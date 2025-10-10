Патент для грузоперевозок могут запретить с 2026 года: разбор альтернатив

Что меняется (описание поправок)

Согласно законопроекту №1026190-8 от 22.10.2025, планируется исключение деятельности по грузоперевозкам из перечня, разрешенного для применения патентной системы налогообложения. Ожидается, что с 1 января 2026 года патент на грузоперевозки перестанет действовать для индивидуальных предпринимателей при доходах более 10 млн рублей в год.

Ожидается, что после превышения этого порога бизнес будет обязан перейти на уплату НДС и выбрать одну из альтернатив – УСН («доходы» или «доходы минус расходы») либо ОСНО. Таким образом, вместо фиксированной суммы по патенту предпринимателю придётся рассчитывать и уплачивать налог на грузоперевозки в виде процента от дохода. Для сравнения, на ПСН платеж был заранее известен и не зависел от реальных поступлений.

Изменения в первую очередь затронут ИП, чья выручка приближается или превышает 10 млн рублей в год. Для малых перевозчиков, работающих без сотрудников и в пределах лимита, возможен переход на НПД. Крупные перевозчики, работающие с юридическими лицами, фактически будут вынуждены перейти на ОСНО. Для наглядности приведет пример в виде таблицы:

Что было на ПСН Что будет после 2026 (по проекту №1026190-8 от 22.10.2025) Фиксированная сумма налога Процент от дохода (УСН 6%, 15% или ОСНО) Без обязанности уплаты НДС Обязательная уплата НДС при превышении лимита Не зависит от расходов Учитываются реальные доходы и расходы Не требуется вести бухучет Обязательна отчетность и контроль оборотов

Мы понимаем, насколько важны стабильность и предсказуемость для малого бизнеса. Именно поэтому мы разрабатываем план действий чтобы приспособиться к изменениям 22-го октября, оцениваем альтернативные режимы налогообложения и готовимся к потенциальному переходу. Пока документ находится на стадии рассмотрения, следим за официальной информацией на сайтах ФНС и в обновлениях НК РФ.