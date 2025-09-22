Чем отличается бухгалтерия по документам от бухгалтерии по факту: примеры из практики

Бухгалтерия по факту

Отличие этих подходов заключается в источниках данных и целях. Документальный учёт важен для соблюдения формальных требований. Фактический — для управления бизнесом. Оптимальное решение — настроить систему, в которой оба подхода дополняют друг друга, обеспечивая как юридическую чистоту, так и оперативную прозрачность.

Бухгалтерия по факту — это подход, ориентированный на отражение реальной финансовой картины компании. Здесь фиксируются все фактические движения денежных средств, обязательств, поставок и услуг, даже если документы ещё не оформлены. Такой формат позволяет владельцу и управленцу видеть оперативную информацию: сколько реально получено, потрачено, кому и сколько должны. Бухгалтерия по факту помогает принимать управленческие решения на основе текущего положения дел, а не с задержкой «по бумагам».

Различия в ведении бухгалтерии: где чаще всего возникают расхождения

Различия между документальным и фактическим учётом проявляются не только в подходах, но и в реальной практике ведения бухгалтерии. Чаще всего расхождения возникают в трёх зонах риска: сроки оформления первичных документов, расчёт налогов и отражение неформальных или неоформленных операций.

Несвоевременное оформление первички — одна из самых распространённых причин искажений. Например, товар уже отгружен, деньги получены, но акт выполненных работ подписан только через две недели. В учёте по документам эта операция «висит в воздухе», не отражаясь ни в выручке, ни в задолженности, что мешает видеть текущую картину.

Несовпадения при расчёте налогов возникают из-за разницы в датах признания доходов и расходов. В учёте «по факту» компания может считать доход уже полученным, если деньги поступили на счёт. Но для налоговой важно, оформлены ли все документы. Это приводит к ошибкам в отчётности, недоимкам или, наоборот, завышенной налоговой базе.

Игнорирование серых или незакрытых операций также влияет на достоверность. Это могут быть незарегистрированные авансы, неоформленные командировки или неучтённые обязательства. Всё это искажает финансовый результат. Ниже представлен типичный пример различий.

Операция Учёт по документам Учёт по факту Поставка товара Дата акта/накладной Дата фактической отгрузки Получение оплаты Дата ПКО/выписки Дата поступления на счёт Аванс поставщику По договору и платёжке По факту перечисления Расходы на услуги Дата акта оказания услуг Дата начала оказания услуг