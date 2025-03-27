Кто и по каким ставкам платит НДС на УСН в 2025 году
Обязанность расчета и уплаты НДС в 2025 году затронула не всех упрощенцев. Некоторые из них получили освобождение от налога (п. 1 ст. 145 НК):
Компании и ИП, у которых доходы за 2024 год не превысили 60 млн рублей, освобождены от НДС с 1 января 2025 года.
Новые компании и ИП, созданные в 2025 году и начавшие работать на УСН, освобождаются от НДС с даты своей госрегистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Упрощенцы обязаны платить НДС в 2025 году:
Если доходы за 2024 год составили более 60 млн рублей. При совмещении патента с другим налоговым режимом доходы по обоим режимам складываются.
Если освобожденный от НДС упрощенец с начала 2025 года заработал больше 60 млн рублей, он должен начать уплату НДС с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение.
Даже освобожденные от уплаты НДС упрощенцы должны платить этот налог в случаях:
ввоза товаров на территорию РФ из-за рубежа, включая страны ЕАЭС;
если являются налоговыми агентами по НДС.
Упрощенцы, не освобожденные от НДС, вправе выбрать подходящую ставку налога (ст. 164 НК):
Общую (20%, в некоторых случаях — 10%, 0%). На такой ставке можно принимать к вычету НДС по приобретенным товарам (работам, услугам). Перейти с общей на пониженную ставку можно с начала любого квартала.
Специальную пониженную (5% или 7%). Права на вычет НДС по приобретенным товарам при этом нет, а применять эти ставки нужно не менее 12 кварталов подряд.
Пониженные ставки доступны при определенном доходе:
5% — если в прошлом году доход составил от 60 млн до 250 млн рублей или если в текущем году упрощенец был освобожден от НДС, но с начала года заработал более 60 млн, но не превысил 250 млн рублей.
7% — если в прошлом году доход составил от 60 млн до 450 млн рублей, либо если в текущем году заработано более 250 млн рублей, в связи с чем утрачено право на применение ставки 5%.
Сообщать в ИФНС о выбранной ставке не требуется — всю информацию налоговая получит из первой сданной декларации по НДС.
Независимо от выбранной ставки НДС уплачивается (п. 1, 3–6 ст. 161, п. 1 ст. 164 НК):
по общим ставкам 20%, 10%, 0% — при ввозе товаров в Россию, при исполнении обязанностей налогового агента по НДС;
по ставке 0% — по некоторым операциям, которые указаны в пп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7, 11 п. 1 ст. 164 НК.
При получении авансов от покупателей и в ряде других случаев упрощенцы применяют расчетные ставки НДС (п. 4 ст. 164):
10/110, 20/120 — при общей ставке;
5/105, 7/107 — при пониженной ставке.
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Счет-фактура
Упрощенцы–плательщики НДС должны оформлять и в пятидневный срок выставлять покупателям счета-фактуры (п. 3 ст. 168 НК):
при получении аванса в счет предстоящей отгрузки;
при отгрузке товара (выполнения работ, услуг).
Счет-фактуру оформляют в общем порядке. Документ составляют в двух экземплярах по установленной форме из приложения № 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137 (в ред. от 29.10.2024):
Первый экземпляр продавец оставляет себе и регистрирует его в книге продаж.
Второй экземпляр передается покупателю.
По окончании каждого квартала внесенные в книгу продаж сведения переносятся в раздел 9 декларации по НДС.
В книге покупок регистрируют счета-фактуры, полученные от поставщиков, авансовые и корректировочные счета-фактуры, чтобы можно было заявить вычет по НДС:
по «входному» налогу (если упрощенцем применяется общая ставка НДС);
при отгрузке в счет аванса;
при возврате аванса;
при возврате товара, отказе от него;
при уменьшении цены отгруженного товара;
в случае расторжения, изменения условий договора.
После отчетного квартала данные переносят из книги покупок в раздел 8 декларации по НДС.
Не надо выдавать счета-фактуры покупателям, когда (п. 2 ст. 146, ст. 149, п. 3 ст. 169 НК):
Покупатель — физлицо (раз в месяц на общую сумму операций составляется и регистрируется в книге продаж сводный документ — бухгалтерская справка).
Операция не облагается НДС.
Упрощенец освобожден от уплаты НДС.
Если счет-фактура с суммой НДС выставлен при наличии у упрощенца освобождения, он не вправе принимать к вычету входной НДС, при этом ему придется (пп. 1 п. 5 ст. 173, п. 5 ст. 174 НК):
Зарегистрировать счет-фактуру в книге продаж.
Подать в налоговую электронную декларацию по НДС не позже 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором выставили счет-фактуру.
Уплатить НДС в бюджет не позже 28 числа после отчетного квартала.
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Как исчислять НДС на УСН
При расчете НДС по общей ставке уплате в бюджет подлежит разница между начисленным и «входным» налогом:
НДС к уплате = Стоимость товара (работ, услуг) х 20% или 10% – НДС к вычету
Если применяется пониженная ставка «входной» НДС не вычитается:
НДС к уплате = Стоимость товара (работ, услуг) х 5% или 7%
Пример. Компания на упрощенке выполнила для заказчика работы по ремонту офисного помещения стоимостью 300 000 рублей. Для ремонта компания приобрела материалы на сумму 120 000 рублей (включая НДС 20% — 20 000 рублей).
1. При общей ставке 20% расчет налога к уплате будет таким:
НДС = 300 000 х 20% = 60 000 руб.
НДС к уплате = 60 000 − 20 000 = 40 000 руб.
2. При пониженной ставке 5% применять вычет нельзя:
НДС к уплате = 300 000 х 5% = 15 000 руб.
Ставка и сумма НДС отражается в графах 7 и 8 счета-фактуры и в прочих первичных документах.
Налоговую базу по НДС определяют по одной из двух дат, выбирая наиболее раннюю (ст. 167 НК):
Дата отгрузки товара (передачи работ, услуг) покупателю.
Дата полной или частичной оплаты товара (работ, услуг) покупателем.
НДС по отгрузке
Если раньше наступила дата отгрузки, НДС нужно исчислить только 1 раз — в момент отгрузки.
Налог в счете-фактуре исчисляют по применяемой ставке — общей (20%, 10%) или пониженной (5%, 7%).
Пример. Поставщик на упрощенке применяет общую ставку НДС 20%. Он отгрузил покупателю товар 25 марта 2025 года на сумму 200 000 рублей, с которой исчислил НДС по ставке 20%:
200 000 х 20% = 40 000 рублей — ставку 20% и сумму НДС надо указать в счете-фактуре, выданном покупателю (графы 7, 8).
1 апреля 2025 года покупатель перечислил поставщику оплату за товар — 240 000 руб. (с учетом НДС 20%). Начислять налог и выдавать счет-фактуру при этом не надо.
НДС по оплате
Если до отгрузки от покупателя поступил аванс, НДС исчисляют 2 раза:
Первый раз — при получении аванса.
Второй раз — при последующей отгрузке в счет полученного аванса.
В счете-фактуре на аванс налог выделяется из полученной от покупателя суммы по соответствующей расчетной ставке (20/120, 10/110, 5/105, 7/107).
В счете-фактуре при отгрузке налог рассчитывают от стоимости товара по применяемой общей или пониженной ставке (20%, 10%, 5%, 7%).
Чтобы избежать двойного налогообложения при исчислении НДС при отгрузке, налог с аванса, рассчитанный ранее, принимают к вычету. От применяемой ставки это не зависит.
Для упрощенцев предусмотрены особые правила (п. 13 Методических рекомендаций ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815):
Составлять счет-фактуру можно только при отгрузке, если поступление аванса от покупателя и отгрузка в счет него приходятся на один квартал. В этом случае при поступлении аванса не требуется исчислять НДС и выдавать покупателю счет-фактуру.
Если товар отгружен в счет полученного аванса в текущем квартале частично, НДС надо начислить с части аванса, в счет которой товар в текущем квартале не отгружали, и на эту сумму выставить счет-фактуру.
Пример. ИП на УСН применяет ставку НДС 5%. Он заключил с покупателем договор поставки на сумму 126 000 рублей (стоимость товара 120 000 рублей плюс НДС 5% — 6 000 рублей).
1. 28 марта 2025 года от покупателя поступил аванс — 126 000 рублей. К этой сумме ИП применит расчетную ставку НДС 5/105:
126 000 х 5 / 105 = 6 000 рублей.
Сумму НДС и ставку 5/105 надо указать в графах 7, 8 счета-фактуры на аванс и в декларации по НДС за I квартал 2025 года.
2. Товар покупателю полностью отгружен 1 апреля 2025 года. НДС с отгрузки ИП рассчитал по ставке 5%:
120 000 х 5% = 6 000 рублей.
Данную сумму НДС и ставку 5% нужно указать в графах 7, 8 счета-фактуры, выданного при отгрузке. В декларации за II квартал 2025 года кроме этой суммы нужно отразить вычет НДС с аванса (6 000 рублей), который был рассчитан в I квартале 2025 года. В общую сумму налога к уплате за II квартал 2025 года налог с аванса, уже уплаченный за I квартал, не войдет, и задвоения сумм НДС не произойдет.
Уплата НДС в бюджет и налоговая декларация
НДС за каждый налоговый период (квартал) уплачивают не сразу, а тремя равными частями на протяжении трех месяцев после завершения отчетного квартала.
Срок уплаты — 28 число каждого из этих трех месяцев.
При желании упрощенец вправе перечислить всю сумму одним платежом до 28 числа первого из месяцев или уплатить налог двумя платежами до 28 числа каждого из первых двух месяцев.
Обратите внимание! Освобожденный от НДС упрощенец, выставивший счет-фактуру с выделенной суммой налога, обязан уплатить налог одним платежом до 28 числа первого месяца идущего за отчетным кварталом.
Сумму НДС к уплате включают в состав ЕНП (единого налогового платежа).
Декларацию по НДС подают ежеквартально в электронной форме.
Срок сдачи декларации — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
В 2025 году применяется форма декларации по НДС, утвержденная приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989.
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