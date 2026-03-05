Налоговые и бухгалтерские изменения недели (26.02-05.03): что важно учесть бизнесу уже сейчас

Все декларации МСП пройдут новую сверку

Что произошло

ФНС усиливает камеральные проверки малого и среднего бизнеса. Причём теперь запросы могут приходить из других регионов: например, отчётность компании из Москвы вправе анализировать инспектор из Пермского края.

Дополнительно меняется источник информации для проверок. Если раньше основное внимание уделяли первичным документам, то теперь инспекторы активно используют данные цифровых площадок и банков. В планах — анализ банковских картотек и справок для распределения компаний по группам риска.

Отдельный акцент — на зарплатах. Налоговая будет сопоставлять движения по личным счетам сотрудников с данными 6-НДФЛ и изучать все перечисления работодателя в адрес физлиц.