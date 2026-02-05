Налоговые и бухгалтерские изменения недели (28.01-04.02): что важно учесть бизнесу уже сейчас

Начало 2026 года принесло сразу несколько инициатив и разъяснений, которые напрямую влияют на работу бухгалтерии, кадровых служб и предпринимателей. Часть изменений уже действует, часть — находится на стадии законопроектов, но учитывать их стоит заранее. Разбираем основные новости и практические последствия для бизнеса.
Электронные больничные: возможен возврат права выбора
Что произошло
В Госдуме предложили изменить подход к оформлению электронных больничных и вернуть работникам возможность не оформлять ЭЛН, если они готовы продолжать работать удалённо. Для этого перед открытием больничного планируется получать согласие самого сотрудника.
Что это меняет
Инициатива направлена на защиту доходов работников: при лёгком недомогании выплаты по больничному часто ниже обычной зарплаты. При этом ответственность за решение работать берёт на себя сам сотрудник.
На что обратить внимание работодателю
Если идея будет поддержана, компаниям придётся фиксировать согласие работника и корректно оформлять дистанционную работу в период болезни, чтобы избежать трудовых споров.
Отпуска могут начать считать по-новому
Что произошло
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий исключить выходные дни из расчёта продолжительности отпуска. Фактически отпуск планируют считать в рабочих днях.
Что изменится
Формально норма в 28 дней сохранится, но фактическое время отдыха увеличится. Это повлияет на графики отпусков, расчёт отпускных и кадровое планирование.
Что делать бизнесу
Пока это инициатива, но при её принятии потребуется пересмотр внутренних регламентов и программ расчёта зарплаты.
Закрытие периода без авралов — вместе с КУБ2Б
Делегируйте нам рутину и объёмы работ в любой части бухгалтерского учёта.
30-часовая рабочая неделя для многодетных родителей
Что произошло
Предложено закрепить право одного из родителей в многодетной семье работать не более 30 часов в неделю.
Последствия для работодателей
В случае принятия закона появится новая категория работников с сокращённым рабочим временем. Это потребует изменений в ПВТР, трудовых договорах и расчётах заработной платы.
Онлайнинспекция: шанс решить конфликт без проверок
Что напомнил Роструд
Работник может сначала направить претензию работодателю через сервис «Онлайнинспекция.рф». Только если вопрос не решён за 14 дней, обращение уходит в ГИТ.
Почему это важно
Для работодателя это возможность урегулировать спор без проверок, штрафов и судебных разбирательств.
Практический совет
Не игнорировать уведомления с портала — своевременный ответ может закрыть проблему на ранней стадии.
Налоги и взносы
Что предлагают
Лимит социальных вычетов по НДФЛ планируют увеличить до 360 тыс. рублей в год и расширить перечень расходов.
Что это даст
Работники смогут вернуть больше налога, а работодатели — чаще оформлять вычеты через зарплату.
Но есть нюанс
Законопроект планируют рассматривать к 2027 году, и у Правительства уже есть замечания, поэтому сроки и финальная версия пока не гарантированы.
Работайте без ночных смен
Делегируйте рутину и объёмные задачи — подготовим/сдадим всё в срок
Бухгалтеров обязали проверять статус иноагента
Что изменилось с 2026 года
Перед каждой выплатой дохода физлицу бухгалтер обязан проверять, не включён ли получатель в реестр иноагентов.
Почему это критично
Если лицо имело статус иноагента хотя бы один день в году, весь доход облагается НДФЛ по ставке 30% без вычетов. Ошибка — это доначисления, пени и штрафы для компании.
Что делать на практике
Встроить регулярную проверку реестра Минюста в процесс начисления любых выплат — не только зарплаты, но и аренды, ГПХ, вознаграждений.
Выплаты при производственных травмах выросли
Что произошло
С февраля 2026 года проиндексированы выплаты по соцстрахованию. Увеличены как единовременные суммы, так и ежемесячные выплаты.
Что это значит для бизнеса
Возрастает финансовая ответственность работодателя и значимость корректного оформления несчастных случаев на производстве.
Если ФНС затянула проверку — доначислений может не быть
Судебная практика
Суды подтвердили: если налоговая грубо нарушает сроки проверки без уважительных причин, она теряет право на доначисления.
Вывод для компаний
Важно фиксировать сроки и действия инспекции. При затягивании проверки у бизнеса появляется реальный инструмент защиты.
ИП в киноиндустрии могут освободить от НДС
Что обсуждается
Предлагается распространить льготу по НДС, действующую для киностудий, на ИП — операторов, осветителей, звуковиков и других участников съёмочного процесса.
Пока что
Сейчас ИП такой льготой не пользуются, но инициатива может существенно снизить налоговую нагрузку в отрасли.
АУСН расширяется
Что произошло
С февраля 2026 года автоУСН доступна ещё в четырёх регионах. Переход возможен как при регистрации, так и для уже работающего бизнеса.
Почему это важно
АУСН снижает отчётную нагрузку, но требует точного соблюдения условий применения.
Полный и частичный аутсорсинг бухгалтерии от КУБ2Б
С 2017 года мы оказали услуги более 1000 компаниям по всей России:
Персональный руководитель проекта — всегда на связи (чат, звонки, видео-встречи), в курсе всех деталей вашего бизнеса и несет ответственность за результат.
Личный кабинет — хранит все важное с доступом 24/7, личный кабинет и мобильное приложение.
Вернем деньги если не понравится.
Нас готовы рекомендовать 88% клиентов.
Документооборот и контроль
Электронные доверенности упростили — но не для всех
Что изменилось
Из доверенностей убрали обязательные паспортные данные представителя, но для организаций добавили новый обязательный реквизит — СНИЛС руководителя.
Что учесть
Старые доверенности действуют, новые нужно оформлять уже по обновлённым правилам.
Маркировка: контроль усиливается, но есть компенсации
С марта 2026 года полный контроль оборота ветпрепаратов.
Производителям средств личной гигиены компенсируют до 50% расходов на оборудование для маркировки.
Для участия важно быть МСП и зарегистрироваться в «Честном знаке».
Новые требования к отчётности по гособоронзаказу
Что вводят
Обязательная промежуточная отчётность за полугодие и 9 месяцев с отдельным порядком для сведений, содержащих гостайну.
Сроки
Правила вступают в силу с 1 июля 2026 года.
Прочие важные изменения
С марта — новая форма заявления на патент.
Планируется запуск системы СПОТ с возможными льготами для добросовестного МСП.
До конца июля 2026 года действует запрет на экспорт топлива.
Обновлены формы заявлений на зачет и возврат средств с ЕНС, включая возврат на банковскую карту.
Что в итоге
Изменения 2026 года затрагивают сразу несколько зон риска: кадры, налоги, контроль, документооборот. Во многих случаях ключевым становится не сам закон, а правильная настройка процессов — от проверки контрагентов и сотрудников до корректного оформления документов и расчётов.
Если вы хотите заранее оценить, как эти изменения повлияют именно на ваш бизнес, и избежать штрафов, доначислений и трудовых споров, вы можете записаться на консультацию. Наши специалисты помогут выстроить бухгалтерский и налоговый учёт с учётом всех актуальных требований и держать бизнес в порядке даже в условиях постоянно меняющегося законодательства.
Реклама: ООО «КУБ2Б», ИНН: 1655379261, erid: 2W5zFJoNw8C
