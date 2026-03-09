Бизнес без иностранных слов с 1 марта 2026

С 1 марта 2026 года языковая политика в России заметно меняется: государство усиливает требования к публичному использованию русского языка. Для бизнеса это не просто формальность, а фактор операционных рисков, который влияет на маркетинг, бренд и коммуникацию с клиентами. Поэтому запрет иностранных слов с 1 марта 2026 года вызывает повышенное внимание предпринимателей и юристов.

Новый порядок оказался неожиданным для многих компаний. О практических последствиях многие узнали уже на этапе подготовки к вступлению норм в силу. Закон о защите русского языка сначала воспринимался как имиджевая инициатива, однако на практике он затронул повседневные процессы — от нейминга до рекламных макетов.

Сложности возникают с вывесками, интерфейсами сайтов, меню заведений, рекламными слоганами и карточками товаров. Бизнесу приходится срочно пересматривать тексты, чтобы понять, что означает запрет иностранных слов для бизнеса и какие формулировки остаются допустимыми.

Нарушения могут привести не только к формальным взысканиям, но и к проверкам, предписаниям и затратам на срочную замену материалов. Поэтому копирайтерам и маркетологам важно сверять используемые формулировки с официальными требованиями закона, чтобы избежать финансовых и репутационных потерь.