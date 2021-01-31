Не умею продавать: как перестать стесняться продаж бухгалтерских услуг

Кто из вас не испытывает стресса во время продажи своих собственных услуг? Как попросить предоплату? Как долго откладывать повышения цен? Эти вопросы терзают, а ответов нет на горизонте. Звонить по поводу оплаты для вас истинная пытка и вы не можете себя переломать — тогда этот материал для вас.

Основной темой для обсуждения является денежный вопрос. Вопрос вашего личного вознаграждения. ВОТ почему нервы на пределе. Вам нужно себя «перевоспитать».

Что такое перевоспитание

Успех начинается не с курсов маркетологов или коммерсантов, а с собственной головы. Как вы относитесь к слову «продавать»? Если считаете, что у него есть только плохие синонимы «впаривать» или «навязывать», то отсюда чувство стыда, неудобства, стеснения. Да вся проблема сидит глубоко в голове. Голову поменять невозможно, но вот посмотреть на проблему со стороны или под другим углом нужно.

Эффективный метод работы над собой

Вытащить себя из этой зацикленности и тупика помогает одна эффективная практика. А лучше всего полноценный тренинг. В домашних условиях вы тоже можете попробовать себе перевоспитать.

Для начала проведите инвентаризацию в своем бизнесе. Выпишите все услуги, которые предлагаете клиентам за определенный период (месяц, квартал). Особое внимание уделите дополнительным и сопутствующим услугам. Список должен включать не только конечную стоимость, но и, так сказать, себестоимость услуги.

Найдите себе «подопытного» родственника или коллегу. Попробуйте согласовать с «воображаемым клиентом» стоимость на услуги и допы к ним. С каждой мелочной услугой становится все более стыдно и неудобно её продавать и объяснять, почему она должна стоить именно так, а не иначе.

Легче всё оставить и бесплатно сделать, в будущем добро возвращается Или Я же не попрошайка, чтобы выпрашивать себе на зарплату

Поймали себя на этих мыслях, пока тренировались? Часто такое идет из внутренних установок. Срочно повышаем самооценку!

Поможет метод аналогий и сравнений

Посчитайте сколько пунктов из своего первоначального списка вы вычеркнули, подарив или снизив стоимость во время переговоров с клиентом. В итоге сколько денег вы недополучили, а это ещё не считая потраченного времени и нервов.

Упущенную прибыль вы могли потратить:

на себя;

на отдых;

на семью;

на детей;

на родителей;

на свою мечту.

Во время этой тренировки приходит осознание того, что часть своей работы вы раздаете клиентам почти бесплатно или даром.

Вместе с этим возникает внутреннее сопротивление. Как можно было свой собственный труд настолько обесценить?!

Подобные тренинги радикально переворачивают ваше отношение к денежной теме.

Интересно, с какими ещё страхами сталкиваются бухгалтера на аутсорсе — можно ли получить от продажи результатов своего интеллектуального труда полное удовлетворение и осознание собственного превосходства над другими?