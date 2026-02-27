Что делать ИП, если доход превысил лимит по патенту: пошаговый разбор

Ситуация, когда предприниматель внезапно понимает, что доход оказался выше допустимого, встречается чаще, чем кажется. Возникает закономерный вопрос: превысил лимит по патенту — что делать и в какой последовательности действовать? Обычно превышение выявляется не в момент получения дохода, а по итогам периода или при сверке банковских поступлений.

Ошибка часто заключается в том, что учёт ведётся в текущем режиме, без регулярного анализа накопленного оборота.

Важно не паниковать, а сначала зафиксировать сам факт превышения и определить точную дату, когда лимит был превышен. Это ключевой шаг для понимания дальнейших действий.

Далее необходимо разобраться, какие последствия наступают, как оформляется переход на другой режим и как проводится пересчёт обязательств. В статье подробно разберём варианты, когда лимит по патенту превышен, действия ИП и составим пошаговый план действий.