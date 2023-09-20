Зачем и как главные бухгалтеры уходят из найма и работают на себя

Я Екатерина Сидиченко, и уже более 10 лет занимаюсь развитием бухгалтерского бизнеса. Управляю собственными офисами бухгалтерского сопровождения в Красноярске и Москве, являюсь сооснователем франшизной сети бухгалтерских агентств BILLPROF, в которой с 2016 года было открыто более 60 офисов.

Запуская франшизные офисы, мы увидели, что в основном этот бизнес запускают главные бухгалтеры, которые больше не хотят работать в найме. Но знаний и опыта в построении бизнеса у них нет, как и необходимых компетенций для предпринимателя.

Поэтому мы создали систему обучения по ценообразованию, системе найма и контроля персонала, продажам бухгалтерских услуг, использованию CRM систем, юридической защите от увода клиентов, построению финансовой модели и многому другому. И все это нам пришлось создавать своими руками, приходить к правильным решениям через пробы и ошибки.

Теперь франшиза BILLPROF - это набор готовых инструментов для открытия бухгалтерского бизнеса, понятная и работающая бизнес модель + индивидуальное обучение от с куратора на старте.

Когда-то, перед до мной так же стоял вопрос, а стоит ли уходить в свободное плаванье или проще работать в найме.

Пройдя путь от бухгалтера первичника до главного бухгалтера, мне хотелось чего-то большего. Да и найм для меня всегда был в тягость, в первую очередь из-за графика работы. Каждый день, ранний подъём изматывал меня. А еще и будучи совсем молодой, с желанием погулять вечером с друзьями, и не имея возможности хотя бы раз в неделю поспать подольше, я чувствовала себя как в тюрьме.

Бывали дни, в не отчётные периоды, когда вся работа была сделана, и ты просто сидишь в офисе и ждешь 18.00 часов, чтобы пойти домой. Это полный бред. Когда ты просто сидишь, потому что надо сидеть и на это нет ни одной причины.

Строгий директор старой закалки, в штыки воспринимал любое опоздание или просьбу уйти пораньше. Ему была важна дисциплина. По меркам тех лет я получала высокую зарплату, но желание свободного графика и поспать с утра подольше, победили страх. Страх потерять стабильный доход, страх оказаться у разбитого корыта, страх потом вернуться назад. Я начала искать клиентов параллельно работе.

Начала просматривать вакансии бухгалтеров с частичной занятостью, но их было очень мало. Буквально 1-2 предложения в месяц. Если им позвонить через пару дней, то вакансии были уже закрыты. Они разлетались как горячие пирожки.

Поэтому я начала борьбу за первенство, и так смогла найти своего первого клиента. Это было фермерское хозяйство, вдалеке от города, поэтому они одни из немногих кто был готов отдать бухгалтерию на удаленку. Мне поручили участок кадров и зарплаты.

Причем, государство им возмещало расходы на зарплату по гранту, поэтому они не жадничали и оформили меня в штат с доходом в 35 тысяч рублей в месяц. В Красноярске тогда главные бухгалтеры на полном дне меньше получали. А я работала пару дней в неделю с этим клиентом.

На своем месте работы я часто сталкивалась с предпринимателями, они приходили в нашу курьерскую компанию отправлять документы. И я начала с ними общаться и задавать вопросы. Кто сдает их налоговую отчетность, кто выставляет первичку, сколько они платят бухгалтеру и так далее.

Еще мне всегда было интересно разобраться в их налоговой нагрузке. Так общаясь с ИП, который на упрощенке доходы минус расходы платил миллион в год, я просила, почему он не встанет на патент, ведь тогда его расход составит всего 24 тысячи в год. Он удивился, при мне позвонил своему бухгалтеру, которая спросила: «Что такое патент?» и так я получила своего второго клиента, которому сэкономила миллион ежегодно.

Третий мой клиент даже не подозревал что попадет в аутсорсинг. Я не хотела сидеть и ждать, когда попадутся вакансии с удаленной работой, и начала ездить в обеденные перерывы по собеседованиям и пытаться выяснить, а есть ли производственная необходимость сидеть бухгалтеру в офисе, или это желание руководителя, потому что ему так спокойней.

Помню, как общалась с руководителем патентного бюро, и она больше всего переживала за документы, которые я буду увозить из офиса. Мы договорились что раз в неделю, я приезжаю к ним в офис обрабатывать первичку, а всю остальную работу делаю удаленно. Желание сэкономить победило, и мы договорились на 15 тысяч рублей в месяц, хотя вакансия было на 30 тыс. руб.

Теперь я смело написала заявление на увольнение. Мой доход от удаленных клиентов превысил зарплату в найме. Я стала удаленным бухгалтером, и уже более 10 лет благодарю себя за это решение.

Возможно, вы сейчас читаете и думаете, что мне повезло. Но дело не только в везении, а еще в десятках и даже сотнях попытках. Я откликалась на все вакансии, даже если мне не отвечали, то звонила. Когда я на собеседованиях предлагала удаленно их вести, на меня смотрели как на глупую молодую девчонку и даже отчитывали за то, что я трачу время руководителя, и как я вообще посмела такое предложить. Но я не сдавалась и продолжала.

В своем телеграм канале, я каждый день рассказываю о том как строю бухгалтерский бизнес сейчас, подписывайтесь и меняйте свою жизнь, двигайтесь вперед.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко Рассказываю о том как строю бухгалтерский бизнес сейчас! Перейти

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