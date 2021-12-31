Как получить 250 тысяч — соцконтракт для ИП и самозанятых

В бизнесе «что-то пошло не так», а ощущать себя банкротом мучительно больно? «Трудные жизненные ситуации» с началом карантинных ограничений стали почти обыденностью. Но государство щедро не только запретами. Социальный контракт — это помощь от правительства, которая может помочь справиться с временными трудностями.

Помощь гарантирована всем, даже действующим ИП или самозанятым. Что, кому и сколько — рассказываем дальше.

Новые возможности с социальным контрактом

Соцконтракт — это государственная социальная помощь для активной занятости, в чем и состоит его главное отличие от обычных пособий.

Суть в следующем: органы соцзащиты заключают соглашение с теми, кто временно попал в трудную финансовую ситуацию, но имеет желание твердо стать на ноги, открыть или продолжить развивать свое дело и перейти на полное самообеспечение.

Предыстория: В 2019-2020 годах пилотный проект по повышению доходов граждан был успешно реализован в Москве. Положительный опыт москвичей дал старт государственной программе «Социальный контракт», которая с 2021 года стала доступной россиянам во всех регионах.

Социальный контракт — это не только «про малоимущих». Это активная поддержка действующих ИП и самозанятых, а еще — хороший финансовый стимул для тех, кто задумал открыть свое дело, но не имеет для этого средств.

Стартовый капитал предоставляется для таких целей:

на закупку техники и сырья,

на расширение производственных помещений,

на обустройство новых рабочих мест,

на расходные материалы и аренду помещений при открытии нового ИП можно потратить не более 15 % назначаемой суммы.

Государство обязывается профинансировать заявленные предпринимателем цели, а тот, в свою очередь, должен предоставить документы, подтверждающие целевое использование средств.

Сколько можно получить — условия

Для предпринимателей и самозанятых финансовая помощь по соцконтракту выплачивается единовременно в сумме до 250 тыс.руб. на одного заявителя.

Условия получения помощи от государства:

Средний доход каждого из членов семьи заявителя за последние 3 месяца до момента обращения не превышает прожиточного минимума, который утвержден для конкретного субъекта федерации. Средний доход устанавливается в разных регионах отдельно для трех социально-демографических групп.

Средний доход устанавливается для 3 групп:

трудоспособных граждан,

детей,

пенсионеров.

Регистрация в качестве ИП или самозанятого (или отсутствие таковой) на момент обращения в органы соцзащиты. Наличие бизнес-плана на осуществление предпринимательской деятельности в качестве ИП или самозанятого.

Каждый регион устанавливает свои условия (пакет документов для оформления и предельные суммы выплат) для заключения социального контракта.

Для владельцев земельных участков: В 2021 году в условия для получения помощи по соцконтракту добавлено новое направление — «Для ведения личного подсобного хозяйства», в рамках которого можно получить денежную поддержку в размере до 100 тыс. руб. Главное условие — заявитель (или члены его семьи) должны иметь в пользовании земельный участок для этой цели.

Срок действия соцконтракта для ИП и самозанятых — до 12 месяцев. Но за всё, как уже было сказано, нужно отчитываться.

А если пустить деньги «не туда»?

Деньги, которые получает заявитель, согласно условий соцконтракта должны быть использованы строго по целевому назначению. «Взял обязательства — неси!». В качестве подтверждения нужно предоставить чеки о покупке, договоры купли-продажи и даже расписки.

«Не выполнил обязательства — верни!» ИП-получателю придется вернуть все деньги, полученные в качестве помощи, если он:

не может подтвердить целевое использование средств,

официально закрыл свой бизнес в период срока действия контракта.

Куда и с чем обращаться

Для заключения соцконтракта нужно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства или МФЦ.

Перечень необходимых документов:

Паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий. Заявление об оказании помощи в рамках программы «Социальный контракт». Справка о доходах заявителя и всех членов его семьи за последние 3 месяца. Согласие членов семьи на обработку их персональных данных. Бизнес-план по организации (реорганизации, расширению) собственного дела.

Пакет документов значительно шире, но органы соцзащиты могут получить все, что понадобится, в рамках межведомственного взаимодействия.

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