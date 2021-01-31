Не меняй цель, меняй подход! Почему бухгалтер не может найти клиентов

Когда вам кажется, что цель недосягаема, не меняйте цель — меняйте программу действий.

Спросите себя: что я делаю не так?

Самый популярный вопрос, который я день за днем слышу от бухгалтеров: «Где брать клиентов? Когда мы начинали дело, то хотели построить бизнес, который будет приносить деньги и подарит желанную свободу. В итоге получили „пахоту“ 24/7, а денег как не было, так и нет».

«Как вы привлекаете людей? Что вы делаете для того, чтобы найти тех самых клиентов, работа с которыми будет доставлять подлинное удовольствие?» — интересуюсь я.

«Все! Вкладываем кучу денег в сайты. Без конца запускаем рекламу. Завели тонну страниц в соцсетях. Толку ноль. Клиентов нет».

Раз вы не довольны результатом, то похоже, что:

вы делаете много, но в неправильном направлении;

вы упускаете то, что действительно нужно;

либо «успешно» совмещаете и то и другое.

Как выйти из тупика? Меняйте подход

Чтобы получить качественно новый результат, меняйте образ действий. А начинать нужно — с головы.

Выбросьте за борт устаревшие методы убеждений. Откройте себя для свежих идей. Сегодня старые подходы уже не работают. Нужна новая концепция, другие форматы и инструменты.

Как же тогда достичь результата, спросите вы? Где взять ту наживку, на которую клюнет именно мой идеальный клиент?

Поймите, сегодня люди покупают у людей. Долой обезличенность! Клиентам важно видеть не текстовые простыни: «перечень пояснений ФНС к статьям НК РФ», а живых людей — профессионалов своего дела, с глубокими знаниями и опытом. Им нравится познавать вас через ваше мировоззрение и образ мыслей. Изучая вас в блогах, сетях, раз за разом, они подсознательно учатся доверять вам, как старым знакомым. Так оправдывайте их ожидания.

Помните, ваше время — самый невосполнимый ресурс. Не тратьте его бездумно на рутинные задачи. Внедряйте современные технологии, создайте свою рабочую стратегию бизнеса.

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