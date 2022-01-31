Девять обещаний бухгалтерских фирм, которым не стоит верить

Выбирая бухгалтерскую компанию, внимательно изучите ее сайт, особенно раздел с преимуществами. Именно в этом блоке фирмы указывают свои сильные стороны, которые выделяют их среди конкурентов. Клиентам эта информация помогает найти ответ на вопрос: «Почему выбрать именно эту компанию».

Всем ли обещаниям, которые фирмы указывают на сайтах, можно верить, разбираемся в этой статье.

Обещание 1. Оказываем качественные услуги, потому что работаем по официальному договору

Как бы заманчиво не звучала эта фраза, но мы ведь с вами понимаем, что качественно работает не договор или компания. Качественно работают люди. Поэтому нельзя утверждать, что аутсорсинговая компания всегда оказывает лучшие услуги, чем частный бухгалтер.

Один и тот же специалист может работать и на фрилансе, и в компании. Но это не значит, что в качестве штатного сотрудника он будет выполнять обязанности лучше и хуже.

Хотите хороший бухгалтерский аутсорсинг? Изучайте опыт и профессионализм сотрудников компании. А договор — это немного другая история. Подробнее о том, чем отличается работа с бухгалтером-частников и аутсорсинговой бухгалтерской фирмой мы писали в блоге.

Обещание 2. С нами вы сэкономите на собственной бухгалтерии

После передачи ведения бухгалтерии на аутсорс все расходы компании переходят в бухгалтерскую фирму. Естественно, они все компенсируются за счет клиента. Добавьте еще к этому стоимость аренды помещения, траты на телефонию, интернет, зарплату других сотрудников и прибыль учредителям.

У частного бухгалтера, например, в этом есть преимущество: он чаще всего работает один и на дому. Поэтому не стоит верить подобным обещаниям. Хороший аутсорсинг не может стоить дешевле услуг частного специалиста.

Обещание 3. Кроме бухгалтерских услуг, вы получаете помощь других специалистов

Не стоит верить тому, что сотрудники аутсорсинговой компании легко помогаю друг другу в решении проблем их клиентов. Часто бухгалтерские, аудиторские и юридические компании принадлежат одному владельцу, но сотрудники всегда решают разные задачи.

И никто не будет тратить свое время за «спасибо», чтобы помочь вашему бухгалтеру решить вашу юридическую проблему. Как и ваш бухгалтер, у которого, помимо вас, может быть еще несколько десятков организаций, не найдет время для помощи юристу из соседнего отдела.

Обещание 4. Наши сотрудники точно знают, как вести бухгалтерию в вашей отрасли

Нет гарантии, что бухгалтер, закрепленный за вашей компанией, ранее уже работал в вашей отрасли. Опыт главбуха можно проверить только по его резюме.

Но вряд ли вы делаете это, прежде чем подписать договор с компанией. Так может стоит?

Обещание 5. Мы легко заменим вашего бухгалтера, если он уволится или уйдет в декрет

Какие бы обещание не давала по этому поводу бухгалтерская компания, но за вашей фирмой будет закреплен конкретный главбух. И в случае его увольнения или декретного отпуска ведение вашей фирмы передадут другому бухгалтеру, который должен будет заново вникать в специфику вашей деятельности.

Обещание 6. Мы поможем оптимизировать вам налоги

Услуга оптимизации налогов сложная и дорогая, а простые бухгалтеры этого делать не умеют (хотя и пишут в резюме, что умеют). В итоге бухгалтерская фирма вам поможет лишь в налоговом планировании, если вы предоставите все необходимые документы.

А вот как уменьшить налоговую нагрузку, советуем проконсультироваться с налоговым экспертом, который на этом специализируется.

Обещание 7. С нами вы уменьшаете налогооблагаемую прибыль на стоимость бухгалтерского аутсорсинга

Этому обещанию верить можно. Потому что услуги бухгалтерской фирмы на аутсорсе можно оплачивать официально без каких-либо опасений. В то же время зарплата главбуха облагается кучей налогов и подлежит строгой отчетности.

Обещание 8. Каждому клиенту — персональный бухгалтер

В этом обещании нет ничего такого, чтобы могло выделить фирму среди конкурентов, ведь это обычная практика в аутсорсинговых компаниях.

Когда вы только начинаете сотрудничество, попросите, чтобы вас познакомили с вашим главбухом. Внешний вид специалиста может многое сказать о том, как он работает.

Например, усталость и измученность говорят о том, что у главбуха большая нагрузка, и он может быть не очень рад тому, что теперь придется вести и вашу компанию.

А вот приветливость специалиста — хороший признак. Значит, что человек любит свою работу, и с радостью будет сотрудничать с вами.

Обещание 9. Не беспокойтесь о штрафах: деятельность компании застрахована

Страхование бухгалтерского аутсорса — необязательное условие. Но если уж вы видите такое обещание, попросите, чтобы вам показали копию полиса, и внимательно изучите указанные в нем страховые риски и их страховое возмещение.

Часто страховщики не хотят страховать главный риск бухгалтерских компаний — несдачу отчетности. А вот отсутствие полиса не говорит о том, что перед вами плохая компания.

Засомневались, стоит ли передавать бухгалтерию на аутсорс? Конечно, можно. Особенно такое сотрудничество будет выгодным небольшим компаниям, которым накладно держать в штате целую бухгалтерию.