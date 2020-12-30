Вредные советы бухгалтерам. Стихи, которые вы ждали

В преддверии наступающих праздников, хочу поздравить моих читателей с Новым Годом и пожелать, чтобы ваша работа приносила вам только удовольствие, чтобы клиенты были вежливыми и всегда вовремя платили, сотрудники оставались ответственными, коллеги уважали, а руководители ценили! Сегодня я решила отступить от привычного стиля и написала немного вредных советов для бухгалтеров в духе Григория Остера, надо уже расслабиться чуть-чуть, правда?

Отдыхать в начале года — это правильно, конечно!

Можно кушать, веселиться и полдня проспать в постели.

А потом, когда начальник позвонит спросить о важном,

Отвечать, что ты — тюленчик и не то что на работу,

На другой конец квартиры перебраться не способна.

А начальник не поверит и заставит все же выйти

На дурацкую работу.

Ведь бухгалтера ждет офис, бухучет, компьютер, принтер,

К ним нельзя не возвращаться — заскучают и зачахнут!

Но я дам тебе советы, чтобы в январе коварном, Деклараций, и расчетов, и других отчетов вредных, Не пришлось сдавать напрасно (ну, кому они нужны то?). А директору не скажем! Пусть сюрпризом будут штрафы!

О работниках забота — не бухгалтерское дело.

Позабудь, что надо срочно за декабрь платить зарплату,

Как-то праздники прожили, значит есть на что покушать!

Если все же пожалеешь ты сотрудников несчастных,

То хотя бы в Пенсионный не сдавай по ним отчетов,

Ну подумаешь, забыла, что 15-го сроки!

СЗВ свои пусть сами в Пенсионный фонд относят.

ЭЦП продлить не вздумай. Это не твоя забота.

Ты в последний день напомни, пусть понервничает главный.

А сама поешь печенья, выпей чаю и расслабься.

Ну а если на вмененке ты работала все время, То отказываться глупо от удобного режима, Пусть кто хочет переходит на патенты с упрощенкой, А тебе и так не кисло, на вмененном на налоге.

Отменили? Ой, да ладно. Как отменят, так и примут,

Передумают, конечно, как обычно под куранты.

Заявление в наложку не носи, не пригодится.

Кстати, можно сэкономить в январе себе на бонус,

За декабрь не платишь взносы и готовься к премиальным!

А потом пора наступит для бухгалтерских отчетов,

Говорили, что сдавать их всем придется электронно,

Экологию спасают, экономят на бумаге.

Что тебе деревьев жалко? Их вон рубят и увозят, За границу мебель делать, а потом везут обратно, В виде стульев и кроватей. Пусть уж лучше остаются тут у нас, в родной России, Даже в виде бухбалансов, да финансовых отчетов.

Так что делай всю отчетность на бумаге и по почте

Отправляй ее, конечно,

Как-нибудь без электронки обойдемся и без КЭПов.

А когда к тебе директор прибежит ругаться сильно,

Спросит, почему с учетом и налогами проблемы,

Отвечай ему — «Наверно, потому что, вероятно,

Очевидно, от того что, вы бухгалтеру зарплату

Повышаете не часто!»

Пусть задумается все же, что бухгалтер очень важен,

И зарплату повышает, и доплатит премиальных.

Вот тогда забудешь эти, очень вредные советы,

И опять начнешь работать, как один бессмертный пони.