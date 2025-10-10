Патент для грузоперевозок могут запретить с 2026 года: разбор альтернатив

С 1 января 2026 года может вступить в силу законопроект №1026190-8 от 22.10.2025, предусматривающий отмену патента для предпринимателей, занимающихся грузоперевозками. В случае принятия Государственной Думой документа, индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН (патентную систему налогообложения) по виду деятельности «автотранспортные услуги по перевозке грузов», будут лишены права использовать эту систему налогообложения при определенном доходе. Это означает, что им нужно будет переходить на УСН (упрощенную систему налогообложения) или ОСНО (общую систему налогообложения) с обязательной уплатой НДС. Актуально для ИП на патенте на грузоперевозки 2026, которые обязаны заранее оценить возможные последствия. Закон пока не принят, поэтому возможны изменения – следим за развитием ситуации.
Что меняется (описание поправок)
Согласно законопроекту №1026190-8 от 22.10.2025, планируется исключение деятельности по грузоперевозкам из перечня, разрешенного для применения патентной системы налогообложения. Ожидается, что с 1 января 2026 года патент на грузоперевозки перестанет действовать для индивидуальных предпринимателей при доходах более 10 млн рублей в год.
Ожидается, что после превышения этого порога бизнес будет обязан перейти на уплату НДС и выбрать одну из альтернатив – УСН («доходы» или «доходы минус расходы») либо ОСНО. Таким образом, вместо фиксированной суммы по патенту предпринимателю придётся рассчитывать и уплачивать налог на грузоперевозки в виде процента от дохода. Для сравнения, на ПСН платеж был заранее известен и не зависел от реальных поступлений.
Изменения в первую очередь затронут ИП, чья выручка приближается или превышает 10 млн рублей в год. Для малых перевозчиков, работающих без сотрудников и в пределах лимита, возможен переход на НПД. Крупные перевозчики, работающие с юридическими лицами, фактически будут вынуждены перейти на ОСНО. Для наглядности приведет пример в виде таблицы:
Что было на ПСН
Что будет после 2026 (по проекту №1026190-8 от 22.10.2025)
Фиксированная сумма налога
Процент от дохода (УСН 6%, 15% или ОСНО)
Без обязанности уплаты НДС
Обязательная уплата НДС при превышении лимита
Не зависит от расходов
Учитываются реальные доходы и расходы
Не требуется вести бухучет
Обязательна отчетность и контроль оборотов
Мы понимаем, насколько важны стабильность и предсказуемость для малого бизнеса. Именно поэтому мы разрабатываем план действий чтобы приспособиться к изменениям 22-го октября, оцениваем альтернативные режимы налогообложения и готовимся к потенциальному переходу. Пока документ находится на стадии рассмотрения, следим за официальной информацией на сайтах ФНС и в обновлениях НК РФ.
УСН «Доходы» 6% (разбор)
Упрощенная система налогообложения (УСН) «Доходы» со ставкой 6% является одним из наиболее простых налоговых режимов, который планируется в качестве альтернативы после возможной отмены патента на грузоперевозки для ИП с 2026 года (законопроект №1026190-8 от 22.10.2025). Этот способ выгоден бизнесу с минимальными расходами и стабильными поступлениями: формула проста – от общего дохода отнять страховые взносы, что равно налогооблагаемой базе. Далее применяется ставка 6%, и сумма налога уменьшается на взносы в ПФР. При этом важно помнить, что после превышения дохода в 300 тысяч рублей применяется дополнительный взнос в размере 1% от суммы превышения (в соответствии со ст. 430 НК РФ).
Приведем наглядный пример. При выручке 3 млн руб. и взносах 50 тыс. руб., база = 2,95 млн, налог = 177 тыс. руб. При выручке 7 млн и взносах 100 тыс. налог составит 402 тыс. руб. Режим удобен отсутствием сложного учета расходов и подходит для ИП, у которых нет масштабных затрат на аренду транспорта, ГСМ или персонал.
Однако есть важное ограничение: при превышении порога дохода в 10 млн руб. (в соответствии с НК РФ, ст. 346.13 и 346.15) с первого числа следующего месяца автоматически возникает обязанность по начислению и уплате НДС, даже если ИП сохраняет УСН.
Что делать в такой ситуации? Оценить структуру расходов, темпы роста выручки и потенциальные налоговые последствия. На официальном сайте ФНС есть калькуляторы и сервисы, позволяющие сравнить режимы. Пока поправки не приняты окончательно, ожидается доработка деталей, но бизнесу уже сейчас важно планировать будущее. Кроме того, нужно своевременно просчитать риски и готовиться к переходу на УСН или ОСНО в зависимости от оборотов и модели работы.
УСН «Доходы минус расходы» 15% (разбор)
Если законопроект №1026190-8/22.10.2025 лишит предпринимателей возможности использовать патент на грузоперевозки, оптимальной заменой может быть налог на грузоперевозки по УСН 15% от разницы между доходами и расходами. Такой режим подходит тем, чьи издержки значительны: топливо, аренда тягача или трала, ремонт, техобслуживание, зарплаты.
Формула налога: доход минус документально подтверждённые расходы минус страховые взносы. К полученной базе применяется ставка 15%. Если расходы велики – налоговая нагрузка снижается. Однако даже при убытках действует минимальный налог – 1% от дохода (ст. 346.18 НК РФ).
Пример: доход 10 млн руб., расходы 7 млн, страховые взносы 100 тыс. руб. При этом база: 2,9 млн руб., а налог – 435 тыс. руб. Но, если расходы подтвердить не удастся – сумма резко увеличится. Поэтому крайне важно вести детальный учет затрат и сохранять все первичные документы.
Также нужно помнить, что, если доход превысит 10 млн руб., будет автоматическая обязанность уплаты НДС с начала следующего месяца после принятия законопроекта. Это условие отражено в законодательстве и подтверждается в проекте.
Чтобы не упустить важные детали, необходимо заранее составить чек-лист по контролю расходов, подтверждающих документов и сроков отчётности. УСН 15% требует дисциплины, но при грамотном подходе помогает оптимизировать налоговую нагрузку на фоне высоких затрат. С учётом планируемой отмены патента на грузоперевозки, такая модель может стать разумным решением для многих ИП в отрасли.
Налог на профессиональный доход (НПД)
Налог на профессиональный доход (НПД) – режим, который планируется сохранить в качестве возможной альтернативы для отдельных предпринимателей в сфере грузоперевозок после отмены патентной системы. Он будет действовать только при одном важном условии: у самозанятого не должно быть наемных работников. Это делает режим применимым для мелких перевозчиков, работающих своим грузовиком и выполняющих заказы лично.
Ставка зависит от категории клиента: 4% – при работе с физлицами, 6% – с юридическими лицами. При этом установлен лимит дохода – не более 2,4 млн руб. в год. Если его превысить, право на НПД утрачивается, и нужно переходить на другой режим, например, УСН.
Для крупных ИП и компаний с несколькими водителями или собственным автопарком НПД не подойдёт: режим не позволяет нанимать сотрудников. Также не получится учесть расходы, как в УСН 15%.
Для частных перевозчиков без штата это удобная модель с минимальной отчетностью и регистрацией через приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС. Важно помнить, что подтверждением доходов служит только онлайн-выдача чеков.
Чтобы понимать, к какому режиму перейти, и избежать нарушений, мы разрабатываем план действий, чтобы приспособиться к изменениям 22-го октября и заранее оцениваем ограничения каждого из сценариев. НПД – инструмент точечный, но в определенных условиях он может быть эффективным.
ОСНО (Общая система налогообложения)
Общая система налогообложения по-прежнему является базовым форматом для крупных перевозчиков, которые сотрудничают с юридическими лицами и обязаны уплачивать НДС. Планируется, что после возможной отмены ПСН по законопроекту №1026190-8 от 22.10.2025 многие компании с доходом свыше 10 млн руб. перейдут именно на этот режим. ОСНО предполагает полное соблюдение требований НК РФ: начисление и уплата НДС, налога на прибыль, а также предоставление полной бухгалтерской и налоговой отчётности.
Основной плюс ОСНО – легальная работа с крупными контрагентами. Партнеры и государственные структуры требуют отчетности по НДС, поэтому только через ОСНО можно заключать масштабные договоры, получать вычеты и корректно взаимодействовать с другими бизнесами. Режим также позволяет учитывать все расходы, амортизацию, зарплаты и налоги на работников, что важно для масштабного бизнеса.
Главный минус – высокая налоговая нагрузка. Ставка налога на прибыль 20%, НДС 20% (по ст. 149 и 284 НК РФ), обязательное ведение бухучета, регулярная подача деклараций. Ошибки в расчётах могут привести к штрафам, поэтому требуется точная организация финансового и налогового контроля.
Для подготовки к переходу на ОСНО полезно использовать сервисы ФНС, онлайн-калькуляторы и инструкции по учёту доходов и расходов. Это позволяет заранее оценить налоговую нагрузку и правильно строить бизнес-процессы.
ОСНО – единственный вариант для крупных перевозчиков, которым важно сочетание легальности и масштабной работы с клиентами, несмотря на значительную налоговую нагрузку.
Чек-лист для ИП: что делать до 2026 года
План действий для ИП в сфере грузоперевозок становится особенно актуальным на фоне готовящихся изменений с 2026 года. Законопроект №1026190-8 от 22.10.2025 предусматривает отмену патентной системы, а значит – необходимо заранее оценить риски и подготовиться к переходу на иной режим налогообложения. Чтобы не упустить важные детали, предпринимателям стоит составить подробный чек-лист по ключевым пунктам. Ниже представлены основные шаги, которые стоит пройти до конца 2025 года:
Проверить текущий уровень доходов – при превышении лимита в 10 млн рублей с начала следующего месяца может возникнуть обязанность по начислению и уплате НДС.
Оценить, какой режим выгоднее: УСН «Доходы» (6% до 300 тыс. руб., свыше – плюс 1%) или УСН «Доходы минус расходы» (15%) – для этого важно понимать структуру расходов и потенциальную налоговую нагрузку.
Рассмотреть возможность применения НПД – если у ИП нет сотрудников и доходы не превышают 2,4 млн рублей в год, самозанятость может быть удобным решением.
Изучить ОСНО как вариант для работы с крупными заказчиками – этот режим позволяет работать с НДС, но требует полной бухгалтерии и регулярной отчетности.
Подготовить учетную политику – наладить документооборот, учет доходов и расходов, расчет страховых взносов.
Пересмотреть договоры и ценовую политику – если вы переходите на режим с НДС, важно заранее уведомить контрагентов и скорректировать цены.
Такой подход к ведению бухучета поможет ИП избежать резких изменений и работать стабильно даже при отмене патентной системы. При этом не следует забывать, что структурированный чек-лист – это рабочий инструмент для подготовки к 2026 году с учетом всех нюансов законодательства.
Риски и последствия
Планируемая на 2026 год отмена патентной системы в сфере грузоперевозок грозит серьезным ростом налогов для ИП. Вместо фиксированного платежа появится необходимость рассчитывать налоги от дохода или прибыли, а также – в случае перехода на ОСНО – начислять и уплачивать НДС. Это повлечет увеличение документооборота и сложности с ведением отчетности.
Особенно важно учитывать риск кассовых разрывов: налог на добавленную стоимость нужно платить вне зависимости от фактического получения оплаты от клиента. Это может ухудшить ликвидность. Чтобы сохранить выгодный режим, часть предпринимателей может пойти на дробление бизнеса, но такой подход чреват налоговыми проверками и доначислениями. Главное заранее оценить возможные последствия и адаптировать финансовую модель под новые условия.
Заключение
С 2026 года патент на грузоперевозки 2026 может быть отменен, и предпринимателям придётся выбирать иной режим налогообложения. У каждого из доступных вариантов – УСН, ОСНО, НПД – есть свои преимущества, но и ограничения: лимиты по доходам, отчетность, обязанность уплаты НДС. Это потребует адаптации бизнес-модели и финансового планирования. Чтобы избежать рисков и не попасть под штрафы, важно не откладывать подготовку. Что делать сейчас? Заранее оценить выручку, структуру расходов и подобрать оптимальную систему налогообложения. Рациональные шаги сегодня – залог стабильной работы завтра.
