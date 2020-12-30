Вредные советы бухгалтерам. Стихи, которые вы ждали

В преддверии наступающих праздников, хочу поздравить моих читателей с Новым Годом и пожелать, чтобы ваша работа приносила вам только удовольствие, чтобы клиенты были вежливыми и всегда вовремя платили, сотрудники оставались ответственными, коллеги уважали, а руководители ценили! Сегодня я решила отступить от привычного стиля и написала немного вредных советов для бухгалтеров в духе Григория Остера, надо уже расслабиться чуть-чуть, правда?
Отдыхать в начале года — это правильно, конечно!
Можно кушать, веселиться и полдня проспать в постели.
А потом, когда начальник позвонит спросить о важном,
Отвечать, что ты — тюленчик и не то что на работу,
На другой конец квартиры перебраться не способна.
А начальник не поверит и заставит все же выйти
На дурацкую работу.
Ведь бухгалтера ждет офис, бухучет, компьютер, принтер,
К ним нельзя не возвращаться — заскучают и зачахнут!
Но я дам тебе советы, чтобы в январе коварном,
Деклараций, и расчетов, и других отчетов вредных,
Не пришлось сдавать напрасно (ну, кому они нужны то?).
А директору не скажем! Пусть сюрпризом будут штрафы!
О работниках забота — не бухгалтерское дело.
Позабудь, что надо срочно за декабрь платить зарплату,
Как-то праздники прожили, значит есть на что покушать!
Если все же пожалеешь ты сотрудников несчастных,
То хотя бы в Пенсионный не сдавай по ним отчетов,
Ну подумаешь, забыла, что 15-го сроки!
СЗВ свои пусть сами в Пенсионный фонд относят.
ЭЦП продлить не вздумай. Это не твоя забота.
Ты в последний день напомни, пусть понервничает главный.
А сама поешь печенья, выпей чаю и расслабься.
Ну а если на вмененке ты работала все время,
То отказываться глупо от удобного режима,
Пусть кто хочет переходит на патенты с упрощенкой,
А тебе и так не кисло, на вмененном на налоге.
Отменили? Ой, да ладно. Как отменят, так и примут,
Передумают, конечно, как обычно под куранты.
Заявление в наложку не носи, не пригодится.
Кстати, можно сэкономить в январе себе на бонус,
За декабрь не платишь взносы и готовься к премиальным!
А потом пора наступит для бухгалтерских отчетов,
Говорили, что сдавать их всем придется электронно,
Экологию спасают, экономят на бумаге.
Что тебе деревьев жалко? Их вон рубят и увозят,
За границу мебель делать, а потом везут обратно,
В виде стульев и кроватей.
Пусть уж лучше остаются тут у нас, в родной России,
Даже в виде бухбалансов, да финансовых отчетов.
Так что делай всю отчетность на бумаге и по почте
Отправляй ее, конечно,
Как-нибудь без электронки обойдемся и без КЭПов.
А когда к тебе директор прибежит ругаться сильно,
Спросит, почему с учетом и налогами проблемы,
Отвечай ему — «Наверно, потому что, вероятно,
Очевидно, от того что, вы бухгалтеру зарплату
Повышаете не часто!»
Пусть задумается все же, что бухгалтер очень важен,
И зарплату повышает, и доплатит премиальных.
Вот тогда забудешь эти, очень вредные советы,
И опять начнешь работать, как один бессмертный пони.