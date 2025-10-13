Обзор изменений законодательства за прошедшую неделю

Собрали проекты и законопроекты, над которыми сейчас идут работы: лимиты и тарифы по взносам на 2026 год, повышение НДС, новые правила для УСН и ПСН. Часть норм пока в статусе проектов — следим за изменениями.

Важно: Изменения ещё не вступили в силу — все рекомендации необязательные.

Взносы-2026: вырастет предельная база

Минфин опубликовал проект: с 2026 года предельная величина базы — 2 979 000 ₽ на сотрудника (нарастающим итогом). В 2025 году — 2 759 000 ₽. Для «травматизма» предельной базы по-прежнему нет. Общий тариф остаётся: 30% в пределах лимита и 15,1% сверх. Лимиты прошлых лет влияют на расчёт пособий.

Источник: проект постановления Правительства от 25.09.2025.

Рекомендуем: пересчитать фонд оплаты труда на 2026 год, обновить лимиты в ЗУП/1С, проверить влияние на средний заработок для пособий.

НДС-реформа с 2026 года

Правительство внесло в Госдуму проект повышения основной ставки НДС с 20% до 22% с 2026 года. Ставка 10% для социально значимых товаров сохраняется, но перечень освобождений планируют сократить.

Рекомендуем: пересчитать цены и маржу под 22%, проверить договоры с фиксированными ценами/штрафами, подготовить обновления в учётных системах и ЭДО.

УСН и НДС: новый порог и спец-ставки

Порог дохода, при превышении которого упрощенцы становятся плательщиками НДС, планируют снизить до 10 млн ₽ (за 2025 год). Предусмотрены специальные пониженные ставки по НДС для УСН (в том числе 5%/7% при определённых диапазонах дохода и условиях). Освобождение от НДС предполагается только при доходах до 10 млн ₽. Уведомлять инспекцию не нужно — статус и ставку считывают из первой декларации за I квартал 2026 года.

По каким ставкам на УСН нужно платить НДС с 2026 года (проект)

Доход за 2025 год, руб. Ставка Условие Право на вычет входного НДС с полученного аванса, при возврате товаров Не выше 10 млн Освобождение Автоматически Нет Нет Свыше 10 млн до 250 млн 5 или 7 процентов Показать в декларации Есть Свыше 250 млн до 450 млн 7 процентов

Рекомендуем: смоделировать налоговую нагрузку на разных режимах (УСН «Доходы/Д-Р», ОСН), выбрать ставку/режим на 2026 год, подготовить декларацию по НДС при необходимости.

Пониженные тарифы взносов: перезагрузка (проект)

Пониженные тарифы для МСП сохранят только в приоритетных отраслях (перечень утвердит Правительство); торговля, строительство, добыча и ряд других — по общим тарифам (30%/15,1%). Для ИТ-компаний в проекте — 15% в пределах лимита и 7,6% сверх; добавлены условия по аккредитации, доле участия РФ и запрет совмещать с режимом «Сколково». Для радиоэлектроники — 7,6% в пределах лимита и 0% сверх (при включении в реестр и выполнении долевых требований). Есть уточнения по расчёту взносов для ИП и частной практики (фикс + 1% с превышения).

Как изменятся пониженные тарифы взносов

Рекомендуем: проверить ОКВЭД как основной в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, долю профильных доходов ≥70%, статус аккредитации ИТ/включение в реестр радиоэлектроники, пересчитать тарифы на 2026.

ПСН-2026: снижение лимита и сужение сфер (проект)

Планируется снизить лимит доходов по патенту до 10 млн ₽ и расширить список видов деятельности, не подпадающих под ПСН. Законопроект внесён.

Рекомендуем: оценить, сохраняется ли право на ПСН в 2026-м, рассчитать альтернативы (УСН/ОСН/АУСН), проверить последствия для НДС и кассовых разрывов.

Материал основан на проектах постановлений и законопроектов; финальные нормы могут измениться. Мы продолжаем мониторинг и обновим рекомендации по мере прохождения документов.

Источник: https://www.qb2b.ru/blog/obzor-izmenenii-zakonodatelstva-za-proshedshuyu-nedelyu4/

