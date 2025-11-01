Трудовое право: все, что нужно знать бизнесу

Готовы ли вы к визиту ГИТ

Государственная инспекция труда может нагрянуть в любой момент — особенно если получит сигнал о нарушениях. Причем права у проверяющих обширные: ГИТ вправе приостановить работу компании на срок до 90 дней, если найдет грубые нарушения. Поэтому важно знать, как сейчас устроены проверки и как обезопаситься.

Плановые инспекции проходят по ежегодному графику Роструда, который публикуют на сайте ведомства. Частота зависит от категории риска работодателя: высокому риску — раз в 2 года, значительному — раз в 3 года, среднему — раз в 5 лет, умеренному — раз в 6 лет. Компании низкого риска вообще освобождены от плановых проверок.

Однако большинство визитов ГИТ — внеплановые. Инспекция придет, если узнает о возможном нарушении прав работников — через заявление сотрудника, публикацию в СМИ, данные от налоговой и пр.