Обзор изменений законодательства за прошедшую неделю
Важно: Изменения ещё не вступили в силу — все рекомендации необязательные.
Взносы-2026: вырастет предельная база
Минфин опубликовал проект: с 2026 года предельная величина базы — 2 979 000 ₽ на сотрудника (нарастающим итогом). В 2025 году — 2 759 000 ₽. Для «травматизма» предельной базы по-прежнему нет. Общий тариф остаётся: 30% в пределах лимита и 15,1% сверх. Лимиты прошлых лет влияют на расчёт пособий.
Источник: проект постановления Правительства от 25.09.2025.
Рекомендуем: пересчитать фонд оплаты труда на 2026 год, обновить лимиты в ЗУП/1С, проверить влияние на средний заработок для пособий.
НДС-реформа с 2026 года
Правительство внесло в Госдуму проект повышения основной ставки НДС с 20% до 22% с 2026 года. Ставка 10% для социально значимых товаров сохраняется, но перечень освобождений планируют сократить.
Рекомендуем: пересчитать цены и маржу под 22%, проверить договоры с фиксированными ценами/штрафами, подготовить обновления в учётных системах и ЭДО.
УСН и НДС: новый порог и спец-ставки
Порог дохода, при превышении которого упрощенцы становятся плательщиками НДС, планируют снизить до 10 млн ₽ (за 2025 год). Предусмотрены специальные пониженные ставки по НДС для УСН (в том числе 5%/7% при определённых диапазонах дохода и условиях). Освобождение от НДС предполагается только при доходах до 10 млн ₽. Уведомлять инспекцию не нужно — статус и ставку считывают из первой декларации за I квартал 2026 года.
По каким ставкам на УСН нужно платить НДС с 2026 года (проект)
Доход за 2025 год, руб.
Ставка
Условие
Право на вычет
входного НДС
с полученного аванса, при возврате товаров
Не выше 10 млн
Освобождение
Автоматически
Нет
Нет
Свыше 10 млн до 250 млн
5 или 7 процентов
Показать в декларации
Есть
Свыше 250 млн до 450 млн
7 процентов
Рекомендуем: смоделировать налоговую нагрузку на разных режимах (УСН «Доходы/Д-Р», ОСН), выбрать ставку/режим на 2026 год, подготовить декларацию по НДС при необходимости.
Пониженные тарифы взносов: перезагрузка (проект)
Пониженные тарифы для МСП сохранят только в приоритетных отраслях (перечень утвердит Правительство); торговля, строительство, добыча и ряд других — по общим тарифам (30%/15,1%). Для ИТ-компаний в проекте — 15% в пределах лимита и 7,6% сверх; добавлены условия по аккредитации, доле участия РФ и запрет совмещать с режимом «Сколково». Для радиоэлектроники — 7,6% в пределах лимита и 0% сверх (при включении в реестр и выполнении долевых требований). Есть уточнения по расчёту взносов для ИП и частной практики (фикс + 1% с превышения).
Как изменятся пониженные тарифы взносов
Страхователи
Размеры тарифов по проекту поправок в НК
Условия
МСП с основным видом деятельности по перечню, который утвердит Правительство
30 процентов – с выплат сотруднику в пределах 1,5 МРОТ в пределах лимита облагаемой базы, свыше лимита базы – 15,1 процента;15 процентов – с выплат сотруднику свыше 1,5 МРОТ без учета лимита облагаемой базы(подп. «и» п. 115 ст. 2 проекта № 1026190-8)
Вид деятельности из перечня Правительства должен быть указан в качестве основного в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.Доля доходов от основного вида деятельности – не менее 70 процентов по итогам отчетного (расчетного) периода
ИТ-компании
15,0 процентов – с выплат сотруднику в пределах лимита облагаемой базы;7,6 процентов – с выплат сотруднику свыше лимита облагаемой базы(подп. «а», «б», «в» п. 115 ст. 2 проекта № 1026190-8)
Добавили условия:1) пониженные тарифы применяют с 1-го числа месяца, в котором получен документ о госаккредитации, при выполнении условия о доле доходов2) в случае снижения доли прямого или косвенного участия РФ ИТ-компании применяют пониженные тарифы, начиная с 1-го числа месяца, в котором доля участия РФ составила менее 50 процентов3) нельзя применять тарифы, установленные для ИТ-компаний, если у организации есть статус участника проекта Сколково, у них свои тарифы взносов
Компании в сфере радиоэлектроники
7,6 процентов – с выплат сотруднику в пределах лимита облагаемой базы;0 процентов – с выплат сотруднику свыше лимита облагаемой базы(подп. «а» п. 115 ст. 2 проекта № 1026190-8)
Добавили правило: пониженные тарифы применяют с 1-го числа месяца, в котором плательщика включили в реестр в сфере радиоэлектронной промышленности, при выполнении условия о доле доходов
ИП, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой – те, кто одновременно ведет несколько видов деятельности частной практики
С суммы доходов 300 000 руб. – фиксированный взнос 57 390 руб. однократноС превышения доходов 300 000 руб. – 1%, но не более 321 818 руб. однократно(подп. «а» п. 116 ст. 2 проекта № 1026190-8)
Учитывают доходы сразу от всех видов деятельности
ИП на АУСН, которые одновременно ведут иную деятельность частной практики
С превышения дохода 300 000 руб. – 1%, но не более 321 818 руб.(подп. «а» п. 116 ст. 2 проекта № 1026190-8)
Для расчета взносов учитывают только доход от иной деятельности
Рекомендуем: проверить ОКВЭД как основной в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, долю профильных доходов ≥70%, статус аккредитации ИТ/включение в реестр радиоэлектроники, пересчитать тарифы на 2026.
ПСН-2026: снижение лимита и сужение сфер (проект)
Планируется снизить лимит доходов по патенту до 10 млн ₽ и расширить список видов деятельности, не подпадающих под ПСН. Законопроект внесён.
Рекомендуем: оценить, сохраняется ли право на ПСН в 2026-м, рассчитать альтернативы (УСН/ОСН/АУСН), проверить последствия для НДС и кассовых разрывов.
Материал основан на проектах постановлений и законопроектов; финальные нормы могут измениться. Мы продолжаем мониторинг и обновим рекомендации по мере прохождения документов.
Источник: https://www.qb2b.ru/blog/obzor-izmenenii-zakonodatelstva-za-proshedshuyu-nedelyu4/
Реклама: ООО «КУБ2Б», ИНН 1655379261, erid: 2W5zFHApUrt
