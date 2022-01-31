Девять обещаний бухгалтерских фирм, которым не стоит верить

Выбирая бухгалтерскую компанию, внимательно изучите ее сайт, особенно раздел с преимуществами. Именно в этом блоке фирмы указывают свои сильные стороны, которые выделяют их среди конкурентов. Клиентам эта информация помогает найти ответ на вопрос: «Почему выбрать именно эту компанию».
Всем ли обещаниям, которые фирмы указывают на сайтах, можно верить, разбираемся в этой статье.
Обещание 1. Оказываем качественные услуги, потому что работаем по официальному договору
Как бы заманчиво не звучала эта фраза, но мы ведь с вами понимаем, что качественно работает не договор или компания. Качественно работают люди. Поэтому нельзя утверждать, что аутсорсинговая компания всегда оказывает лучшие услуги, чем частный бухгалтер.
Один и тот же специалист может работать и на фрилансе, и в компании. Но это не значит, что в качестве штатного сотрудника он будет выполнять обязанности лучше и хуже.
Хотите хороший бухгалтерский аутсорсинг? Изучайте опыт и профессионализм сотрудников компании. А договор — это немного другая история.
Подробнее о том, чем отличается работа с бухгалтером-частников и аутсорсинговой бухгалтерской фирмой мы писали в блоге.
Обещание 2. С нами вы сэкономите на собственной бухгалтерии
После передачи ведения бухгалтерии на аутсорс все расходы компании переходят в бухгалтерскую фирму. Естественно, они все компенсируются за счет клиента. Добавьте еще к этому стоимость аренды помещения, траты на телефонию, интернет, зарплату других сотрудников и прибыль учредителям.
Обещание 3. Кроме бухгалтерских услуг, вы получаете помощь других специалистов
Не стоит верить тому, что сотрудники аутсорсинговой компании легко помогаю друг другу в решении проблем их клиентов. Часто бухгалтерские, аудиторские и юридические компании принадлежат одному владельцу, но сотрудники всегда решают разные задачи.
И никто не будет тратить свое время за «спасибо», чтобы помочь вашему бухгалтеру решить вашу юридическую проблему. Как и ваш бухгалтер, у которого, помимо вас, может быть еще несколько десятков организаций, не найдет время для помощи юристу из соседнего отдела.
Обещание 4. Наши сотрудники точно знают, как вести бухгалтерию в вашей отрасли
Нет гарантии, что бухгалтер, закрепленный за вашей компанией, ранее уже работал в вашей отрасли. Опыт главбуха можно проверить только по его резюме.
Обещание 5. Мы легко заменим вашего бухгалтера, если он уволится или уйдет в декрет
Какие бы обещание не давала по этому поводу бухгалтерская компания, но за вашей фирмой будет закреплен конкретный главбух. И в случае его увольнения или декретного отпуска ведение вашей фирмы передадут другому бухгалтеру, который должен будет заново вникать в специфику вашей деятельности.
Обещание 6. Мы поможем оптимизировать вам налоги
Услуга оптимизации налогов сложная и дорогая, а простые бухгалтеры этого делать не умеют (хотя и пишут в резюме, что умеют). В итоге бухгалтерская фирма вам поможет лишь в налоговом планировании, если вы предоставите все необходимые документы.
А вот как уменьшить налоговую нагрузку, советуем проконсультироваться с налоговым экспертом, который на этом специализируется.
Обещание 7. С нами вы уменьшаете налогооблагаемую прибыль на стоимость бухгалтерского аутсорсинга
Этому обещанию верить можно. Потому что услуги бухгалтерской фирмы на аутсорсе можно оплачивать официально без каких-либо опасений. В то же время зарплата главбуха облагается кучей налогов и подлежит строгой отчетности.
Обещание 8. Каждому клиенту — персональный бухгалтер
В этом обещании нет ничего такого, чтобы могло выделить фирму среди конкурентов, ведь это обычная практика в аутсорсинговых компаниях.
Например, усталость и измученность говорят о том, что у главбуха большая нагрузка, и он может быть не очень рад тому, что теперь придется вести и вашу компанию.
А вот приветливость специалиста — хороший признак. Значит, что человек любит свою работу, и с радостью будет сотрудничать с вами.
Обещание 9. Не беспокойтесь о штрафах: деятельность компании застрахована
Страхование бухгалтерского аутсорса — необязательное условие. Но если уж вы видите такое обещание, попросите, чтобы вам показали копию полиса, и внимательно изучите указанные в нем страховые риски и их страховое возмещение.
Часто страховщики не хотят страховать главный риск бухгалтерских компаний — несдачу отчетности. А вот отсутствие полиса не говорит о том, что перед вами плохая компания.
Засомневались, стоит ли передавать бухгалтерию на аутсорс? Конечно, можно. Особенно такое сотрудничество будет выгодным небольшим компаниям, которым накладно держать в штате целую бухгалтерию.
А если не знаете, как выбрать бухгалтерскую компанию, чтобы не попасть в сложную ситуацию, читайте эту статью в блоге Профдело.