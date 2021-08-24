Развитие в бухгалтерской профессии. Шагаем вверх по карьерной лестнице

Эта тема не перестает быть популярной и будоражит мысли не только штатных бухгалтеров, но и на аутсорсеров. В этой статье поговорим об очевидных и новейших перспективах бухгалтерского работника. Отвечу на вопросы, как сделать первый шаг и решиться на свою модернизацию.

Для начала каждому нужно определиться, решиться, найти в себе силы на изменения. Причины по которым стоит задуматься о карьерном росте или смене направления могут быть разными, личными и не очень:

банально недостаточно денег;

неинтересная и скучная работа, сплошная рутина;

устали подчиняться и слепо выполнять поручения;

нет настроения или «не мое».

Кстати, если вы почувствовали эмоциональное выгорание, есть 10 простых советов, как выйти из этого состояния:

Если вы созрели для преображения, то перед вами встает другая проблема — как расти. Всё верно. Сначала определитесь с целью, потом исходя из требований и своих ресурсов, найдется короткий путь. Действуем по формуле: «Вижу цель, не вижу препятствий».

Теперь посмотрим на ассортимент профессий и направлений для развития бухгалтера. Двигаться можно не только по вертикали, по горизонтали, но и по диагонали.

Самый очевидный рост — это рост от бухгалтера на отдельном участке до главбуха

Что будет. Выбираете кресло главбуха, тогда помимо тяги к цифрам и отчетам запаситесь желанием учиться и повышать квалификацию, копите операционный опыт. В хорошую крупную компанию без профессиональных знаний не попасть. Налоговый кодекс станет вашей настольной книгой, а от вас потребуют супер стрессоустойчивость, педантичность и живое операционное мышление. Главбух должен справляться со своими подчиненными, оптимизировать налоги и отвечать за финансовое благосостояние компании.

Как добиться. Рекомендую читать профессиональную литературу, общаться со знакомыми главбухами. Расширяйте кругозор, например, изучайте тайм-менеджмент и профильные программы.

Инвестируйте в свое образование, закаляйте нервную систему для будущих авралов и дедлайнов, потому что под вами работают не всегда пунктуальные сотрудники.

Альтернатива бухучету — учет финансов

Что будет. После главной бухгалтерской должности можно замахнуться и на кресло директора, но только финансового. К знаниям бухгалтерии прибавляйте азы экономической теории, стратегического планирования, маркетинга, каналов продаж и т.п. И опять в вашей компетенции управление не только цифрами, но и людьми.

Как добиться. Помогите руководству разглядеть в себе потенциального финдира, даже если этой должности еще нет в штате. Не ждите предложений о повышении, а сами стройте себе дорогу. Показывайте свои достижения, делая акцент на эффективности и пользе от вашей работы. И куда же без обучающих курсов, наставничества и стажировок, изучения специализированных программ. Финдиректорами не рождаются, а становятся, переходя из профессий бухгалтеров и экономистов.

Должность бухгалтера на фрилансе — тоже профессия

Что будет. Кроме движения вверх внутри организации, можно двигаться вверх только параллельно к основной работе. Так поступают бухгалтеры на фрилансе. Многие сохраняют официальное место работы и удаленно обслуживают бухгалтерию на стороне. Может случиться, что вторая работа начнет «перетягивать одеяло» на себя, не только потому что зарплату вы устанавливаете себе самостоятельно, но и проекты могут становиться более интересными, захватывающими и масштабными.

Как добиться. Научиться искать клиентов и продавать свои услуги правильно. Совмещение двух специализаций потребует навыков планирования и тайм-менеджмента. У вас два варианта: развиваться на ощупь, руководствуясь интуицией, или под покровительством опытных наставников.

Также как удаленно вести клиентов, вы можете проходить обучение онлайн в Школе бухгалтерского бизнеса, не отрываясь от рабочих процессов.

Растущий фрилансер = будущий владелец своего дела

Что будет. Хотите ставить задачи, добиваться результатов, интерпретировать и объяснять подчиненным нюансы законодательства, открывайте свой бухгалтерский бизнес на аутсорсе. Это путь для тех, кто ставит амбициозные цели не только в саморазвитии, но и в размере получаемого дохода. В отличие от работы на «дядю», вы имеете полный карт-бланш (неограниченные полномочия), и несете ответственность за себя и подчиненных.

Как добиться. Вам необходимо разбираться не только в бухгалтерии, но и во всех сферах, которые окружают любой полноценный бизнес: экономика, маркетинг, аналитика, тайм-менеджмент. Меняйте мышление подчиненного на собственника. Здесь как никогда понадобится психологическая подготовка и мотивация. Для построения своего бизнеса используйте все предыдущие рекомендации, а также развивайте управленческие скилы.

Всему этому и даже больше обучают в Школе ББ. Обучение подходит для бухгалтера любого уровня, а результат у всех одинаковый: свой бизнес, коуч или успешный бухгалтер-аутсорсер.

Что-то новенькое

Мир изменился, границы между профессиями стираются и размываются. Благодаря всепоглощающей автоматизации и it-технологиям, вчерашний бухгалтер может работать на многих фронтах: экономика, финансовый анализ, бюджетирование, аудит, налоговый менеджмент, международные проекты.

Не покидая стен родного работодателя, можно перепрофилироваться в одного из узких специалистов таких как: финансовый аналитик, аудитор, налоговый консультант.

Выбирайте направление, исходя из своих исходных данных. А если вы оказались не своей среде обитания, то только неуемное желание и тяга к знаниям помогут добиться результата. Как это было у меня.

Фокус внимания должен быть на выбранную специализацию, потому что экспертность один из главных аргументов и для роста в карьере и для развития своего бизнеса. Хороших бухгалтеров много, а высокооплачиваемых экспертов мало и они нарасхват.

Не забудьте: