Подбор топ-менеджеров в 2026 году: где искать сильных руководителей и как избежать ошибок

Почему подбор руководителей в 2026 году остается сложной задачей

Парадокс рынка труда: конкуренция соискателей растет, но сорсинг подходящего топ-менеджера не обязательно упрощается. По данным hh Статистики, в сентябре 2026 года в категории «Высший и средний менеджмент» на одну активную вакансию приходилось 27,4 активного резюме против 8,5 по рынку в целом. Это данные по России и объявлениям на hh.ru, а не число квалифицированных претендентов на каждую должность.

В одной категории учитываются лидеры разных уровней, отраслей и масштабов бизнеса. Успешное управление отделом из десяти человек не подтверждает готовности отвечать за несколько филиалов. А директор крупной структуры может оказаться неэффективен в небольшой компании, где многое приходится делать самостоятельно.

Задачи работодателей тоже различаются: одному нужен рост продаж, другому - снижение издержек, третьему - антикризисное управление. Опыт, подходящий в одной ситуации, может не сработать в другой. При этом управленцы с подтвержденными результатами нередко заняты и не размещают резюме. Поэтому при подборе руководящего персонала важнее точность профиля и качество проверки, а не число откликов. Чем яснее работодатель понимает ожидаемый результат, тем легче отличить подходящего кандидата от просто опытного соискателя.