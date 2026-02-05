Налоговые и бухгалтерские изменения недели (28.01-04.02): что важно учесть бизнесу уже сейчас

Электронные больничные: возможен возврат права выбора

Что произошло

В Госдуме предложили изменить подход к оформлению электронных больничных и вернуть работникам возможность не оформлять ЭЛН, если они готовы продолжать работать удалённо. Для этого перед открытием больничного планируется получать согласие самого сотрудника.

Что это меняет

Инициатива направлена на защиту доходов работников: при лёгком недомогании выплаты по больничному часто ниже обычной зарплаты. При этом ответственность за решение работать берёт на себя сам сотрудник.

На что обратить внимание работодателю

Если идея будет поддержана, компаниям придётся фиксировать согласие работника и корректно оформлять дистанционную работу в период болезни, чтобы избежать трудовых споров.