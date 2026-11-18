Какого финансового директора искать под задачи бизнеса

Прежде чем определять требования к руководителю финотдела, согласуйте главные результаты на год. Одной компании нужен учет, другой - кредиты.

Как составить профиль кандидата

Опишите структуру бизнеса, функционал, подчиненных, ответственность и учетные системы. Разделите требования на обязательные и желательные. Если предстоит привлекать кредиты, опыт переговоров с банками важнее знания каждой программы из вакансии.

Определите полномочия: кто утверждает бюджеты, вправе ли руководитель приостановить платеж, участвует ли в стратегии? Обсудите ожидаемые результаты через три, шесть и двенадцать месяцев. Не требуйте от руководителя полного контроля над экономическим результатом, если важные распоряжения останутся вне его полномочий.