Великолепные новости от франшизной сети бухгалтерских агентств

Наши коллеги сталкиваются с такими сложностями как поиск клиентов, неуверенность в продажах и контроле менеджеров, затруднения с определением стоимости для клиентов, опасения потерять клиентов при уходе сотрудников, перегрузка работой и страх потерять клиентов из-за ошибок бухгалтеров. Кроме того, многие ощущают усталость от работы на грани своих возможностей и не знают, как развиваться в одиночку.
Мы хотим поделиться с вами нашим главным секретом успеха — это построение системы. Без системы невозможно достичь высоких результатов!
Нам потребовалось 12 лет, чтобы создать успешный бизнес, который сегодня функционирует на высоком уровне. Мы не просто крупное бухгалтерское агентство, мы — сеть в 29 городах России.
У нас есть собственная школа для бухгалтеров, сильное окружение и опытные специалисты. И сейчас у вас есть возможность стать частью нашей команды и сократить время на достижение ваших целей.
Статистика показывает, что чистая прибыль франчайзи BILLPROF растет в 3 раза быстрее, чем у «обычных» владельцев бухгалтерских агентств.
С 1 февраля 2024 года стоимость франшизы будет повышена. Но вы все еще можете присоединиться к нам по старой цене! Просто оставьте заявку по ссылке и мы свяжемся с вами для знакомства.
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Что вы получаете, становясь партнером франшизы BILLPROF:
Технологию работы — базу знаний, накопленную за 10 лет, которая поможет вам построить успешный бухгалтерский бизнес и выйти на прибыль уже через 5 месяцев.
Наименование, бренд и фирменный стиль.
Маркетинговые инструменты для привлечения заявок.
Файловый сервер, сервер 1С.
CRM-систему Bitrix24, настроенную специально для бухгалтерского бизнеса (эксклюзивная разработка BILLPROF).
Систему продаж.
Систему обучения и стажировки для менеджера по продажам.
Систему расчета ценообразования.
Таблицы для оцифровки бизнес-показателей.
Персональный сайт для вашего офиса.
Юридическую документацию, направленную на защиту вашего бизнеса.
Опытного куратора, сопровождающего вас с момента запуска офиса.
Более 1000 инструментов (таблиц, регламентов, инструкций, готовых решений) с ежемесячным обновлением.
Участие в тренингах, обучениях и корпоративных мероприятиях.
Окружение успешных предпринимателей, достигших отличных результатов.
Не упустите возможность стать частью BILLPROF и достичь ваших целей быстрее и эффективнее! Мы ждем вас в нашей команде!
БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко
Сделаю из бухгалтера предпринимателя за 3 месяца
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