Добавьте скорости и объема бухгалтерскому бизнесу — включите личный бренд

Расскажем, почему этот апгрейд так необходим современным бухгалтерам-аутсорсерам, когда и с чего нужно начинать. Даже начинающий аутсорсер согласится, что стоимость услуг зависит от экспертности и влиятельности исполнителя, а это главная цель при построении личного бренда.
Можно ждать эволюционного развития, постоянно копить экспертность, нарабатывать опыт и стаж в профессии, но такими темпами выйти на самоокупаемость и высокий доход практически невозможно. Огромный толчок и революцию в продаже бухуслуг дает создание и развитие личного бренда.
Поговорим о страхах
Психологи, кстати, часто применяют способ обсуждения и проговаривания при борьбе с фобиями у своих пациентов. Так давайте не будем запускать ситуацию и доводить себя до клиники. Вот список самых распространенных заблуждений и мифов, мешающих саморазвитию бухгалтера.
- Бухгалтер не продажник, а потому клиент сам должен найти его и выбрать из тысячи других. Пока вы читали статью, возможно, что количество конкурентов уже перевалило за четырехзначное число, даже в вашем городе! Ждать у моря погоды — не наш вариант.
- Зачем суетиться, скоро меня точно заметят, а работодатель оценит по достоинству. Надеетесь, что жизнь сама по себе изменится в лучшую сторону, потому что вы суперэксперт, а руководство повысит зарплату сразу в два раза? Снимайте розовые очки. Если молчать о своих достижениях и экспертности, о них никто не узнает.
- Плыть без сопротивления по течению проще, чем управлять своим бизнесом. Поэтому свое дело — это не для меня. Большая ошибка думать, что начальниками и владельцами своего бизнеса рождаются. Конечно, если у вас так называемый «пробивной» характер, вам будет проще настаивать на своем, продвигаться и общаться на начальном этапе с клиентам, не демпингуя в цене. Но всему этому можно, а главное нужно учиться. Например, в Школе бухбизнеса.
- Позволить высокие цены себе могут только матерые бухгалтеры со стажем от 30 лет, мне до них еще взрослеть и стареть. Стоимость услуг напрямую зависит от опыта, длительности нахождения в профессии. Кто сказал, что в 20 лет нельзя хорошо разбираться в бухучете? Наверное те же, кто считает, что в 40 лет пора накрыться простыней и отползать ближе к кладбищу, ведь старость уже не загорами. Перестаньте верить в сказки о возрасте — есть только ваше желание и целеустремленность. Доказательство этому ученицы Школы, среди которых и матерые главбухи и молодые специалисты, и все они ведут свое дело как профи.
- Личный бренд это прерогатива исключительно для звезд и блогеров. На самом деле это еще одна распространенная ошибка. Личный бренд может создать себе даже сантехник. Это означает, что вы не просто предстаете неким обезличенным персонажаем, а имеете индивидуальность, лицо, если хотите. Вы и ваша профессия становятся единым целым — потенциальные клиенты, которым вдруг понадобится бухгалтер, вспомнят в первую очередь того, чей бренд у них постоянно перед глазами — страница в соцсетях, профиль в Инсте, сайт и т.д.
- На построение личного бренда потребуется уйма денег. Если вы захотите развернуть масштабную рекламную кампанию, крутить о себе ролики по ТВ и радио круглыми сутками, то конечно придется искать спонсора — миллионера. Но на самом деле для создания бренда достаточно уделять этому немного времени каждый день. И уже по желанию привлекать, например, копирайтера, художника по логотипам или других специалистов. Но в большинстве случаев вы даже сайт и таргетинг сможете создать сами.
- Бренд звучит как то громко для бухгалтера и руководителя в одном лице. Связать между собой то чем вы занимаетесь и то, кто вы есть — вот задача бренда. Поэтому мы так и говорим «личный бренд». Поэтому даже если весь ваш бизнес это только вы — это не страшно. По мере наращивания оборотов наверняка вам потребуются сотрудники, помощники, зато когда вы уже городо будете именоваться «компанией», у нее будет ваше лицо. Вспомните хотя бы известные бренды США или Европы — крупные корпорации ассоциируются с вполне конкретным человеком — основателем (Генри Форд, Коко Шанель и т. д.).
- Не понимаю, с чего нужно начать и как отделить личное от профессионального. Для этого и существуют специальные курсы, такие как в Школе бухбизнеса. Мы учим не просто создавать личный бренд, но вести аутсорсинг с нуля, исправлять ошибки в уже существующем бизнесе и выходить на новые уровни.
Инструкция по применению личного бренда в сфере бухгалтерских услуг
Современная реальность требует от бухгалтера быть гибким, ловить стремительно меняющиеся тренды и быстро принимать решения.
Уйти от агрессивных продаж и манипуляций, чуждых бухгалтерскому сознанию, позволяет раскрученная собственная марка. С помощью одного этого инструмента вы выходите из тени конкурентов, увеличиваете чек и привлекаете лояльных клиентов, которые сами заходят с вами работать.
Наличие одних только знаний и опыта мало для получения высокого и стабильного дохода. Аудитория отдает предпочтение эксперту, чье имя находится «на слуху».
Вспомните, как вы сами совершаете покупки в интернете. Обязательно изучаете репутацию, отзывы, неосознанно оцениваете узнаваемость и популярность. Создавайте свой бренд, чтобы качественно отличаться от других. Максимально раскрыть свою экспертность и уникальность поможет правильная упаковка, четко сформулированное торговое предложение, прицельно донесенное до своей аудитории.
Построение личного бренда в бухгалтерской сфере достаточно сильно отличается от аналогичной работы в других видах услуг. В первую очередь это вызвано спецификой работы. Бухгалтерский математический склад ума заточен на закрытое и камерное решение индивидуальных болей клиента. Вы несете ответственность за финансы заказчика, проникаете в его коммерческие тайны, строите схемы ведения бизнеса.
Бухгалтерские услуги не терпят публичности, а фотографировать и постить личную жизнь не вполне уместно. Как же быть?
Обратите внимание — публичность, размытие личного пространства и показуха, как это принято у многих блогеров-миллионников для развития бухгалтерского аутсорсинга никак не подходят.
Вам будет просто некомфортно, а клиенты не поймут зачем им читать о том, что вы ели на завтрак. Не переживайте, при создании бренда вам не придется выворачиваться наизнанку и не потребуется никакого душевного стриптиза.
Все бухгалтерские нюансы и тонкости в работе, сопряженные с высокими рисками, неврозами, дедлайнами и переработками, учли преподаватели Школы ББ. Они помогут даже начинающему эксперту зажечь бухгалтерскую звездочку и стать заметным в нише.
Первые шаги
Легко можно нарушить грань между профессионалом и блогером, и создать неуправляемый и неправдоподобный аккаунт в соцсетях. Поэтому, как пишут на лекарствах, обязательно перед применением проконсультируйтесь, только не с врачом, а со специалистами Школы. И еще советую вступить в наш Закрытый клуб, там с вами своими наработками поделятся еще и коллеги.
Рассмотрим пример развития своей страницы в Инстаграм. Многие начинают с этой площадки, чтобы привлечь клиентов и развиваться в онлайн-формате.
- Не покупайте подписчиков, а собирайте людей, заинтересованных в ваших услугах. Для них будет скучна налоговая и бухгалтерская теория, цитирование законов и нормативных актов тоже мало эффективно. Но зато они активнее реагируют на практику, рабочие кейсы, разбор ошибок, ответы на вопросы и решение жизненных ситуаций.
- За полезный и экспертный материал вы обязательно получите отклики и запросы на клиентское обслуживание. Потому что вы стали интересны как личность, ваши подходы и взгляды на жизнь оказались близки окружающим.
- Сначала вы рассказываете про свою экспертность и личность, а потом уже появляется тема и ниша. И помните, что люди покупают у людей.
Сколько стоит создание личного бренда? Всё зависит от сроков получения желаемого результата. С минимальными вложениями потребуется чуть больше усилий и времени. Но важно вложить деньги с умом. Я уже как-то рассказывала, как, будучи еще сама владелицей аутсорсингового бизнеса, потратила уйму денег на рекламную кампанию, которая почти не принесла результатов. Потому что по неопытности неверно выстроила систему продвижения.
Поэтому кроме энтузиазма нужны настоящие практические знания, которые теперь есть у меня и других экспертов Школы.