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Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Бухгалтерская отчетность

Как работать с базой 1С без ошибок и штрафов

Вы бухгалтер и тратите огромное количество часов на проверку базы 1C, боитесь допустить ошибку и влететь на круглую сумму штрафа? Или вашем бухгалтерском агентстве приходится перепроверять базы 1C и ругать сотрудников за невнимательность? И то, и другое — частая картина и «головная боль» представителей бухгалтерской сферы.
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Как работать с базой 1С без ошибок и штрафов
Иллюстрация: storyset/Freepik

Когда-то с этим столкнулись и бухгалтерские агентства BILLPROF. Сотни клиентов, сотни баз 1С, колоссальная нагрузка в отчетный период.

Мы нашли решение и за несколько месяцев разработали уникальный инструмент для контроля и проверки соотношения налогов в базе 1С — Чек-листы контроля качества бухгалтерии

Все, кто уже использует чек-листы,  упростили работу бухгалтера, сэкономили огромное количество, сил, нервов и времени в отчетный период.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко

Рассказываю о том как строю бухгалтерский бизнес сейчас!

Кому нужен инструмент? И можно ли без него?

Если вы хотите качественно оказывать бух услуги и параллельно с этим увеличивать количество клиентов и средний чек,вам без Чек-листов не обойтись. И вот, почему.

Пока вы, как бухгалтер, работаете на себя, или пока у вас маленькое бухгалтерское агентство, все просто: вы знаете своих клиентов и сами видите  и проверяете своих бухгалтеров.

Проходит время, клиентов становится больше, вы нанимаете сотрудников. И здесь начинаются трудности. С одной стороны, вы хотите делегировать оказание бухгалтерских услуг. С другой стороны, вы переживаете, что бухгалтер накосячит, а вы, как собственник бизнеса получите штраф, потеряете клиента и испортите свою репутацию.

Уверена, многие на этом моменте узнали себя.

Коллеги, пора усвоить простую истину: рост без делегирования невозможен. А чтобы вы могли выйти из операционных задач без страха, что что-то пойдет не так, нужна система.

В случае работы с базой 1С это те самые Чек-листы. Предлагаю один раз во всем разобраться, в этом вам поможет запись вебинара, где мы публично проверяли базу 1С опытного бухгалтера:

Всего за 1 час вы получите ответы на вопросы:

  • Как проверить базу 1С с помощью чек-листов

  • Как работать с серой базой бухгалтера

  • Что можно упрощать, за что не будет уголовной ответственности, а что нужно обязательно перевести в белую бухгалтерию

  • Что упростит работу бухгалтера, позволит сэкономить огромное количество, сил, нервов и времени

  • Прошли проверку базы 1С опытного бухгалтера и нашли ли ошибки у смелой коллеги +направление — международные перевозки, ООО с 0 и 20% ставкой НДС. Работники по ТД и ГПХ. Транспортный налог

  • Как работать с Чек-листами контроля бухгалтерии и почему это лучшее изобретение для качественной, быстрой и безопасной деятельности бухгалтеров

Смотрите и пишите в комментариях к записи вебинара, как вы ведёте базу 1С, рискнули бы на публичную проверку и, главное, хотели бы раз и навсегда избавиться от рисков получить штрафы и совершить ошибки в базах клиентов.

Как получить Чек-листы и есть ли они в продаже

Да! Чек-листы может приобрести абсолютно каждый, кому важно быть не только стандартом оказания бух услуг, но и расти в финансовом плане.

Качество + количество + экономия времени и сил = цель создания чек-листов.

📌Что входит в Чек-листы:

  • Чек-лист НДС;

  • Чек-лист по налогу на прибыль;

  • Чек-лист УСН;

  • Таблица контроля соотношения НДС и прибыли;

  • Чек-лист контроля расчета УСН;

  • Карточка спецификации восстановления учета;

  • Шаблон KPI.

Заказать Чек-листы контроля качества бухгалтерии можно по ссылке

Заказать

Используйте Чек-листы для повышения ценности бухгалтерского обслуживания, обоснования стоимости услуг, работы с клиентами без ошибок и переплат по налогам.

И делитесь информацией с коллегами, давайте вместе развивать бухгалтерскую сферу при помощи простых и эффективных методов и инструментов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко

Рассказываю о том как строю бухгалтерский бизнес сейчас!

Реклама: ИП Филатова Е.С., ИНН 246213815352, erid: LjN8KQttC

Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко

Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко

Все необходимое, чтобы вывести бухгалтерский бизнес на новый уровень

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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