредактировать работу в процессе.

Если вы считаете, что наличие душевных отношений или «междусобойчика» в коллективе, приводит к сплоченности сотрудников и росту выполненных задач, вы заблуждаетесь.

Нужно четко соблюдать грань в деловых отношениях. В этом отлично помогает внедрение регламентов, которые также способствуют повышению качеству услуг. Только не перегибайте палку, не исключайте до конца человечность в отношениях. Эффективные и правдивые коммуникации в бизнесе увеличивают производительность, сводят к минимуму ошибки и исправления. А следовательно, сократиться себестоимость услуг и время на выполнение заказа.

Автоматизация работы в команде.

Решение проблемы автоматизации помогает организовать работу коллектива. Участники Закрытого клуба предпринимателей используют систему Битрикс.24, она позволяет:

увеличить производительность труда.

экономить время сотрудников и руководителей. Свободное время от рутины можно потратить на выполнение интеллектуальных и стратегических задач.

оплачивать работу, исходя из количества успешно выполненных заказов и задач за выбранный вами период (день, неделя, месяц).

уменьшить себестоимость услуг.

наладить прозрачные эффективные коммуникации.

проверять работу в контрольных точках.

И это далеко не все, на что способна автоматизация с помощью Bitrix.24. Вы можете подключиться к ней прямо сейчас и попробовать работу в системе бесплатно.

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