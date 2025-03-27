Упрощенцы–плательщики НДС должны оформлять и в пятидневный срок выставлять покупателям счета-фактуры (п. 3 ст. 168 НК):

при получении аванса в счет предстоящей отгрузки;

при отгрузке товара (выполнения работ, услуг).

Счет-фактуру оформляют в общем порядке. Документ составляют в двух экземплярах по установленной форме из приложения № 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137 (в ред. от 29.10.2024):

Первый экземпляр продавец оставляет себе и регистрирует его в книге продаж.

Второй экземпляр передается покупателю.

По окончании каждого квартала внесенные в книгу продаж сведения переносятся в раздел 9 декларации по НДС.

В книге покупок регистрируют счета-фактуры, полученные от поставщиков, авансовые и корректировочные счета-фактуры, чтобы можно было заявить вычет по НДС:

по «входному» налогу (если упрощенцем применяется общая ставка НДС);

при отгрузке в счет аванса;

при возврате аванса;

при возврате товара, отказе от него;

при уменьшении цены отгруженного товара;

в случае расторжения, изменения условий договора.

После отчетного квартала данные переносят из книги покупок в раздел 8 декларации по НДС.

Не надо выдавать счета-фактуры покупателям, когда (п. 2 ст. 146, ст. 149, п. 3 ст. 169 НК):

Покупатель — физлицо (раз в месяц на общую сумму операций составляется и регистрируется в книге продаж сводный документ — бухгалтерская справка).

Операция не облагается НДС.

Упрощенец освобожден от уплаты НДС.

Если счет-фактура с суммой НДС выставлен при наличии у упрощенца освобождения, он не вправе принимать к вычету входной НДС, при этом ему придется (пп. 1 п. 5 ст. 173, п. 5 ст. 174 НК):

Зарегистрировать счет-фактуру в книге продаж.

Подать в налоговую электронную декларацию по НДС не позже 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором выставили счет-фактуру.

Уплатить НДС в бюджет не позже 28 числа после отчетного квартала.