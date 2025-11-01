Трудовое право: все, что нужно знать бизнесу

Трудовое право — это сложная система, где одна ошибка может стоить сотен тысяч рублей. Любой сотрудник может подать в суд — и, скорее всего, выиграет. Или пожаловаться в Государственную инспекцию труда. А ГИТ может прийти с внеплановой проверкой в любой момент.
Готовы ли вы к визиту ГИТ
Государственная инспекция труда может нагрянуть в любой момент — особенно если получит сигнал о нарушениях. Причем права у проверяющих обширные: ГИТ вправе приостановить работу компании на срок до 90 дней, если найдет грубые нарушения. Поэтому важно знать, как сейчас устроены проверки и как обезопаситься.
Плановые инспекции проходят по ежегодному графику Роструда, который публикуют на сайте ведомства. Частота зависит от категории риска работодателя: высокому риску — раз в 2 года, значительному — раз в 3 года, среднему — раз в 5 лет, умеренному — раз в 6 лет. Компании низкого риска вообще освобождены от плановых проверок.
Однако большинство визитов ГИТ — внеплановые. Инспекция придет, если узнает о возможном нарушении прав работников — через заявление сотрудника, публикацию в СМИ, данные от налоговой и пр.
Как снизить риск проверки
Не нарушайте Трудовой кодекс. Звучит банально, но это лучшая защита. Особый фокус — на оформление трудовых договоров, своевременную выплату зарплаты и охрану труда.
Проведите СОУТ. Отсутствие спецоценки условий труда автоматически относит компанию к высокой группе риска. Все рабочие места сотрудников должны проходить СОУТ раз в 5 лет, а при изменении условий — внепланово.
Следите за отзывами сотрудников. Негатив на открытых площадках нередко становится поводом для внеплановой проверки. Отслеживайте упоминания компании, оперативно реагируйте на жалобы, решайте проблемы и отмечайте публично, что исправили ситуацию.
Работайте с обратной связью внутри. Желательно, чтобы недовольный сотрудник сначала пришел к вам, а не сразу в инспекцию. Поощряйте культуру диалога: проводите опросы удовлетворенности, встречи руководства с коллективом, ящики анонимных предложений — любые каналы, через которые можно выявить и устранить причину недовольства.
Нанимайте с умом. Тщательная проверка на этапе найма обезопасит от лишних визитов инспекторов в будущем.
Правила грамотного найма
Большинство трудовых конфликтов можно предотвратить еще на этапе найма. Чем тщательнее вы проверите человека «на входе», тем меньше рисков для компании «на выходе».
Запросите у кандидата обязательные документы по ТК: паспорт, диплом, военный билет, трудовую книжку, разрешение на работу или патент и т. д. Убедитесь в их подлинности.
Проверьте квалификацию и навыки. Не полагайтесь только на резюме. Дайте тестовое задание, установите испытательный срок, чтобы увидеть реальный уровень знаний.
Изучите судебную историю соискателя. Потенциальные «проблемные» сотрудники часто оставляют следы. Например, «сутяжники» — люди, которые устраиваются на работу ради споров и компенсаций, — обычно часто жалуются в ГИТ и судятся с работодателями по малейшим поводам. Чем больше исков против прежних компаний, тем осторожнее надо быть.
Оцените финансовую благонадежность. Если должность связана с деньгами или материальными ценностями — кассир, кладовщик, бухгалтер и т. п., — имеет смысл узнать, не тянется ли за кандидатом «шлейф» долгов или исков о хищениях. Проверьте сведения об исполнительных производствах и судебные дела, где с человека взыскивали долги.
Учтите репутационные риски. Один скандальный сотрудник способен испортить репутацию всей фирмы. Посмотрите профиль кандидата в соцсетях и медиа: публичные призывы к незаконным действиям или постоянные конфликты — знак, что на этой позиции он может навредить имиджу компании.
Такая проверка займет несколько часов. Чтобы ускорить процесс и не пропустить важное, используйте ПравоДела. Система соберет и проанализирует нужные данные за пару минут.
Выплаты: не давайте повода для споров
Деньги — причина №1 трудовых конфликтов. Более половины всех исков работников связаны с невыплатой или занижением зарплаты. И в таких спорах работодатель почти гарантированно проиграет. Как избежать опасных ситуаций:
Платите вовремя и в полном объеме. Контролируйте сроки выплаты зарплаты, авансов, отпускных и расчета при увольнении. Не допускайте долгов перед персоналом. Если задержка все же произошла — погасите ее как можно быстрее и выплатите положенные проценты за просрочку, иначе потом суд потребует еще больше.
Следите за МРОТ и надбавками. В 2025 году минимальный размер оплаты труда повышен до 22 440 ₽, а с 1 января 2026 планируется рост еще почти на 21%, до 27 093 ₽. Вдобавок есть региональные МРОТы, которые выше федеральных. Например, в Москве МРОТ в 2025-м — 32 916 рублей. Зарплата штатных сотрудников за полный месяц работы не может быть ниже МРОТ, иначе компанию ждут штрафы и иски.
Пропишите систему премий. С 1 сентября 2025 года в силу вступили поправки к ст. 135 ТК. Теперь в локальных актах нужно четко фиксировать условия премирования: виды премий, критерии, сроки выплаты. Штрафовать рублем тоже нужно разумно: можно снизить премию только за период нарушения и не более 20% от месячной зарплаты. Нарушение новых правил премирования грозит работодателю спорами и претензиями ГИТ.
Вывод: порядок — лучшая профилактика
Даже формальная мелочь может стоить штрафа от ГИТ. Поэтому важна регулярная внутренняя проверка HR-документов и процессов, чтобы найти и исправить проблемы до того, как их найдет трудовая инспекция. Подробнее о трудовом аудите рассказали в блоге ПравоТех.
