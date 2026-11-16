Как выбрать кадровое агентство и не переплатить: 7 вопросов до подписания договора

Компания получила два предложения на подбор сотрудника: за 90 000 и 120 000 рублей. Первая компания не предлагает бесплатную замену, у второго она входит в стоимость. Как понять, какое предложение выгоднее? Разберем, как выбрать агентство по подбору персонала, сравнить условия оплаты, оценить гарантии и избежать дополнительных расходов.

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Условия сотрудничества. Убедитесь, что сроки поиска, стоимость, порядок расчетов и обязательства сторон четко прописаны в договоре.

Стоимость и гарантии. Сравните не только цены, но и состав услуг, порядок оплаты, возможные дополнительные расходы и условия гарантийной замены.

Качество подбора. Узнайте, где рекрутеры ищут кандидатов, как оценивают их квалификацию и какие этапы отбора берут на себя.

Опыт и репутация. Проверьте, сколько лет компания работает на рынке, на каких специалистах специализируется и что говорят о его работе другие работодатели.

При выборе подрядчика важно оценивать не только заявленную стоимость подбора. Следующие семь вопросов помогут проверить профессиональные возможности рекрутинговой компании и условия сотрудничества до подписания договора. Иллюстрация: нейросеть OpenAI

Продолжительность работы фирмы не гарантирует опыт в нужной области. Подрядчик может успешно закрывать массовые вакансии, но не знать специфику подбора инженера или финансового директора. Например, если фирме нужен главный бухгалтер производственного предприятия, недостаточно узнать, что рекрутеры подбирают бухгалтеров. Важно выяснить, есть ли у рекрутеров опыт подбора специалистов, знакомых с производственным учетом, формированием себестоимости и распределением затрат. Мы в Pozitiv Staff занимаемся подбором персонала с 2009 года и работаем более чем по 20 отраслям бизнеса, ведем точечный подбор, начиная от линейных специалистов до управленцев высшего звена. Попросите потенциального подрядчика привести 2-3 примера закрытия похожих вакансий. Уточните сроки и сложности отбора, число представленных кандидатов. Важно узнать и то, почему часть специалистов не подошла: из-за квалификации, условий сотрудничества или зарплатных ожиданий. Такой ответ показывает, насколько глубоко рекрутеры разбираются в требованиях работодателя.

Работодателю нужны не просто подходящие резюме, а специалисты с опытом решения конкретных задач. Допустим, компании требуется финансовый контролер. В двух резюме указан пятилетний опыт в финансах. Но один кандидат в основном составлял отчетность, а второй занимался бюджетированием, контролем затрат и анализом отклонений от плана. Для распространенных позиций достаточно откликов с работных сайтов. Для редких должностей часто нужен прямой поиск среди занятых специалистов. Уточните, какие источники использует рекрутинговая компания и как проверяет кандидатов. В Pozitiv Staff мы используем собственную базу кандидатов, работные сайты и дополнительные источники. Предварительное собеседование позволяет проверить соответствие обязательным требованиям и заинтересованность человека в вакансии. Попросите пример обезличенного заключения по соискателю, чтобы понять, что получите помимо резюме. В нем полезно отразить навыки, зарплатные ожидания, готовность сменить работу и вопросы для следующего собеседования. Это сокращает время, которое руководитель потратит на повторную проверку очевидных сведений.

Представьте, что рекрутеры направили 5 резюме, работодатель провел собеседования, но ни один кандидат не подошел. Нужно ли оплачивать в этом случае? Ответ зависит от договора. Оплата за подбор персонала может быть привязана к поиску кандидатов, представлению резюме, одобрению специалиста работодателем или его фактическому выходу на работу. Если цель - закрыть вакансию, важно заранее определить, какое событие считается результатом услуги и основанием для расчета. В Pozitiv Staff предусмотрено сотрудничество без предоплаты, с расчетом после выхода сотрудника. Но какой бы вариант ни предложило кадровое агентство, выясните, что произойдет, если кандидат примет предложение, а затем откажется выходить на работу. А если он приступит, но быстро уволится? В договоре должны быть четко определены основание для оплаты и документ, которым подтверждается выполнение услуги. Устных заверений здесь недостаточно. Если в коммерческом предложении и подписанных документах использованы разные формулировки, до подписания документов согласуйте единый порядок оплаты. Иначе стороны могут по-разному понимать результат услуги.

Если вознаграждение зависит от зарплаты будущего сотрудника, уточните базу расчета: оклад или доход с премиями. Например, компания ищет менеджера по продажам с окладом 100 000 рублей и предполагаемым доходом 150 000 рублей с учетом премии. При вознаграждении в размере месячного дохода услуга может стоить 100 000 или 150 000 рублей. Разница - 50 000 рублей. Базу расчета нужно закрепить заранее. Выясните, включены ли в цену платные размещения, сорсинг, предварительная оценка и сопровождение соискателя. Согласуйте доплаты за проверки или изменение требований. Уточните НДС, если подрядчик является его плательщиком. Сравнивайте полную стоимость одной и той же вакансии. Полезный вопрос: «Какую итоговую сумму мы заплатим, если требования к сотруднику не изменятся?» Чем точнее ответ, тем проще планировать бюджет.

Если новый сотрудник быстро увольняется, компания снова тратит время и деньги на поиск. Гарантийная замена - повторный поиск без дополнительного вознаграждения на предусмотренных договором условиях. Важны срок, основания замены и ограничения. Уточните, с какого момента действует гарантия, при каких причинах увольнения предусмотрен повторный сорсинг, сколько замен входит в стоимость и в какой срок нужно сообщить подрядчику о прекращении работы сотрудника. В Pozitiv Staff предусмотрена гарантийная замена на согласованных условиях. Важно учитывать не только срок гарантии, но и реальные расходы на возможный повторный поиск. Не путайте гарантию кадрового агентства с испытательным сроком работника: это разные условия, которые регулируют разные отношения. Например, окончание испытательного срока само по себе не означает, что рекрутеры обязаны искать замену бесплатно. Значение имеют основания и продолжительность гарантии, закрепленные в контракте.

Срок представления первых кандидатов и срок закрытия вакансии - не одно и то же. Выход специалиста может задержаться из-за собеседований или необходимости завершить дела у прежнего работодателя. Поэтому вместо обещания «найдем за неделю» лучше согласовать, когда появятся первые соискатели, кто отвечает за поиск и как часто заказчик будет получать информацию о ходе процесса. В Pozitiv Staff мы ориентируемся на представление первых резюме уже через три дня после заключения договора. Но окончательный срок зависит от сложности вакансии и скорости решений заказчика. Если поиск затягивается, важно понять причину. Например, подходящие кандидаты могут не соглашаться на предложенную зарплату. Рекрутинговая компания должна объяснить ситуацию и предложить корректировку условий, а работодатель - вовремя рассматривать соискателей.