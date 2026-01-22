КПК ОБЩ 8103
Важные изменения для бизнеса: коротко о главном и что с этим делать

2026 год — это: больше контроля, больше маркировки, больше цифровых ограничений. Главный совет: не откладывайте подготовку. Большинство изменений вводятся заранее именно для того, чтобы бизнес успел адаптироваться без штрафов.

Собрали для вас свежие разъяснения и законопроекты от ФНС, Минтруда, Минпромторга, Роструда и других ведомств. Рассказываем без сложных формулировок, что меняется и как это может повлиять на бизнес.

Маркировку мясных изделий продлят до августа 2026 года

Эксперимент по добровольной маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной продукции планируют продлить до 31 августа 2026 года (вместо февраля 2026).

Что это значит:

Пока маркировка не обязательная, бизнес может участвовать добровольно и «потренироваться» без штрафов.

Кому важно:

  • производителям мясной продукции;

  • импортёрам;

  • оптовикам и рознице;

  • участникам ЭДО.

Совет:

Если вы работаете с мясной продукцией — лучше подключиться к эксперименту заранее. Это поможет спокойно настроить процессы и избежать аврала, когда маркировка станет обязательной.

Можно ли отдать работникам списанные СИЗ

Минтруд подтвердил: можно, если работодатель сам утвердил такой порядок.

По правилам:

  • после окончания срока эксплуатации СИЗ возвращаются работодателю;

  • дальше работодатель сам решает — утилизировать или передать работникам.

Совет:

Закрепите в локальном акте:

  • порядок списания СИЗ;

  • возможность передачи их сотрудникам в собственность.
    Это снизит риски претензий при проверках.

Налоговая сможет «замораживать» дебиторку

С 1 января 2026 года ФНС вправе применять обеспечительные меры не только к имуществу, но и к имущественным правам, включая дебиторскую задолженность.

Что это значит:

Если у компании налоговое нарушение:

  • могут запретить продавать права требования;

  • могут ограничить распоряжение дебиторкой.

Чем это опасно:

Даже если денег на счетах нет, налоговая может «заблокировать» будущие поступления.

Совет:

АУСН и страховые взносы директору ниже МРОТ

ФНС уточнила важный момент.

Да, база по взносам для директора должна считаться не ниже МРОТ, даже если зарплата 0 или меньше МРОТ.
Но ❗ для АУСН ничего не меняется:

  • тариф страховых взносов — 0%;

  • платить всё равно ничего не нужно.

Совет:

Переживать не стоит — денег это не добавит, но важно правильно понимать правила, чтобы не паниковать из-за писем ФНС.

Изменят декларацию по НДПИ

ФНС готовит правки в форму декларации по НДПИ из-за изменений в расчёте налога при добыче газа.

Кому важно:

  • компаниям, добывающим газ и газовый конденсат.

Совет:

Следите за утверждением новой формы и обновляйте учетные программы, чтобы избежать ошибок в отчетности.

Когда платить аванс на командировку

Роструд напомнил:
💡 Аванс на командировку выдается до начала поездки, а не в день зарплаты.

Важно:

Командировочные — это не зарплата, поэтому их можно (и нужно) выплачивать в межрасчетный период.

Совет:

Не привязывайте командировочные к датам выплаты зарплаты — это частая ошибка при проверках.

Электронные экспедиторские документы — с 2026 года

Минтранс подготовил правила ЭДО для экспедиторских документов.
С 1 сентября 2026 года экспедиторские документы станут обязательными в электронном виде.

В ЭДО перейдут:

  • поручение экспедитору;

  • экспедиторская расписка;

  • складская расписка.

Совет:

Если вы работаете в логистике — уже сейчас выбирайте оператора ЭДО и планируйте переход.

Штрафы за незаконный майнинг — до 5 млн рублей

В Госдуму внесён законопроект с жёсткими штрафами за незаконный майнинг.

Штрафы:

  • для граждан — до 1,5 млн ₽;

  • для ИП и должностных лиц — до 5 млн ₽;

  • для юрлиц — до 10 млн ₽.

Плюс:

  • конфискация оборудования;

  • приостановка деятельности;

  • дисквалификация.

Совет:

Если занимаетесь майнингом:

  • проверьте региональные запреты;

  • регистрацию в реестре;

  • лимиты энергопотребления.

Когда отстранённому сотруднику всё-таки платят зарплату

Общее правило: при отстранении зарплата не платится.

Исключения — если сотрудник не по своей вине:

  • не прошел обучение по охране труда;

  • не прошел обязательный медосмотр.

В этом случае период оплачивается как простой.

Совет:

Правильно фиксируйте причину отстранения — от этого зависит обязанность платить.

Можно ли выставлять УПД вместо счета-фактуры и акта

ФНС подтвердила: можно, даже если в договоре указаны счет-фактура и акт.

Почему:

  • УПД содержит все реквизиты обоих документов;

  • не нарушает права на вычеты и расходы;

  • не считается изменением договора.

Совет:

Допсоглашение к договору не обязательно, но при желании можно его добавить для спокойствия контрагентов.

Запретят продажу маркированных товаров при недействительных разрешениях

Минпромторг предлагает расширить основания запрета продажи маркированных товаров на кассе.

Теперь продажу могут заблокировать, если:

  • разрешительные документы признаны недействительными органами контроля.

Кого касается:

  • молочная продукция;

  • корма для животных;

  • консервы;

  • икра.

Совет:

Следите не только за кодами маркировки, но и за действительностью разрешительных документов.

ФНС обновит формы требований и постановлений по долгам

ФНС готовит новые формы документов для взыскания налоговой задолженности и обеспечительных мер.

Когда:

Новые формы планируют ввести с 1 января 2027 года.

Совет:

Изменения технические, но бухгалтерам важно следить за обновлениями форм, чтобы не допустить ошибок.

Обязательная маркировка спецодежды — с марта 2026 года

С 1 марта 2026 года вводится обязательная маркировка:

  • спецодежды;

  • рабочей и профессиональной одежды;

  • защитных головных уборов, перчаток, ремней и т.д.

Остатки:

  • продавать без маркировки можно до 31 июля 2026;

  • с 1 августа по 30 ноября 2026 — обязательная маркировка остатков.

Совет:

Производителям и продавцам спецодежды стоит начать подготовку уже в 2025 году, чтобы не попасть под штрафы и остановку продаж.

Итог

2026 год — это:

  • больше контроля,

  • больше маркировки,

  • больше цифровых ограничений.

Главный совет: не откладывайте подготовку. Большинство изменений вводятся заранее именно для того, чтобы бизнес успел адаптироваться без штрафов.

Дата публикации: 22.01.2026, 20:07

Отредактировано: 23.01.2026, 10:13

