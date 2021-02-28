Нужен ли бухгалтеру блог?

Мы уже обсуждали личный бренд — что это такое и нужен ли он бухгалтеру, а сегодня давайте поговорим о продвижении в блогах.

Зачем вообще люди создают блог? Чтобы рассказывать о себе, своей работе, жизни, достижениях, путешествиях, семье и т.д. Кто-то старается так самореализоваться, кому-то нужно внимание, а кому-то просто поделиться полезным и интересным контентом. Конечно профессионалу, который обладает знаниями в своем деле, тоже будет важно как-то о них рассказать и удачный инструмент это как раз блог в соцсетях.

Только давайте сразу определимся — есть личные аккаунты и страницы, где вы выкладываете фото домашней выпечки и посиделок с друзьями, а есть ваш «рабочий» аккаунт и нужно их разделять. Конечно вы можете иногда рассказывать подписчикам о ключевых событиях в жизни, например, о прохождении курса по истории искусств или прибавлении в семействе. Это очеловечит блог и покажет, что вы разносторонняя личность, умеющая грамотно совмещать работу и личную жизнь, но злоупотреблять такими постами точно не стоит.

Есть еще одна проблема — непонимание своей целевой аудитории. Представьте, что вы заходите в блог или группу с названием «Ваш бухгалтер», а там новости политики или рассуждения на три листа о внешнеэкономических связях России. Если вы хотите привлечь подписчиков — обычных людей, то и пишите для них — как получить вычет за квартиру, можно ли вернуть НДФЛ за покупку лекарств, работодатель не хочет оформлять официально — куда жаловаться и т.п.

Если хотите завладеть вниманием руководителей компаний или ИП — рассказывайте о новых налоговых режимах, льготах, учете расходов, возможности сэкономить на налогах, правильном оформлении работников, штрафах, проверках, блокировках счетов и т.д.

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Правила хорошего блога

Даже самый сочный контент не будет ничего стоить, если вы не будете придерживаться некоторых простых правил:

регулярность — ваши материалы должны выходить в срок, лучше ежедневно, возможно даже несколько раз в день, если есть возможность. Пообещали, что в четверг опубликуете пост с разбором очередных изменений в НК — выполняйте обещание;

разнообразие — статьи, заметки, новости, видео, картинки, аудиоподкаст, образцы заполнения документов и т.д., должно быть все;

собственный стиль — не всегда он появляется сразу, но если вы пройдете по блогам успешных конкурентов, то отметите, что у каждого есть какая-то фишка, например, еженедельная рубрика, собственный эксперт, бесплатные услуги для клиентов, полезные советы по личным финансам и т.д. Кто-то выбирает строгий деловой формат общения, кто-то юмористический, хоть и профессиональный, тут выбор за вами;

проверка информации — если вы делаете ссылку на какой-то сайт или сервис, проверяйте туда ли вы посылаете своих читателей :) Если рассказываете о налоговой льготе — не поленитесь проверить, точно ли она действует сегодня, вступила уже в силу, а вдруг она уже отменена;

табу на ворованный контент — получать вдохновение или выискивать актуальные темы на крупных ресурсах или в соцсетях своих прямых конкурентов конечно можно, вам надо знать, что читают и лайкают с интересом. Но вот копировать чужой труд нельзя категорически . Если сами не справляетесь с объемом или плохо складываете слова в предложения, найдите качественного копирайтера. Услуги авторов контента стоят не слишком дорого, а вот стыренная с всероссийского ресурса статья может привести даже в суд. В крайнем случае вы можете процитировать какую-то часть материала и указать ссылку на источник;

избегать крайностей — даже если вам не нравится существующий политический порядок, борьба с властью не должна выливаться в ее критику к каждому закону. Т.е. критиковать можно конечно, но без пафоса и по делу — «Ввели новую форму отчета, но инструкцию сделали слишком общую, есть много вопросов по заполнению, например...» . Это покажет, что вы не просто размещаете какую-то информацию, но и анализируете, вникнете в суть, т.е. не поверхностно относитесь к своей работе.

О том как найти клиентов в соцсетях свежее видео на канале Школы бухбизнеса:

Где брать идеи?

Крупные СМИ, такие как Клерк.ру, следят за самыми актуальными новостями и выходом новых законодательных актов, поэтому подписывайтесь на рассылку и наблюдайте — что происходит интересного.

Первоисточники — Минфин, Роструд, ФНС, ПФР и другие ведомства тоже не игнорируем. Пользуйтесь новостными разделами на сайтах справочно-правовых систем, таких как Консультант Плюс или Гарант.

Если вы отлично разбираетесь в какой-то теме, то выводите материалы по ней, написанные вами с особой отметкой, допустим «Экспертное мнение». На них будут больше обращать внимание.

То, что можно просто показать наглядно — иллюстрируйте, а не описывайте словами. Не у всех пользователей есть возможность читать большой текст, проще посмотреть картинку, таблицу или схему. Опять же просто скринить чужие заготовки не нужно — потратьте 1-1,5 часа времени, но сделайте что-то свое.

Не забывайте, что контент должен нести пользу, поэтому если говорите о новом бланке отчета, то будет правильно приложить его к посту или дать ссылку для скачивания. Если вы разработали инструкцию и не хотите делиться ей просто так — предложите читателям прислать вам свои контакты (e-mail) для отправки документа. Так вы сможете собрать базу контактов для дальнейших рассылок.

Если не знаете какую нишу для себя выбрать — заходите за вдохновением в мой Instagram, недавно я как раз поднимала тему «ТОП новых ниш для бухгалтера».

Нужна ли реклама?

Многие начинающие бухгалтера-аутсорсеры вкладывают немыслимые деньги в так называемую раскрутку. Нанимают компании и маркетологов, которые приводят подписчиков. Проблема в том, что для рекламных компаний цель, как правило, — сразу поразить клиента, отработать свой гонорар, поэтому к вам в подписчики придет 100 000 человек, но из них реальных пользователей будет в несколько раз меньше, а целевой аудитории — только единицы. Через какое-то время эта лавина ботов или оплаченных подписчиков схлынет, отпишется и вы останетесь с парой десятков «своих» читателей в лучшем случае.

Попробуйте бесплатные способы продвижения — например, настройте для своей группы регион, возраст участников, правильно укажите тематику. Почитайте что такое SMM, ключевые слова, как продвинуться в поисковиках. Размещайте рекламу на тематических ресурсах, на это уйдет гораздо меньший бюджет, зато приходить к вам будут целевые подписчики по собственному желанию.

Не забудьте, что раз вы оказываете платные услуги — у вас должен быть готовый прайс лист и четкая ценовая политика. Разместите информацию о стоимости услуг на видном месте, предложите разные способы оплаты. Не забудьте, что клиенты не всегда доверяют новичку сразу, поэтому предложите связаться с вами для бесплатной разовой консультации.

Кстати, о связи — зарегистрируйтесь во всех популярных мессенджерах, будьте доступны по телефону, проверяйте электронную почту и сообщения. Если ответа от вас придется ждать по несколько дней, конечно доверие к вам будет очень низким. И оправдания вроде — «ой, у меня так много клиентов, не успеваю отвечать» не работают. Тем более, что большинство мессенджеров дают полную свободы общения — можно писать сообщение, звонить, отправлять файлы и т.д.

Не бойтесь открывать новые горизонты — сейчас соцсети настолько просты и понятны в использовании, настолько доступны, что начать в них работать может даже тот, кто раньше никогда ими не пользовался.