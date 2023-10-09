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Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Бухгалтерский аутсорсинг

Как бухгалтеру на аутсорсе не бояться масштабироваться

Ваш бухгалтер может увести ваших клиентов. Вы боитесь передать общение с клиентами на своего сотрудника? Переживаете что наймете бухгалтеров, и они у вас уведут клиентов? Есть решение! 
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Как бухгалтеру на аутсорсе не бояться масштабироваться
Иллюстрация: redgreystock/freepik

Один из страхов, мешающих бухгалтеру аутсорсеру масштабироваться, набирать сотрудников и передавать ему клиентов, заключается в том, что его наемный сотрудник уведет его клиентов и будет сам с ними работать. И ваши страхи оправданы, у меня лично были такие ситуации.

Клиент забирал моего бухгалтера в штат, и бухгалтеры уходили вместе с моими клиентами. У моей коллеги, несколько лет назад была ситуация, что ее бухгалтер увела всех клиентов, только представьте вообще всех, на сумму в 300 тысяч рублей месяц. 

Из-за таких опасений бухгалтер или сам ведет клиентов, или нанимает сотрудников, но общение и взаимодействие с клиентами оставляет на себе.  Что приводит к ограничению роста, ведь наше время не резиновое, и собственник из-за этого загоняет себя в ежедневную рутину. 

Мы обратились к юристам с вопросом, есть ли способ юридически защитить себя.

Мы не имеем право запрещать своим сотрудникам открывать бизнес и оказывать услуги кому бы то ни было, но мы имеем право запретить им использовать в личных целях и распространять коммерческую информацию, полученную в процессе работы в нашей компании.

А ведь, чтобы увести нашего клиента, сотруднику как раз нужно использовать информацию, полученную у нас, его контактные данные, стоимость обслуживания, данные о компании и так далее. И юристы составили для нас, собственников бухгалтерских агентств, незаменимый пакет документов

Для начала мы разрабатываем положение о коммерческой тайне нашей компании, и перечисляем в ней все документы, все таблицы, регламенты и программные обеспечения, которые используем в работе. 

Так же подписываем приказ об утверждении положения о коммерческой тайне и памятку об ее защите.

Когда к нам приходит клиент, мы с ним подписываем договор на оказание бухгалтерских услуг. Очень важно к договору приложить:

1. Карточку спецификации тарифа (смету работ) где подробно перечислены наименования и объемы задач, которые вы берете в работу.

Она необходима, чтобы обосновать цену клиенту: ему важно четко понимать, за что он платит, а также чтобы спокойно выставлять дополнительные счета, если клиент просит сделать то, что не включено изначально в договор. Скачать бесплатно можно в моем Telegram-канале.

Например, в договоре указана общая фраза «ведение кадрового учета», клиент просит поставить его компанию на воинский учет, бухгалтер думает, что это не входило в кадровый учет, а клиент думает, что входило. Так же, как и декретные, алименты и так далее. Без карточки спецификации границы обязанностей бухгалтера размыты. 

2. Следующим приложением к договору идет регламент взаимодействия с клиентом, в котором прописаны самые важные условия работы, которые клиент должен знать и помнить.

Понятно, что все условия можно прописать в договоре, но он слишком объёмный и сложный, чтобы помнить все нюансы.

В регламенте мы указываем в какой срок и в каком виде клиент должен предоставить документы и что будет если не предоставит. Сколько времени вы отвечаете на запросы клиентов и так далее. Иначе вы всегда будете «плохими».

Например, у клиента плохое настроение сегодня, и бухгалтер ему ответила на сообщение в чате только через 2 часа, а обычно она отвечала через час. Вот и повод кричать и проявлять недовольство. И клиент будет прав, ведь у вас нет с ним регламента, в котором вы договорились какое время ожидания приемлемо для клиента. 

3. После приема клиента в работу, вам его нужно передать исполнителю и подписать с ним договор.

Исполнитель может быть бухгалтер по трудовому договору у вас в штате, это может быть фрилансер, оформленный как самозанятый, или стороння компания которой вы передаете работы на субподряд. 

И тут важно обратить внимание, чтобы работы с клиентом и работы с исполнителем были в договорах идентичны (слово в слово). Так как вы передаете обязанность их выполнения и ответственность за данные работы. 

4. На каждого переданного клиента мы обязательно подписываем акт приема передачи клиента в работу, в котором указываем в какой информации, являющейся коммерческой тайной мы даем доступ. 

5. Конечно же с исполнителем подписываем договор о полной материальной ответственности и самый важный документ – это соглашение о неразглашении информации и о недопущении незаконной конкуренции.

На основании данного документа, если исполнитель использует полученную информацию, составляющую коммерческую тайну, и начнет работать с нашим клиентом напрямую, то ему грозит штраф.

Мы указали сумму в 1 млн рублей. И указали срок 3 года, в течении которого исполнителю запрещено работать с нашими клиентами, так как он этого клиента получил, работая с нами. 

Уже есть успешная судебная практика, но в других сферах. В бухгалтерском аутсорсинге, на сегодняшний день, после подписания данного пакета документов ни один бухгалтер не рискует увести клиента. Хотя мне очень хочется протестировать документы в суде, но сам факт подписания пакета документов уже защищает нас от воровства. 

Бывают возражение от кандидатов, который говорят что эти документы не несут юридической силы, тогда я спрашиваю «если вы уверены, что вам ничего не грозит, то почему не хотите подписать документы?» А также уточняю: «я правильно понимаю, что вы допускаете ситуацию воровства клиентской базы, раз не хотите подписывать данное соглашение?». И, таким образом, всех непорядочных исполнителей мы отсеиваем на этапе собеседования

БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко

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Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко

Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко

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Комментарии

1
  • Логотип tch@prowine.ru
    tch@prowine.ru 05.10.23, 13:32

    Главный бухгалтер

    Тема интересная, ссылка в телеграмм на Договор - не работает, даже когда подпишешься.

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