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Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Ведение бизнеса

Учетные таблицы для бухгалтерского агентства, которые увеличат вашу выручку в первый же месяц использования от 30%

При развитии бухгалтерского бизнеса, перед нами встает ряд важных вопросов, ответы на которые мы, к сожалению, пытаемся почувствовать. Мы принимаем решения наугад, пальцем в небо, и потом удивляемся почему же у нас так много работы и так мало чистой прибыли, почему мы не можем вырасти, почему наши сотрудники ничего не успевают.
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Учетные таблицы для бухгалтерского агентства, которые увеличат вашу выручку в первый же месяц использования от 30%
Иллюстрация: storyseta/freepik

Заполните главное правило — любое решение принимается на основании расчета. Нам нужны цифры, а не эмоции и ощущения. 

  • Какую стоимость озвучить клиенту? 

  • Какую заработную плату установить сотруднику? 

  • Нужно ли на эту услугу выставлять дополнительный счет или она входит в абонентское обслуживание? 

  • Какого сотрудника взять на работу, главного бухгалтера или бухгалтера на первичку? 

  • Какой бюджет я могу потратить на продвижение Авито? 

  • Какую выручку и сколько клиентов, может вести один бухгалтер? 

На все эти и другие вопросы нам ответит таблица

Начинаем внедрять внутренний управленческий учет с таблицы «Учет клиентов».

Это базовая таблица, и к ней интегрированы все остальные. Если мы в «учете клиентов» изменим какую-либо информацию или добавим нового клиента, то эта информация автоматически отразится во всех остальных таблицах. 

Здесь у нас перечень действующих клиентов, с указанием их сферы деятельности, СНО, объёмами по участкам в количестве. И самое важное, мы указываем временные расходы по каждому клиенту и по каждому участку для того, чтобы получить таблицу «распределение трудовой нагрузки».

В которой мы видим, сколько часов должен работать каждый бухгалтер по каждому участку и принимаем решение, нужны ли нам бухгалтеры полного цикла, или пора уже брать первичника, есть трудовая нагрузка по данному участку более 150 часов в месяц. 

Вы, конечно, спросите, а как мне узнать какое время мы потратим на работу с этим клиентом. В этом нам поможет следующая таблица «фотография рабочего времени» которую ведут ваши бухгалтеры. 

Бухгалтеру устанавливается второй монитор, на котором он в течении рабочего дня фиксирует все свои действия. Клиент, наименование операции, время начала и окончание выполнение задачи, количество выполненных операций, и указывает, входит это задача в тариф или она вне тарифа или это консультация. 

Фото дня всех бухгалтеров, автоматически собираются в отдельной таблице «СВОД РУКОВОДИТЕЛЯ», которая нам показывает итоговые данные. На какую сумму клиенту нужно увеличить стоимость обслуживания, и на какую сумму нужно выставить дополнительный счет. Так же подсвечивает нам убыточных клиентов и показывает рентабельность каждого клиента. 

Что бы понять, какая задача включена в тариф, а к какой задаче нужно выставить дополнительный счет, нам нужно заглянуть в карточку спецификации по клиенту (смету работ).

Это таблица, в которой перечислены все бизнес-процессы по клиенту, указаны их объёмы и стоимость каждого действия. «Карточка спецификации» позволяет нам обосновать цену клиенту, и четко установить границы того, что включено в тариф. 

На основании ведения «фотографии рабочего дня» мы собираем «базовый калькулятор бухгалтерских услуг» который нам позволит за одну минуту рассчитать стоимость обслуживания потенциальному клиенту.

Это позволит не плавать во время ответа на звонок с Авито, а уверенно назвать цену и сказать, что именно в нее входит. Это в разы повышает конверсию заключенных договоров и позволяет продавать дороже. 

Ну и в заключении, мы считаем финансовые показатели

Нам нужна «финансовая модель», в которой мы указываем среднемесячные доходы и расходы, видя маржинальность и чистую прибыль, которую приносит в компанию каждый сотрудник и его рентабельность. Ну и конечно финансовый контроль ДДС и ОПиУ. Думаю эти таблицы умеет вести каждый бухгалтер. 

Как только вы внедрите себе «фотографию рабочего времени» и сможете обосновывать повышение тарифов и выставление дополнительных счетов, ваша выручка вырастит в первый же месяц от 30%.

Если вы думаете, что при повышении цен от вас сбегут клиенты, то это только в том случае если вы не соберете «карточку спецификации» и не предоставите ее клиенту. А если у клиента просто нет денег платить вам больше, то тут никакие обоснования не помогут, от вас уйдет убыточный клиент и на его место придет прибыльный. Благодаря чему при тех же трудозатратах вы увеличите свою выручку и прибыль. 

Если вы думаете, что ваши бухгалтеры, будут сопротивляться заполнять «фотографию рабочего времени», то это тоже только по причине не правильного обоснования инструмента.

Данная таблица нужно для того, чтобы Ваш бухгалтер зарабатывал больше денег, чтобы каждая минута его времени была оплачена, чтобы он не задерживался на работе и не работа в суете и беспорядке. Как только вы это объясните сотруднику, они сами с вас не слезут пока Вы им таблицу не внедрите. 

Если остались вопросы, то запишитесь ко мне на консультацию по внедрению таблиц и наслаждайтесь оцифрованным и легко управляемым бизнесом. 

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Как вести управленческий учет в бухгалтерском агентстве и принимать решения на основе цифр

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Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко

Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко

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Комментарии

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