Готовы к отчетам за 2020 год? Давайте проверим

Небольшой тест по отчетной кампании за прошлый год. Проверьте, не пропустили ли вы какое-нибудь очередное обновление в законодательстве.

Вначале я дам список вопросов с вариантами ответов, потом в конце вы сможете себя проверить и прочитать пояснения.

1.В каком виде сдается бухгалтерская отчетность за 2020 год:

а) на бумаге

б) электронно

в) можно и в бумажном и в электронном виде

г) я - ИП и понятия не имею о какой отчетности речь

2.Когда сдать форму СЗВ-ТД, если в 2020 году некоторые сотрудники не писали заявлений о форме трудовой книжкии никаких кадровых событий с ними не случилось:

а) давно надо было сдать — 15 января еще

б) вообще не сдавать — нет повода

в) время еще есть, срок — 15 февраля

г) у меня все заявления писали, молчунов нет

3.Как сдать 2-НДФЛ за 2020 год:

а) как и раньше — отдельными справками с реестром

б) в составе отчета 6-НДФЛ, форма же новая вышла!

в) нет работников — нет 2-НДФЛ, чего сдавать-то?

4.Какие данные теперь не нужно указывать в Разделе 1 нового 6-НДФЛ:

а) все осталось как было, изменился только Раздел 2

б) убрали даты и суммы фактического получения дохода и даты удержания налога (ура!)

в) не пугайте, я еще РСВ не сдал(-а)

г) даты получения дохода и удержания НДФЛ указывать не надо

5.Для какой сферы деятельности были внесены изменения в РСВ, добавлено новое приложение 5.1:

а) что-то связанное с льготами, но точно не помню, у меня льгот нет

б) для IT-сферы, там и приложение, и новые коды, потому что льготники

в) оно не новое и там уже было, просто немного изменили форму, сфера — IT

г) для некоммерческих организаций

Давайте перерывчик? Пятиминутка, чтобы послушать — какие бухгалтерские услуги будут востребованы в 2021 году:

И продолжаем :)

6.Как подать заявление в ФНС на возврат НДФЛ, если получаешь имущественный вычет за покупку квартиры:

а) надо сдать декларацию 3-НДФЛ, а к ней приложить заявление по форме, утвержденной Приказом ФНС

б) декларацию сдавать не нужно, просто надо заполнить заявление, в котором указываются все необходимые данные, причем НДФЛ вернут в ускоренном порядке

в) заявление теперь часть декларации по НДФЛ, отдельно ничего сдавать не нужно

г) квартиры, между прочим, вдвое подорожали (спасибо льготным ставкам по ипотеке), так что о покупке даже не задумываюсь, тем более о возврате налога

7.Когда нужно сдать декларацию по УСН для ИП:

а) до 31 марта

б) до 30 апреля

в) до 30 марта

г) уже поздно, срок прошел

8.Изменилась ли форма 4-ФСС для подачи отчета за 2020 год:

а) все течет, все меняется…

б) да, мы отчитались по новой форме уже

в) электронный формат поменялся, а так форма осталась прежней

г) ничего не изменилось

9.Можно ли сдавать отчеты в статистику на бумаге в 2021 году:

а) нет, с этого года все отчеты только электронно

б) можно сдавать на бумаге, но есть ограничения по количеству сотрудников, если больше 25 человек, то только электронно

в) нужно сдавать электронно за некоторыми исключениями, например, для сплошного наблюдения для малого бизнеса можно заполнить документы в бумажном виде

г) надо — электронно, но Росстат — душка и разрешил временно приносить на бумаге, пока меняет какие-то там свои регламенты

10.Организация на ОСНО не ведет деятельность, можно ли сдать отчетность на бумаге, отказавшись от электронной отчетности:

а) да, можно, нулевые декларации можно подать на бумаге

б) нельзя, НДС сдается только в электронном виде

в) можно, если подавать единую упрощенную декларацию, но нужно соблюдать несколько условий

г) отправить все нулевки почтой — примут, никуда не денутся

Ну как — быстро справились? давайте теперь проверим ответы:

б) — в 2021 году бухгалтерская отчетность, в т.ч. представителями малого бизнеса сдается электронно . в) — если сотрудник не писал заявления о сохранении бумажной трудовой или о переходе на ЭТК, и при этом у него не случилось никакого кадрового события за год, например, перевода на другую должность, то на него нужно подать СЗВ-ТД до 15 февраля 2021 года . В отчет указывается последнее кадровое событие, как правило, это прием на работу. а) — за 2020 год отчитываемся по-старому, сдаем 2 -НДФЛ отдельными справками с реестром , за 2021 год эти сведения войдут в годовой отчет 6-НДФЛ. б) — да, теперь в 6-НДФЛ нет необходимости указывать даты даты и суммы фактического получения дохода и даты удержания налога . Ответ г) тоже нельзя назвать неправильным, просто он не полный). б) — IT-сфера получила довольно много льгот , в т.ч. по страховым взносам, поэтому РСВ был дополнен новым приложением 5.1. в) — заявление на возврат стало частью декларации 3-НДФЛ , а вот ответ б) — пока в разработке, действительно планируется, что скоро получить имущественный вычет можно будет в ускоренном режиме, подав новый бланк заявления. б) — ИП отчитываются по упрощенной системе позднее организаций — до 30 апреля 2021 года . г) — форма 4-ФСС не изменилась , учитывая, что там отражаются только расчеты по “травматизму”, это неудивительно, глобальных изменений в этом направлении нет. г) — действительно, Росстат сделал поблажку и разрешил временно сдавать отчеты в бумажном виде . Сколько продлиться счастье неизвестно — так что отправляйте отчеты на бумаге скорее, если конечно не хотите наконец подключить к электронной отчетности. в) — единая упрощенная декларация сдается, при условии отсутствия движений по счетам и в кассе и объектов налогообложения по соответствующему налогу, например, реализации товара.

Сравнили ответы? Если все сошлось — вы следите за нововведениями и находитесь в гуще бухгалтерских событий. Если нет, возможно из-за огромного количества работы у вас просто нет времени на отслеживание всех изменений.

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