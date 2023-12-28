Великолепные новости от франшизной сети бухгалтерских агентств

Мы понимаем, какие проблемы могут возникать у предпринимателей до открытия франшизы. И уже нашли решение!

Наши коллеги сталкиваются с такими сложностями как поиск клиентов, неуверенность в продажах и контроле менеджеров, затруднения с определением стоимости для клиентов, опасения потерять клиентов при уходе сотрудников, перегрузка работой и страх потерять клиентов из-за ошибок бухгалтеров. Кроме того, многие ощущают усталость от работы на грани своих возможностей и не знают, как развиваться в одиночку.

Мы хотим поделиться с вами нашим главным секретом успеха — это построение системы. Без системы невозможно достичь высоких результатов!

Нам потребовалось 12 лет, чтобы создать успешный бизнес, который сегодня функционирует на высоком уровне. Мы не просто крупное бухгалтерское агентство, мы — сеть в 29 городах России.

У нас есть собственная школа для бухгалтеров, сильное окружение и опытные специалисты. И сейчас у вас есть возможность стать частью нашей команды и сократить время на достижение ваших целей.

Статистика показывает, что чистая прибыль франчайзи BILLPROF растет в 3 раза быстрее, чем у «обычных» владельцев бухгалтерских агентств.

С 1 февраля 2024 года стоимость франшизы будет повышена. Но вы все еще можете присоединиться к нам по старой цене! Просто оставьте заявку по ссылке и мы свяжемся с вами для знакомства.

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Что вы получаете, становясь партнером франшизы BILLPROF:

Технологию работы — базу знаний, накопленную за 10 лет, которая поможет вам построить успешный бухгалтерский бизнес и выйти на прибыль уже через 5 месяцев.

Наименование, бренд и фирменный стиль.

Маркетинговые инструменты для привлечения заявок.

Файловый сервер, сервер 1С.

CRM-систему Bitrix24, настроенную специально для бухгалтерского бизнеса (эксклюзивная разработка BILLPROF).

Систему продаж.

Систему обучения и стажировки для менеджера по продажам.

Систему расчета ценообразования.

Таблицы для оцифровки бизнес-показателей.

Персональный сайт для вашего офиса.

Юридическую документацию, направленную на защиту вашего бизнеса.

Опытного куратора, сопровождающего вас с момента запуска офиса.

Более 1000 инструментов (таблиц, регламентов, инструкций, готовых решений) с ежемесячным обновлением.

Участие в тренингах, обучениях и корпоративных мероприятиях.

Окружение успешных предпринимателей, достигших отличных результатов.

Не упустите возможность стать частью BILLPROF и достичь ваших целей быстрее и эффективнее! Мы ждем вас в нашей команде!

БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко Сделаю из бухгалтера предпринимателя за 3 месяца Перейти

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