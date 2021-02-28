Проблема бухаутсорсинга № 1: клиент не приносит денег. Как превратить убыток в прибыль?

Мы часто говорим о токсичных клиента — тех, кто превращает наши бухгалтерские нервы в железные канаты, постоянно чего-то требует и не хочет за это платить. Но есть и другой тип клиентов — которых мы любим и лелеем, но они почему-то не приносят нам денег. А разве смысл нашей работы в чистом альтруизме? Нет, конечно. Давайте тогда разбираться в чем суть проблемы и как ее решить.

Первое, что приходит в голову — надо просто увеличить стоимость услуг!

С ценообразования и себестоимости я начинаю, наверное, каждый первый разговор с учениками Школы ББ. Легче всего изначально все просчитать и сразу предлагать цену адекватную приложенным усилиям.

Но на практике так получается не всегда — где-то мы просчитались, где-то пошли на уступки, где-то вообще не озаботились расчетами. И вот на базе этих ошибок начинают выползать проблемы:

Изначально занизив стоимость услуг, вы приняли решение за другого человека о том, что ему будет « дорого » , а теперь не знаете как объяснить, что адекватная цена совсем другая;

« » Вы не можете принять решение об увеличении прайса из страха — вдруг клиент уйдет! В результате работаете в ноль, но уговариваете себя, что зато не теряете клиентскую базу;

Появляется отношение к клиенту, как к « бедному родственнику » — вы его жалеете, идёте навстречу, входите в положение и т.д. Надеемся, что когда-нибудь вам это обязательно зачтется, клиент поймет, как много вы для него сделали и конечно вознаградит за все труды.

По-факту мы сами растим тех самых токсичных клиентов, которые беззастенчиво садятся нам на шею.

Если думаете, что со мной такого никогда не бывало — ошибаетесь. Я тоже в начале своей бухгалтерской карьеры аутсорсера совершала эти ошибки. Это длилось до тех пор, пока я не поняла — мой бизнес, в который я вложила столько физических и моральных сил, становится убыточным, а я просто испытываю апатию к происходящему. Попросту говоря — я перегорела.

Сначала была мысль — бросить все, закрыть бизнес и пойти на госслужбу, которая является моей специальностью. Строить карьеру, как другие и проститься с планами на собственное дело.

Но нет! Я взяла себя в руки и решила бороться до конца.

Что пришлось сделать:

Поработать над собой — я убрала психологические барьеры, научилась говорить « нет » , перестала бояться озвучивать стоимость за свои услуги и т.п.;

« » Избавиться от ¼ клиентов — это те, что несли с собой только проблемы и никакой прибыли;

Перестроить систему работы, бизнес-процессы — это помогло через полгода удвоить прибыль.

Делай просто или Как выйти на желаемых доход в бухгалтерском бизнесе:

После того, как я стала заниматься с проектом Школы бухбизнеса, я поняла, что с теми же проблемами сталкивается большинство тех, кто приходит на обучение. И среди моих учеников тоже происходила трансформация — они учились находить свои слабости, учились бороться с ними и побеждать.

Если вы сейчас находитесь в кризисной ситуации, знайте, что на самом деле все можно изменить. Есть место, где вас поддержат и дадут не просто правильные, а практически проверенные наработки и инструкции. Единомышленников объединил Закрытый бизнес-клуб для предпринимателей в нише бухаутсорсинга, здесь вы найдете полезные вебинары и встретитесь с экспертами из различных областей, в том числе с психологами и маркетологами.

В качестве эпилога

Не пытайтесь всем угодить (для всех вы не сможете быть хорошими), не стремитесь всех жалеть (никто не оценит). Начните с ценообразования, просчитайте расходы, разберитесь с прайсом и уведомьте своих клиентов, что со следующего месяца вы работаете по-новому.

Страшно? В Клубе ББ вы найдете поддержку в лице наставников и коллег.

Не думайте, что от вас сразу все сбегут. Уйдут только те, кто и раньше вам ничего не давал, а только забирал. Относитесь к их уходу, как к подарку судьбы. Адекватные клиенты в любом случае останутся с вами.