Как выбрать кадровое агентство и не переплатить: 7 вопросов до подписания договора

Компания получила два предложения на подбор сотрудника: за 90 000 и 120 000 рублей. Первая компания не предлагает бесплатную замену, у второго она входит в стоимость. Как понять, какое предложение выгоднее? Разберем, как выбрать агентство по подбору персонала, сравнить условия оплаты, оценить гарантии и избежать дополнительных расходов.
Главное о выборе кадрового агентства
Опыт и репутация. Проверьте, сколько лет компания работает на рынке, на каких специалистах специализируется и что говорят о его работе другие работодатели.
Качество подбора. Узнайте, где рекрутеры ищут кандидатов, как оценивают их квалификацию и какие этапы отбора берут на себя.
Стоимость и гарантии. Сравните не только цены, но и состав услуг, порядок оплаты, возможные дополнительные расходы и условия гарантийной замены.
Условия сотрудничества. Убедитесь, что сроки поиска, стоимость, порядок расчетов и обязательства сторон четко прописаны в договоре.
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7 вопросов работодателя о том, как выбрать кадровое агентство
При выборе подрядчика важно оценивать не только заявленную стоимость подбора. Следующие семь вопросов помогут проверить профессиональные возможности рекрутинговой компании и условия сотрудничества до подписания договора.
1. Есть ли у агентства опыт подбора специалистов вашего профиля?
Продолжительность работы фирмы не гарантирует опыт в нужной области. Подрядчик может успешно закрывать массовые вакансии, но не знать специфику подбора инженера или финансового директора.
Например, если фирме нужен главный бухгалтер производственного предприятия, недостаточно узнать, что рекрутеры подбирают бухгалтеров. Важно выяснить, есть ли у рекрутеров опыт подбора специалистов, знакомых с производственным учетом, формированием себестоимости и распределением затрат.
Мы в Pozitiv Staff занимаемся подбором персонала с 2009 года и работаем более чем по 20 отраслям бизнеса, ведем точечный подбор, начиная от линейных специалистов до управленцев высшего звена.
Попросите потенциального подрядчика привести 2-3 примера закрытия похожих вакансий. Уточните сроки и сложности отбора, число представленных кандидатов. Важно узнать и то, почему часть специалистов не подошла: из-за квалификации, условий сотрудничества или зарплатных ожиданий. Такой ответ показывает, насколько глубоко рекрутеры разбираются в требованиях работодателя.
2. Как агентство ищет и оценивает кандидатов?
Работодателю нужны не просто подходящие резюме, а специалисты с опытом решения конкретных задач.
Допустим, компании требуется финансовый контролер. В двух резюме указан пятилетний опыт в финансах. Но один кандидат в основном составлял отчетность, а второй занимался бюджетированием, контролем затрат и анализом отклонений от плана.
Для распространенных позиций достаточно откликов с работных сайтов. Для редких должностей часто нужен прямой поиск среди занятых специалистов. Уточните, какие источники использует рекрутинговая компания и как проверяет кандидатов.
В Pozitiv Staff мы используем собственную базу кандидатов, работные сайты и дополнительные источники. Предварительное собеседование позволяет проверить соответствие обязательным требованиям и заинтересованность человека в вакансии. Попросите пример обезличенного заключения по соискателю, чтобы понять, что получите помимо резюме. В нем полезно отразить навыки, зарплатные ожидания, готовность сменить работу и вопросы для следующего собеседования. Это сокращает время, которое руководитель потратит на повторную проверку очевидных сведений.
3. Когда нужно платить кадровому агентству: до начала поиска или после выхода сотрудника?
Представьте, что рекрутеры направили 5 резюме, работодатель провел собеседования, но ни один кандидат не подошел. Нужно ли оплачивать в этом случае? Ответ зависит от договора.
Оплата за подбор персонала может быть привязана к поиску кандидатов, представлению резюме, одобрению специалиста работодателем или его фактическому выходу на работу. Если цель - закрыть вакансию, важно заранее определить, какое событие считается результатом услуги и основанием для расчета.
В Pozitiv Staff предусмотрено сотрудничество без предоплаты, с расчетом после выхода сотрудника. Но какой бы вариант ни предложило кадровое агентство, выясните, что произойдет, если кандидат примет предложение, а затем откажется выходить на работу. А если он приступит, но быстро уволится?
В договоре должны быть четко определены основание для оплаты и документ, которым подтверждается выполнение услуги. Устных заверений здесь недостаточно. Если в коммерческом предложении и подписанных документах использованы разные формулировки, до подписания документов согласуйте единый порядок оплаты. Иначе стороны могут по-разному понимать результат услуги.
4. Что входит в стоимость и за что придется доплачивать?
Если вознаграждение зависит от зарплаты будущего сотрудника, уточните базу расчета: оклад или доход с премиями.
Например, компания ищет менеджера по продажам с окладом 100 000 рублей и предполагаемым доходом 150 000 рублей с учетом премии. При вознаграждении в размере месячного дохода услуга может стоить 100 000 или 150 000 рублей. Разница - 50 000 рублей. Базу расчета нужно закрепить заранее.
Выясните, включены ли в цену платные размещения, сорсинг, предварительная оценка и сопровождение соискателя. Согласуйте доплаты за проверки или изменение требований. Уточните НДС, если подрядчик является его плательщиком.
Сравнивайте полную стоимость одной и той же вакансии. Полезный вопрос: «Какую итоговую сумму мы заплатим, если требования к сотруднику не изменятся?» Чем точнее ответ, тем проще планировать бюджет.
5. Есть ли гарантийная замена и как она работает?
Если новый сотрудник быстро увольняется, компания снова тратит время и деньги на поиск.
Гарантийная замена - повторный поиск без дополнительного вознаграждения на предусмотренных договором условиях. Важны срок, основания замены и ограничения.
Уточните, с какого момента действует гарантия, при каких причинах увольнения предусмотрен повторный сорсинг, сколько замен входит в стоимость и в какой срок нужно сообщить подрядчику о прекращении работы сотрудника.
В Pozitiv Staff предусмотрена гарантийная замена на согласованных условиях. Важно учитывать не только срок гарантии, но и реальные расходы на возможный повторный поиск.
Не путайте гарантию кадрового агентства с испытательным сроком работника: это разные условия, которые регулируют разные отношения. Например, окончание испытательного срока само по себе не означает, что рекрутеры обязаны искать замену бесплатно. Значение имеют основания и продолжительность гарантии, закрепленные в контракте.
6. Какие сроки поиска обещает агентство?
Срок представления первых кандидатов и срок закрытия вакансии - не одно и то же. Выход специалиста может задержаться из-за собеседований или необходимости завершить дела у прежнего работодателя.
Поэтому вместо обещания «найдем за неделю» лучше согласовать, когда появятся первые соискатели, кто отвечает за поиск и как часто заказчик будет получать информацию о ходе процесса.
В Pozitiv Staff мы ориентируемся на представление первых резюме уже через три дня после заключения договора. Но окончательный срок зависит от сложности вакансии и скорости решений заказчика.
Если поиск затягивается, важно понять причину. Например, подходящие кандидаты могут не соглашаться на предложенную зарплату. Рекрутинговая компания должна объяснить ситуацию и предложить корректировку условий, а работодатель - вовремя рассматривать соискателей.
7. Сколько лет агентство работает на рынке и какие о нем отзывы?
Срок работы агентства - один из показателей его опыта. Компания, которая много лет занимается подбором персонала, успевает накопить базу кандидатов, изучить особенности разных профессий и выстроить отношения с работодателями.
Однако сам по себе возраст компании не гарантирует качество услуг. Важно понять, продолжает ли оно активно работать, какие вакансии закрывает и что говорят о сотрудничестве заказчики.
Изучая отзывы о кадровом агентстве, обращайте внимание прежде всего на мнение работодателей. Отзывы соискателей тоже полезны, но они оценивают взаимодействие с компанией с другой стороны.
Наиболее информативны отзывы, в которых указаны конкретные обстоятельства: какого специалиста искала компания, насколько оперативно агентство представляло кандидатов, как соблюдало договоренности и чем закончился подбор.
Не ограничивайтесь отзывами на сайте агентства. Посмотрите оценки на независимых площадках, обратите внимание на даты публикаций и то, как компания реагирует на замечания клиентов. При этом отдельный отрицательный отзыв не обязательно свидетельствует о плохой работе, как и множество положительных оценок не гарантирует успешного подбора.
Pozitiv Staff работает на рынке кадровых услуг с 2009 года. За это время мы накопили опыт подбора специалистов разных профессий и должностных уровней. Оценить нашу работу можно по отзывам клиентов и примерам закрытых вакансий.
Почему дешевый подбор персонала может обойтись дороже
За одинаковой формулировкой «поиск и подбор персонала» у разных организаций может стоять разный объем работы. Одно ограничивается просмотром откликов и отправкой резюме. Другое самостоятельно ищет специалистов, в том числе не находящихся в активном поиске, проводит предварительные собеседования, оценивает квалификацию и сопровождает соискателей до выхода в компанию.
Различается и оплата: предоплата, расчет после трудоустройства или поэтапные платежи. Поэтому сравнивать нужно полную стоимость закрытия вакансии.
В Pozitiv Staff мы предлагаем подбор без предоплаты: работодатель рассчитывается после выхода выбранного кандидата. До этого поиск и предварительный отбор ведутся за счет Pozitiv Staff. При сравнении предложений важно учитывать также состав услуги и гарантии.
Как избежать дополнительных расходов при подборе персонала
Стоимость услуг кадровых агентств может существенно различаться даже при поиске сотрудника на одну и ту же должность. Причина не только в ценовой политике, но и в способах расчета вознаграждения, составе услуги и условиях оплаты.
На рынке нет единого способа расчета стоимости подбора персонала. Рекрутинговые компании могут устанавливать фиксированную цену за закрытие вакансии, рассчитывать вознаграждение исходя из одного или нескольких месячных доходов найденного сотрудника либо определять его как процент от годового дохода специалиста. При комплексном подборе нескольких сотрудников стоимость иногда устанавливается за весь проект.
Различается и порядок расчетов. Одни кадровые агентства работают с оплатой после выхода сотрудника, другие требуют частичную предоплату, третьи распределяют платежи по этапам поиска. Например, первый платеж может быть предусмотрен после заключения договора, второй - после представления кандидатов, а окончательный расчет - после трудоустройства.
Итоговая стоимость подбора персонала зависит от способа расчета вознаграждения, состава услуги, порядка оплаты и условий гарантийной замены. Поэтому стоимость поиска одного и того же специалиста в разных агентствах может существенно различаться, а сравнивать предложения только по первоначальной цене некорректно.
Рассмотрим условный пример. Компания ищет руководителя отдела продаж. Обе компании берут плату после выхода сотрудника, но предлагают разные гарантии.
Условие
Агентство А
Агентство Б
Первоначальная стоимость
90 000 ₽
120 000 ₽
Гарантийная замена
Нет
Одна бесплатная замена
Повторный подбор
60 000 ₽
Без доплаты в рамках гарантии
Если сотрудник останется работать, агентство А дешевле на 30 000 рублей. Но если через месяц он уволится, а ситуация подпадает под гарантию агентства Б, расчет изменится.
Агентство А: 90 000 + 60 000 = 150 000 ₽.
Агентство Б: 120 000 + 0 = 120 000 ₽.
В этом случае первоначально более дорогое предложение позволяет сэкономить 30 000 рублей. Это условный расчет.
Поэтому при выборе кадрового агентства сравнивайте не только заявленную стоимость, но и способ ее расчета, порядок оплаты, состав услуги и условия гарантийной замены. Именно эти параметры определяют, сколько компания в итоге потратит на подбор персонала.
Что проверить в договоре с кадровым агентством
Коммерческое предложение помогает сравнить цены, контракт закрепляет обязательства. Проверьте три блока.
Описание вакансии. В договоре или заявке нужно закрепить обязанности, условия работы, требования к квалификации и предполагаемый доход. Разделите обязательные требования и пожелания. Иначе рекрутинговая организация может отсеять подходящих специалистов или представить тех, кто не справится с задачами.
Порядок расчетов. Укажите стоимость, момент оплаты, способ подтверждения услуги и действия сторон при отказе от сотрудничества.
Изменение требований. Если работодатель заказывал бухгалтера по расчету зарплаты, а затем решил искать заместителя главного бухгалтера, сложность поиска меняется. Договор должен объяснять, какие изменения требуют новой заявки и могут повлиять на стоимость.
Также согласуйте порядок передачи и обработки персональных данных соискателей.
Как проверить надежность кадрового агентства до подписания договора
Попросите реквизиты будущего контрагента и сверьте их через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Это не подтверждает качество подбора, но помогает проверить контрагента.
Изучите выполненные заказы и запросите проект договора. Если рекрутеры обещают закрыть любую должность, не уточнив обязанности, зарплату и требования к опыту, задайте дополнительные вопросы.
В кейсах сравнивайте не только сроки, но и число рассмотренных и представленных кандидатов.
В одном из проектов Pozitiv Staff по подбору бухгалтера рекрутеры рассмотрели 31 кандидата, провели два предварительных собеседования и представили работодателю два резюме. Один из специалистов приступил к работе, вакансию закрыли за девять дней. Пример показывает объем предварительного отбора, но не гарантирует такой же срок для другого проекта. Важен и итог: сколько человек было трудоустроено.
Какие обещания должны насторожить работодателя
Первый тревожный сигнал - обещание закрыть любую вакансию за несколько дней без предварительного обсуждения требований к кандидату, зарплаты и условий работы. Профессиональное кадровое агентство сначала оценивает сложность поиска и только после этого называет ориентировочные сроки.
Второй повод насторожиться - предложение с привлекательной ценой, но без четкого перечня услуг. Если агентство не может объяснить, что входит в стоимость подбора и в каких случаях потребуются дополнительные платежи, итоговые расходы могут оказаться выше ожидаемых.
Осторожно стоит относиться и к обещаниям гарантированно найти подходящего сотрудника или бесплатно заменить его при любых обстоятельствах. Гарантийные обязательства должны иметь конкретные сроки, основания и условия, закрепленные в договоре.
Наконец, обратите внимание, как агентство реагирует на требования работодателя. Если компания ищет редкого специалиста с высокой квалификацией, но предлагает зарплату ниже рыночных ожиданий, опытный подрядчик объяснит возможные сложности и предложит варианты решения. Безоговорочное согласие выполнить любой заказ не всегда свидетельствует о профессионализме.
Как сравнить предложения нескольких агентств
Запросите у 2-3 организаций предложения по одному описанию вакансии и сравните их в таблице.
Критерий
Что выяснить
Опыт и специализация
Есть ли опыт подбора специалистов нужного профиля и примеры похожих закрытых вакансий
Возраст компании
Сколько лет компания работает на рынке кадровых услуг
Отзывы
Что говорят работодатели о качестве подбора, соблюдении сроков и договоренностей
Состав услуги
Что компания делает до передачи резюме
Цена и оплата
Полная сумма, доплаты, момент расчета
Сроки
Когда представят первых кандидатов и как отчитываются
Гарантии
Когда и на каких условиях проводится замена
Договор
Какие обязательства остаются у сторон
Таблица не заменяет решения: для редкого инженера важнее специализация компании по подбору, для типовой должности - цена, для руководителя - оценка и гарантия. Определите обязательные критерии заранее.
Где заказать подбор персонала на понятных условиях
В Pozitiv Staff можно поручить подбор специалистов для разных направлений бизнеса. Мы используем несколько источников поиска, проводим собеседования с кандидатами и предлагаем сотрудничество без предоплаты. Стоимость и условия гарантийной замены согласовываются для конкретного проекта.
Для обсуждения заказа достаточно описать обязанности будущего сотрудника, требования, условия работы и предполагаемый доход. Это позволит согласовать стоимость и порядок поиска до подписания документов.
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Ответы на частые вопросы
Можно ли работать одновременно с несколькими кадровыми агентствами?
Да, если договоры не предусматривают исключительного сотрудничества. Работодатель может поручить поиск нескольким фирмам и одновременно самостоятельно искать сотрудников. Однако большее количество подрядчиков не всегда ускоряет подбор: разные компании могут представлять одних и тех же кандидатов.
Чтобы избежать споров и двойной оплаты, заранее согласуйте порядок учета кандидатов. В договоре желательно определить, как фиксируется источник резюме и при каких обстоятельствах агентство получает право на вознаграждение.
Что делать, если кадровое агентство не находит подходящих кандидатов?
Прежде всего выясните причину задержки. Подходящих специалистов может быть мало на рынке, предлагаемая зарплата может не соответствовать их ожиданиям, а требования работодателя - существенно ограничивать круг кандидатов.
Попросите рекрутинговую компанию рассказать о результатах поиска: сколько специалистов рассмотрено, почему они не подошли или отказались от предложения. На основании этой информации можно скорректировать требования к опыту, условия работы или расширить источники поиска. Если результатов нет и агентство не объясняет причины, проверьте выполнение согласованных обязательств.
Нужно ли работодателю самостоятельно проверять квалификацию кандидатов?
Да. Кадровое агентство проводит предварительный отбор, оценивает опыт и соответствие кандидатов требованиям вакансии. Однако окончательное решение о найме остается за работодателем, поскольку именно он лучше знает задачи должности и особенности работы компании.
Для проверки профессиональных навыков можно использовать профильное собеседование, практическое задание или разбор рабочих ситуаций. Например, главному бухгалтеру предложить вопрос по учету операций, характерных для предприятия, а руководителю отдела продаж - обсудить конкретные управленческие задачи. Это помогает дополнить оценку рекрутеров и снизить риск ошибочного найма.
На что обратить внимание перед заключением договора с кадровым агентством
Чтобы выбрать агентство по подбору персонала и не переплатить, сравнивайте не только цену. Выясните, какой опыт есть у подрядчика, как он проверяет специалистов, за что и когда вы платите, что включено в услугу и когда возникает гарантийная замена.
Так работодатель сможет оценить полную стоимость поиска и подбора персонала и избежать неожиданных расходов.
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