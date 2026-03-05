Налоговые и бухгалтерские изменения недели (26.02-05.03): что важно учесть бизнесу уже сейчас

2026 год усиливает контроль сразу по нескольким направлениям: проверки деклараций, работа с ККТ, взыскание долгов и персональная ответственность бухгалтеров. Разбираем ключевые изменения и их практические последствия для бизнеса.
Все декларации МСП пройдут новую сверку
Что произошло
ФНС усиливает камеральные проверки малого и среднего бизнеса. Причём теперь запросы могут приходить из других регионов: например, отчётность компании из Москвы вправе анализировать инспектор из Пермского края.
Дополнительно меняется источник информации для проверок. Если раньше основное внимание уделяли первичным документам, то теперь инспекторы активно используют данные цифровых площадок и банков. В планах — анализ банковских картотек и справок для распределения компаний по группам риска.
Отдельный акцент — на зарплатах. Налоговая будет сопоставлять движения по личным счетам сотрудников с данными 6-НДФЛ и изучать все перечисления работодателя в адрес физлиц.
Что это значит для бизнеса
Возрастает количество уточняющих запросов.
Повышается риск автоматического попадания в «группу риска».
Усиливается контроль за серыми выплатами.
Что можно сделать
Проверить:
корректность расчётов по 6-НДФЛ,
прозрачность выплат сотрудникам,
соответствие банковских операций данным отчётности.
Чем раньше выявлены расхождения, тем ниже вероятность доначислений.
ККТ: почему важно сверить чеки с ФНС до отчётности
Что произошло
Перед годовой отчётностью компаниям рекомендуют проверить, все ли данные с онлайн-касс дошли до налоговой. Даже если чеки пробиваются регулярно, технические ошибки могут исказить картину.
На практике чаще всего встречаются три проблемы:
операция прошла, деньги поступили, но чек не передан в ФНС;
одна продажа отражена двумя чеками;
операция отмечена как успешная, хотя фактически платёж не состоялся.
К чему это приводит
В декларациях по прибыли или УСН цифры могут не совпасть с данными ФНС.
Возникают вопросы при камеральной проверке.
Возможны штрафы по статье 14.5 КоАП.
Самые частые санкции:
за неприменение ККТ — от 30 000 руб. для компании;
за ошибки в чеке — до 10 000 руб.;
за невыдачу чека — до 10 000 руб.
Что делать
Сверить данные учётной системы с реестром оператора фискальных данных.
Проверить статусы транзакций.
При необходимости оформить чеки коррекции или отменить дубли.
Сохранить переписку с ОФД — это важно при проверке.
Налоговая получила право арестовывать дебиторку
Что произошло
После изменений в законодательстве налоговые органы вправе арестовывать не только счета и имущество, но и дебиторскую задолженность — то есть право требования долга от контрагентов.
Теперь под понятием «имущество» понимаются любые объекты гражданских прав: деньги, имущественные права, цифровые активы, результаты работ и услуг и другое.
Что это означает на практике
Если у компании есть недоимка, инспекция может:
определить, кто должен этой компании,
направить должникам запрет на погашение долга без согласия ФНС,
фактически заморозить поступления.
Риски для бизнеса
Кассовые разрывы.
Срыв контрактов.
Репутационные потери.
Рост пеней при затягивании спора.
Что можно сделать
Контролировать налоговую задолженность и не допускать накопления долгов. При возникновении спора — оперативно реагировать, чтобы не доводить ситуацию до блокировки поступлений.
Главбуха нельзя штрафовать «по умолчанию»
Что произошло
Суды подтверждают: главного бухгалтера можно привлечь к ответственности только если он реально выполняет функции должностного лица — распоряжается деньгами, принимает управленческие решения, руководит сотрудниками.
Если бухгалтер ведёт учёт и готовит отчётность, но не принимает управленческих решений, автоматически считать его должностным лицом нельзя.
Что это значит
При задержке отчётности или налоговых ошибках ответственность не всегда может быть возложена на главбуха. Ключевой критерий — объём полномочий.
Что важно сделать
Чётко закрепить функции и полномочия в должностных инструкциях и трудовых договорах. Это поможет избежать неправомерного привлечения к ответственности.
Обновлённая декларация по УСН: проверять придётся вручную
Что произошло
С 28 февраля 2026 года действует новая форма декларации по УСН. Старый бланк больше не применяется.
В декларации:
появились новые строки для отражения страховых взносов ИП за себя;
убраны строки для повышенных ставок 8% и 20%;
добавлены новые правила заполнения, в том числе при смене региона;
введён новый код подачи через личный кабинет ИП.
К чему это приводит
Автоматическое формирование декларации в 1С не гарантирует корректность заполнения. Необходимо закрыть каждый месяц через обработку «Закрытие месяца» и проверить данные вручную.
Что сделать
Обновить программу.
Перепроверить расчёты страховых взносов.
Убедиться, что декларация сформирована по новой форме.
Итог
2026 год показывает чёткий тренд: налоговый контроль становится более цифровым и системным.
Проверки охватывают банковские операции, ККТ, дебиторскую задолженность и даже распределение ролей внутри компании.
Главный риск — не сами изменения, а несвоевременная реакция на них. Своевременная сверка данных, корректные настройки учёта и контроль задолженности позволяют избежать большинства проблем ещё до проверки.
Если вы хотите оценить риски для своей компании и убедиться, что отчётность, ККТ и расчёты настроены корректно, специалисты КУБ2Б в Казани помогут выстроить учёт так, чтобы бизнес работал спокойно даже при усилении налогового контроля.
