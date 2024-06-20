Проверка судебных дел контрагента как превентивная мера по защите бизнеса

Перед совершением любой сделки важно удостовериться в благонадежности, честности и платежеспособности контрагента. Один из способов проверить нового партнера — проанализировать судебную активность. Расскажем, какими сервисами пользоваться и как использовать полученные сведения.

Зачем мониторить суды контрагента

Расскажем реальный случай из практики. Компания «Альфа» довольно долго вела переговоры с ООО «Омега» на поставку сырья. Менеджеры уже согласовали условия сотрудничества, основные договоренности были достигнуты. Стороны вышли на заключение сделки. И вдруг — внезапный отказ.

«Наши юристы оценили работу с вами как сопряженную с рисками! Слишком много судебных дел за последний год!» — вот, и весь аргумент.

ООО «Альфа» (поставщик) действительно активно участвовал в процессах, но в роли истца: взыскивал долги с покупателей. В том числе, поэтому и искал новых клиентов, ведь сотрудничество с прежними (должниками) стало невозможно. Таким образом, не разобравшись в деталях судебной работы контрагента, компания «Омега» сорвала выгодную для себя сделку.

Какой из этого можно сделать вывод: активное участие в судебных разбирательствах не всегда означает неблагонадежность или конфликтность субъекта. Возможно, он просто умеет отстаивать свои интересы, и привык делать это в правовом поле.

Проверять бизнес-партнеров нужно обязательно: анализ судебной практики поможет составить представление о деловой репутации компании, финансовом состоянии, тактике выхода из конфликтных ситуаций, наличии или отсутствии денежных обязательств перед другими участниками рынка.

Но при изучении информации обращайте внимание не только на количество споров, но и на:

роль участника в них (истец, ответчик, третье лицо);

виды и категории исков;

суммы взыскания;

продолжительность процессов;

тексты судебных решений — чем дело кончилось.

В целом, проверка судебных дел контрагента не ограничена беглым просмотром картотеки. Это комплекс различных мероприятий, сопоставление данных из нескольких источников и аналитическая работа экспертов.

Casebook — сервис для мониторинга судебных дел, проверки контрагентов и подачи документов в суд онлайн. Доверьте проверку бизнес-партнеров настоящим профессионалам.

Где проверить судебную историю

Узнать, как часто контрагент посещает обитель Фемиды, можно с помощью электронных сервисов:

1. kad.arbitr— картотека арбитражных дел.

2. bsr.sudrf — система ГАС «Правосудие» (картотека судов общей юрисдикции).

Чтобы получить выборку по конкретному субъекту, вбейте в строку поиска ИНН или ОГРН. Это ускорит процесс, поскольку компаний с одинаковыми названиями может быть множество.

На kad.arbitr можно посмотреть:

споры между юридическими лицами — взыскание задолженности, нарушение сроков выполнения работ, оказание услуг ненадлежащего качества и т.п.;

споры с налоговиками — возмещение НДС, оспаривание доначислений;

споры с другими госорганами;

дела о банкротстве.

Система ГАС «Правосудие» показывает иски, которые рассматриваются судами общей юрисдикции. Например, споры продавца с гражданами из-за нарушения прав потребителей.

Советуем также изучить банк данных исполнительных производств на официальном сайте ФССП.

Этот сервис отображает наличие непогашенных исполнительных листов в отношении контрагента. Если приставы вынуждены возбуждать производство и разыскивать имущество, значит компания — злостный неплательщик, то есть уклоняется от добровольного исполнения судебных решений.

Но собирать актуальные сведения о судебных спорах по разным ресурсам — это длительный и трудозатратный процесс. Сократить время на проверку бизнес-партнеров может Casebook — сервис автоматизации юридической работы на платформе PravoTech. Casebook мониторит одновременно 40+ источников данных (kad.arbitr, ЕФРСБ, Федресурс, ФССП, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, газету «Коммерсантъ», проч.) и выдает готовую визуализацию данных.

На какие категории споров обратить внимание

1. Взыскание задолженности по налогам.

Если компания не платит налоги, и дело даже доходит до судебного разбирательства, то «пахнет жареным». Скорей всего, у контрагента вообще нет денег, либо он намеренно уклоняется от выполнения своих обязательств. Поэтому существует вероятность, что в короткие сроки банки заблокируют счета, а ФНС подаст заявление о банкротстве должника.

2. Оспаривание актов проверяющих органов.

Настороженно стоит отнестись к фирмам, которые часто привлекаются к административной ответственности разными ведомствами: помимо ФНС, трудовой инспекцией, Роспотребнадзором, миграционной службой, ФАС, природоохранными органами и т.д.

Есть риск, что при очередной проверке госорганы обратят внимание и на партнеров проблемного субъекта. Проще говоря, ваша компания тоже попадет «под раздачу слонов».

3. Неисполнение договорных обязательств.

Анализ гражданско-правовых споров даст представление, как складываются деловые отношения с другими контрагентами:

добросовестно ли компания ведет работу;

какие условия сделки чаще нарушаются — сроки поставки и выполнения работ, соблюдение требований к качеству, выплаты по графику;

какая общая сумма просроченной задолженности перед другими лицами;

как долго длятся арбитражные процессы — затягивает ли судопроизводство проверяемый субъект.

Также нужно отслеживать изменения в деятельности контрагента в части признания банкротом.

Рассмотрение судом заявления о банкротстве — красный флаг. С большой долей вероятности, контрагент уже не платежеспособен, либо находится на грани финансового краха.

Важно обратить внимание:

кто является заявителем — сам потенциальный банкрот или его кредиторы;

на какой стадии находится процесс;

о какой сумме долга идет речь в деле.

Лучше всего повременить с заключением сделки с таким контрагентом, как минимум — дождаться окончательного решения суда.

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А что это даст: результат комплексной проверки бизнес-партнера

Проверка судебных дел контрагента — это, в первую очередь, превентивная мера по защите вашего бизнеса. Анализ информации должен в конечном итоге дать четкое представление — стоит ли вести дела с таким партнером, или безопасней отказаться от сотрудничества.

А если ваша компания и решится на сделку, выгода должна превалировать над потенциальными рисками. То есть, оперируя полученными сведениями, вы можете

согласовать для себя более интересные условия договора;

учесть в договоре, что санкции за ряд нарушаемых категорий могут быть жестче.

Не забывайте об еще одном аспекте — должной осмотрительности при выборе контрагента, которую мониторят налоговики (постановление Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53). Чтобы избежать претензий со стороны ФНС, лучше не заводить отношений с теми, кто безнадежно испортил деловую репутацию.

Red-флаги при проверке будущего партнера:

участие в спорах преимущественно в роли ответчика;

стремительное увеличение исковой нагрузки;

активная процедура банкротства;

наличие непогашенных исполнительных производств.

Клиенты сервиса Casebook получают систематизированную информацию по контрагентам в виде графиков и диаграмм, по которым наглядно видна судебная активность.

Анализ судебных дел и оценка рисков

График арбитражной активности

Где можно проверить партнера на банкротство: помимо судебной картотеки дел kad.arbitr, информацию о инициированной процедуре банкротства можно найти на Федресурсе, а также в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес».

Важно знать: сделки, которые совершает контрагент после возбуждения процедуры банкротства, могут быть оспорены конкурсными кредиторами. В таком случае придется все вернуть, «как было» — деньги, имущество, активы передать первоначальному владельцу.

Поэтому внимательно проверяйте на предмет несостоятельности фирмы, у которых планируете совершать крупные покупки: оборудование, недвижимость, автотранспорт, готовый бизнес.

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