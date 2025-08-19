Финансовая безопасность компании: как избежать блокировок и доначислений

В этой статье рассмотрим, как своевременная, полная уплата налогов и точная документация влияют на финансовую безопасность расчетного счета.

Почему финансовая безопасность — приоритет № 1 в 2025 году?

Для современной экономики характерен высокий темп цифровизации, динамичное развитие и общая нестабильность. За последние годы все больше ужесточается контроль со стороны банков и налоговых органов за всеми финансовыми операциями как физических, так и юридических лиц. Финансовая безопасность всегда являлась важнейшим фактором функционирования и развития бизнеса, но в сегодняшних условиях обеспечение финансовой безопасности компании приобрело более сложный характер. Финансовая безопасность ИП и ООО оказывается под угрозой не только из-за ужесточения законодательства, но и из-за автоматизированных информационных систем, которые используются ФНС для проверок.

Причины блокировок счета

Полная блокировка расчетного счета способна парализовать деятельность компании. Но даже частичная блокировка (например, только определенной суммы, либо только определенного вида операций) способна негативно повлиять на деятельность компании. Поэтому необходимо знать причины, по которым счет могут заблокировать, и стараться их недопускать.

Блокировка счета по 76 ст. НК РФ – частая причина. Возможна блокировка счета из-за 6-НДФЛ, налогов на прибыль, имущественных налогов (в т.ч. транспортных и земельных), налогов на добавленную стоимость, расчетов по страховым взносам. Даже если все налоги уплачены вовремя и в полном объеме, возможна блокировка счета по причине отсутствия отчетности. По закону, если налоговые декларации не сданы в установленный срок или в течение 10 рабочих дней после этого срока, ФНС в праве заблокировать счет компании. Еще одно неприятное последствие – помимо блокировки, предусмотрены штрафы. Расчетный счет может быть заблокирован (арестован) постановлением суда. Возможные причины: задолженность по расчетам с контрагентами, невыплаченные штрафы, задолженность по аренде государственного или муниципального имущества и т.д. Может быть заморожена либо вся сумма на счете компании, либо только часть суммы. В такой ситуации, компания не может распоряжаться заблокированными средствами, но может получать на счет новые поступления, если это не запрещено постановлением суда. Инициатором блокировки счета компании может выступать и сам банк, без участия суда и налоговой. Если в результате финансового мониторинга одна или несколько операций кажутся банку подозрительными, расчетный счет может быть временно заблокирован. Причинами могут быть: подозрения в мошенничестве или пособничестве терроризму, «отмыванию» денег, сомнительные контрагенты («подозрительные» фирмы; так называемые «фирмы-однодневки»). Если банк, суд или налоговая служба запрашивали какие-либо документы у организации, но не получили ответа вовремя, это также может стать причиной блокировки. Это могут быть различные договоры, акты, накладные и прочие документы, связанные с конкретными финансовыми операциями. Не такая критичная на первый взгляд, как предыдущие причины, но тем не менее важная причина: ошибки в данных об организации, несоответствие юридических данных реальным данным.

Причины доначислений

Чтобы понимать, как избежать претензий ФНС, необходимо понимать причины доначислений. Разберем наиболее частые типичные нарушения, ведущие к доначислению налогов.

Была занижена реальная прибыль за отчетный период; Был завышен расход, на который уменьшалась налогооблагаемая база; Были допущены ошибки в задекларированной сумме; Имелась неуплата налогов (полная или частичная); Налоговая выгода была неправомерной или необоснованной.

Перечисленные пункты могут быть как простой ошибкой, так и намеренной махинацией с целью снизить налоговую нагрузку. Стоит помнить, что в условиях цифровизации укрывать налоги становится все сложнее. Поэтому вместо снижения налоговой нагрузки эти схемы вызывают доначисление налогов. В некоторых случаях доначисление налогов по результатам проверки может во много раз превышать исходную сумму невыплаченных налогов и привести к банкротству. Ответственность бухгалтера в этом случае – возможность уголовного дела по статье 199 УК РФ. Риски превышают возможную выгоду.

5 шагов для защиты компании

Приведем чек-лист финансовой безопасности компании, позволяющий эффективно проводить профилактику налоговых доначислений и предотвратить блокировку счета ИФНС.

Внутренний налоговый аудит – регулярно, с независимым налоговым консультантом. Отчетность – точная, достоверная, прозрачная, своевременная; Уплата налогов – вовремя и в полном объеме; Контрагенты – проверенные, не нарушающие законодательство; Решения суда, запросы налоговой и банка – отвечать точно, достоверно, своевременно.

Эти меры финансовой безопасности компании помогут минимизировать ошибки бухгалтера, ведущие к доначислениям и снизить налоговые риски.

Что делать, если блокировку/доначисление уже вынесли

Ответьте на следующие вопросы:

Уплачены ли налоги вовремя и в полном объеме (со штрафами и пенями, если они имелись)?

Вы отвечали на недавние запросы налоговой, суда или банка?

Отчеты и декларации предоставлены без фактических ошибок и искажений?

Надежны ли контрагенты, с которыми компания работала в последнее время?

Для снятия блокировки необходимо погасить задолженности по налогам и платежам. Если вы ответили «да» на все вопросы и считаете, что санкции наложены без оснований, то можно попробовать оспорить их через суд. Но перед этим, на всякий случай, перепроверьте все указанные в отчетности данные. Оспорить блокировку расчетного счета или доначисления будет проще, если обратиться к специалисту.

Заключение

В этой статье мы разобрали основные причины доначислений и причины блокировки счета ФНС, банком или судом. Какой бы ни была причина, в большинстве случаев разблокировка счета и доступ к средствам компании возможны.

В 2025 году комплексная финансовая безопасность включает в себя инструменты цифровизации, экспертный внутренний контроль и прозрачный документооборот.

Любые ошибки и махинации очень легко обнаружить, они не только не принесут выгоды, но и обернутся доначислениями, штрафами и пенями. Кроме того, ответственность бухгалтера при этом очень серьезная – вплоть до уголовной.

Источник: https://www.qb2b.ru/blog/finansovaya-bezopasnost-kompanii/

