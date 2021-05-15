Добавьте скорости и объема бухгалтерскому бизнесу — включите личный бренд

Расскажем, почему этот апгрейд так необходим современным бухгалтерам-аутсорсерам, когда и с чего нужно начинать. Даже начинающий аутсорсер согласится, что стоимость услуг зависит от экспертности и влиятельности исполнителя, а это главная цель при построении личного бренда.

Можно ждать эволюционного развития, постоянно копить экспертность, нарабатывать опыт и стаж в профессии, но такими темпами выйти на самоокупаемость и высокий доход практически невозможно. Огромный толчок и революцию в продаже бухуслуг дает создание и развитие личного бренда.

Поговорим о страхах

Психологи, кстати, часто применяют способ обсуждения и проговаривания при борьбе с фобиями у своих пациентов. Так давайте не будем запускать ситуацию и доводить себя до клиники. Вот список самых распространенных заблуждений и мифов, мешающих саморазвитию бухгалтера.

Бухгалтер не продажник, а потому клиент сам должен найти его и выбрать из тысячи других. Пока вы читали статью, возможно, что количество конкурентов уже перевалило за четырехзначное число, даже в вашем городе! Ждать у моря погоды — не наш вариант. Зачем суетиться, скоро меня точно заметят, а работодатель оценит по достоинству. Надеетесь, что жизнь сама по себе изменится в лучшую сторону, потому что вы суперэксперт, а руководство повысит зарплату сразу в два раза? Снимайте розовые очки. Если молчать о своих достижениях и экспертности, о них никто не узнает. Плыть без сопротивления по течению проще, чем управлять своим бизнесом. Поэтому свое дело — это не для меня. Большая ошибка думать, что начальниками и владельцами своего бизнеса рождаются. Конечно, если у вас так называемый «пробивной» характер, вам будет проще настаивать на своем, продвигаться и общаться на начальном этапе с клиентам, не демпингуя в цене. Но всему этому можно, а главное нужно учиться. Например, в Школе бухбизнеса. Позволить высокие цены себе могут только матерые бухгалтеры со стажем от 30 лет, мне до них еще взрослеть и стареть. Стоимость услуг напрямую зависит от опыта, длительности нахождения в профессии. Кто сказал, что в 20 лет нельзя хорошо разбираться в бухучете? Наверное те же, кто считает, что в 40 лет пора накрыться простыней и отползать ближе к кладбищу, ведь старость уже не загорами. Перестаньте верить в сказки о возрасте — есть только ваше желание и целеустремленность. Доказательство этому ученицы Школы, среди которых и матерые главбухи и молодые специалисты, и все они ведут свое дело как профи. Личный бренд это прерогатива исключительно для звезд и блогеров. На самом деле это еще одна распространенная ошибка. Личный бренд может создать себе даже сантехник. Это означает, что вы не просто предстаете неким обезличенным персонажаем, а имеете индивидуальность, лицо, если хотите. Вы и ваша профессия становятся единым целым — потенциальные клиенты, которым вдруг понадобится бухгалтер, вспомнят в первую очередь того, чей бренд у них постоянно перед глазами — страница в соцсетях, профиль в Инсте, сайт и т.д. На построение личного бренда потребуется уйма денег. Если вы захотите развернуть масштабную рекламную кампанию, крутить о себе ролики по ТВ и радио круглыми сутками, то конечно придется искать спонсора — миллионера. Но на самом деле для создания бренда достаточно уделять этому немного времени каждый день. И уже по желанию привлекать, например, копирайтера, художника по логотипам или других специалистов. Но в большинстве случаев вы даже сайт и таргетинг сможете создать сами. Бренд звучит как то громко для бухгалтера и руководителя в одном лице. Связать между собой то чем вы занимаетесь и то, кто вы есть — вот задача бренда. Поэтому мы так и говорим «личный бренд». Поэтому даже если весь ваш бизнес это только вы — это не страшно. По мере наращивания оборотов наверняка вам потребуются сотрудники, помощники, зато когда вы уже городо будете именоваться «компанией», у нее будет ваше лицо. Вспомните хотя бы известные бренды США или Европы — крупные корпорации ассоциируются с вполне конкретным человеком — основателем (Генри Форд, Коко Шанель и т. д.). Не понимаю, с чего нужно начать и как отделить личное от профессионального. Для этого и существуют специальные курсы, такие как в Школе бухбизнеса. Мы учим не просто создавать личный бренд, но вести аутсорсинг с нуля, исправлять ошибки в уже существующем бизнесе и выходить на новые уровни.

Инструкция по применению личного бренда в сфере бухгалтерских услуг

Современная реальность требует от бухгалтера быть гибким, ловить стремительно меняющиеся тренды и быстро принимать решения.

Уйти от агрессивных продаж и манипуляций, чуждых бухгалтерскому сознанию, позволяет раскрученная собственная марка. С помощью одного этого инструмента вы выходите из тени конкурентов, увеличиваете чек и привлекаете лояльных клиентов, которые сами заходят с вами работать.

Наличие одних только знаний и опыта мало для получения высокого и стабильного дохода. Аудитория отдает предпочтение эксперту, чье имя находится «на слуху».

Вспомните, как вы сами совершаете покупки в интернете. Обязательно изучаете репутацию, отзывы, неосознанно оцениваете узнаваемость и популярность. Создавайте свой бренд, чтобы качественно отличаться от других. Максимально раскрыть свою экспертность и уникальность поможет правильная упаковка, четко сформулированное торговое предложение, прицельно донесенное до своей аудитории.

Построение личного бренда в бухгалтерской сфере достаточно сильно отличается от аналогичной работы в других видах услуг. В первую очередь это вызвано спецификой работы. Бухгалтерский математический склад ума заточен на закрытое и камерное решение индивидуальных болей клиента. Вы несете ответственность за финансы заказчика, проникаете в его коммерческие тайны, строите схемы ведения бизнеса.

Бухгалтерские услуги не терпят публичности, а фотографировать и постить личную жизнь не вполне уместно. Как же быть?

Обратите внимание — публичность, размытие личного пространства и показуха, как это принято у многих блогеров-миллионников для развития бухгалтерского аутсорсинга никак не подходят.

Вам будет просто некомфортно, а клиенты не поймут зачем им читать о том, что вы ели на завтрак. Не переживайте, при создании бренда вам не придется выворачиваться наизнанку и не потребуется никакого душевного стриптиза.

Все бухгалтерские нюансы и тонкости в работе, сопряженные с высокими рисками, неврозами, дедлайнами и переработками, учли преподаватели Школы ББ. Они помогут даже начинающему эксперту зажечь бухгалтерскую звездочку и стать заметным в нише.

Первые шаги

Легко можно нарушить грань между профессионалом и блогером, и создать неуправляемый и неправдоподобный аккаунт в соцсетях. Поэтому, как пишут на лекарствах, обязательно перед применением проконсультируйтесь, только не с врачом, а со специалистами Школы. И еще советую вступить в наш Закрытый клуб, там с вами своими наработками поделятся еще и коллеги.

Рассмотрим пример развития своей страницы в Инстаграм. Многие начинают с этой площадки, чтобы привлечь клиентов и развиваться в онлайн-формате.

Не покупайте подписчиков, а собирайте людей, заинтересованных в ваших услугах. Для них будет скучна налоговая и бухгалтерская теория, цитирование законов и нормативных актов тоже мало эффективно. Но зато они активнее реагируют на практику, рабочие кейсы, разбор ошибок, ответы на вопросы и решение жизненных ситуаций.

За полезный и экспертный материал вы обязательно получите отклики и запросы на клиентское обслуживание. Потому что вы стали интересны как личность, ваши подходы и взгляды на жизнь оказались близки окружающим.

Сначала вы рассказываете про свою экспертность и личность, а потом уже появляется тема и ниша. И помните, что люди покупают у людей.

Сколько стоит создание личного бренда? Всё зависит от сроков получения желаемого результата. С минимальными вложениями потребуется чуть больше усилий и времени. Но важно вложить деньги с умом. Я уже как-то рассказывала, как, будучи еще сама владелицей аутсорсингового бизнеса, потратила уйму денег на рекламную кампанию, которая почти не принесла результатов. Потому что по неопытности неверно выстроила систему продвижения.