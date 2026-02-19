Онлайн-кассы и чеки: за что сейчас чаще всего штрафуют бизнес

Онлайн-кассы остаются зоной штрафных рисков, и штрафы для бизнеса за нарушения кассовой дисциплины фиксируются довольно часто. Причины этого – и человеческий фактор, и технические особенности работы оборудования, которые бизнес часто недооценивает.

Многие предприниматели уверены: «касса есть – значит всё в порядке». На практике это заблуждение, потому что даже исправно работающая техника не гарантирует отсутствие ошибок. Типичные проблемы с онлайн-кассами на практике включают некорректное формирование чеков, ошибки в расчетах и задержки передачи данных.

Нарушения нередко выявляются уже после операций, когда аудит или проверка фиксирует расхождения между фактическими продажами и отчетностью. Контроль срабатывает постфактум, и предприниматель сталкивается с последствиями задним числом. Поэтому наличие кассы – это только первый шаг. Важно регулярно проверять работу онлайн-кассы и минимизировать риски получения штрафов.