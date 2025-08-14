Новые миграционные правила 2025: что обязательно должен знать бизнес

Почему бизнесу важно следить за изменениями в миграционном законодательстве
Власти ужесточают контроль за иностранными работниками, повышают штрафы, вводят реестр контролируемых лиц. Для компаний, использующих труд мигрантов, это означает дополнительную административную нагрузку и серьезные риски — от крупных штрафов до приостановки деятельности.
Основная причина ужесточения — борьба с нелегальной миграцией и усиление безопасности. Государство стремится систематизировать учет иностранных специалистов, сократить теневую занятость и повысить ответственность компаний.
В этой статье — ключевые изменения, которые касаются бизнеса в 2025 году: сокращенные сроки пребывания мигрантов, реестр контролируемых лиц, повышение стоимости патента и другие нововведения. Еще одно большое изменение — обязательная биометрия для граждан из безвизовых стран. Мы рассказывали о ней отдельно в статье.
Уменьшился срок пребывания безвизовых мигрантов
Чтобы не возникла путаница, сначала напомним, что иностранных исполнителей и сотрудников в России можно разделить на такие категории.
Визовые иностранцы. К этой группе относятся граждане стран, с которыми у России установлен визовый режим — США, Китай, страны ЕС, Великобритания и другие.
Безвизовые иностранцы. Сюда входят граждане государств, с которыми у России действует безвизовый режим:
Граждане ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) — они могут работать без патента.
Граждане других безвизовых стран (Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдова и др.) — должны получать трудовой патент.
С 2025 года для безвизовых мигрантов установлен новый лимит пребывания: период разрешенного пребывания на территории страны сокращен с 90 дней в течение каждого 180-дневного периода до 90 дней в течение календарного года. Нарушителей этого правила ждет обязательная депортация с возможным запретом на въезд.
Исключение — граждане Южной Осетии. Они могут находиться в России без ограничений.
В Telegram-канале мы публикуем лайфхаки, новости и все самое важное о сотрудничестве с внештатными исполнителями. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Патент стал дороже
В 2025 году для легальной работы в России иностранным гражданам из безвизовых стран по-прежнему требуется оформление трудового патента (кроме мигрантов из ЕАЭС, а также лиц из списка по п. 4 ст. 13 закона № 115-ФЗ).
Этот документ дает официальное разрешение на работу.
Соискателям на получение патента нужно пройти расширенный медосмотр для подтверждения отсутствия опасных заболеваний, включая ВИЧ и туберкулез.
Обязательное условие — прохождение комплексного экзамена, проверяющего знание русского языка, основ законодательства и истории России или предоставление иных документов, подтверждающих владение иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства РФ. Основание — ст. 15.1 закона от 25.07.2002 №115-ФЗ.
Для оформления патента потребуется стандартный пакет документов:
заявление о выдаче патента,
действующий паспорт,
миграционная карта с указанием цели визита «работа»,
полис ДМС,
медицинские документы,
документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком,
при необходимости — документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения за оформлением патента.
Основание — ч. 2 ст. 13.3 закона от 25.07.2002 №115-ФЗ.
Патент выдается сроком от одного до двенадцати месяцев. Но документ остается действительным только при своевременной уплате фиксированных авансовых платежей по НДФЛ. С начала года увеличилась стоимость ежемесячного платежа. Она варьируется в зависимости от региона: например, в Московской области составляет 8 900 рублей в месяц.
Заказчикам и работодателям нужно следить за наличием и сроком действия патента у мигранта, а также за тем, чтобы совпадал регион выдачи и профессия с тем, на какие работы и где привлекается иностранец.
Также планируется внедрить систему, при которой патент будет действовать в двух соседних регионах. С 1 сентября 2025 года вступит в силу статья 13.3.-1 закона № 115-ФЗ. Основание — закон от 23.05.2025 № 121-ФЗ.
Иностранцев можно будет привлекать к труду в субъекте РФ, если патент они получили в соседнем регионе. Речь идет о Москве с Московской областью, а также о Санкт-Петербурге с Ленинградской областью. Для этого между регионами должно быть подписано соглашение с условиями сотрудничества. В интернете опубликуют информацию о таком документе не позднее чем за 15 календарных дней до начала его действия.
О заключении договора с иностранцем, который станет трудиться в двух регионах, потребуется уведомить территориальный орган МВД каждого из них.
За незаконное привлечение иностранного гражданина к работе предусмотрена административная ответственность. Нарушениями считаются:
работа без действующего патента;
выполнение работ по профессии, не указанной в патенте (если профессия в документе прописана);
работа за пределами субъекта РФ, на который выдан патент.
За такие нарушения грозят штрафы:
для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей;
для юрлиц — от 250 000 до 800 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Отдельно наказывают за неуведомление, а также нарушение установленного порядка уведомления миграционных органов о заключении или расторжении договора с иностранным гражданином в течение 3 рабочих дней:
для должностных лиц штраф — от 35 000 до 50 000 тыс. рублей;
для юрлиц — от 400 000 до 800 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
В Москве, Санкт‑Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях санкции выше:
для граждан — от 5 000 до 7 000 рублей;
для должностных лиц — от 35 000 до 70 000 рублей;
для юридических лиц — от 400 000 до 1 000 000 рублей или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Основание — статья 18.15 КоАП.
Платформа Qugo автоматизирует работу с внештатным персоналом. Вы можете проводить выплаты самозанятым и получать все документы в личном кабинете или через ЭДО.
Ввели реестр контролируемых иностранных лиц
С 5 февраля 2025 года действует специальный реестр иностранных граждан, нарушивших миграционные правила. В него включают тех, кто:
превысил срок пребывания или не подтвердил законное основание для нахождения в РФ;
въехал по поддельным документам;
лишился разрешений (патента, РВП, ВНЖ) или получил отказ в статусе беженца;
имеет постановление о выдворении.
Попадание в реестр влечет серьезные ограничения: запрет на управление транспортом, открытие банковских счетов, регистрацию бизнеса, смену места жительства без согласования с МВД.
Кстати, с 5 февраля 2025 года решения об административном выдворении иностранных граждан, которые представляют угрозу общественной безопасности и правопорядку, могут выносить должностные лица МВД.
Как избежать рисков для бизнеса:
перед заключением договора проверяйте иностранца в открытом реестре на сайте МВД (обновляется каждые 4 часа);
уведомляйте МВД о заключении и расторжении договоров в течение трех рабочих дней;
при предоставлении жилья ставьте работника на миграционный учет.
Если иностранец, с которым уже заключен договор, оказался в реестре, выясните причину его включения.
Прекращать сотрудничество нужно тогда, когда основания для внесения в реестр — одновременно и законные причины для расторжения договора. Например, при аннулировании или истечении срока РВП или ВНЖ, а также при назначении административного выдворения.
Работодатель или заказчик обязаны отвечать на запросы МВД по лицу из реестра. При необходимости нужно дать доступ к его рабочему месту или жилью, если оно предоставлено компанией.
Чтобы подтвердить, что на момент заключения договора специалиста не было в реестре, лучше сохранять скриншоты проверки с сайта МВД с видимой датой и заверять их подписью сотрудника отдела кадров. Это поможет, если запись внесут задним числом.
Сим-карты оформляют по биометрии
С 1 января 2025 года приобрести SIM‑карту иностранные граждане могут только по биометрическим данным. Все ранее оформленные номера нужно было переоформить до 1 июля 2025 года.
Процесс включает регистрацию на Госуслугах, визит в МФЦ, банк и офис оператора. Попытки оформить SIM‑карты на других лиц для обхода правил рискованны: это нарушает закон, а на одного гражданина РФ разрешено не более 20 номеров.
Иностранные граждане в новых регионах пока могут не получать патент
До конца 2025 года иностранные граждане, работающие на территориях ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей, освобождены от обязанности получать разрешение на работу и патент. Но они обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. Основание — п. 2 указа Президента от 20.03.2025 № 159.
Работодателям и заказчикам не требуется разрешение на привлечение иностранцев и соблюдение квот. Достаточно уведомить МВД о заключении договора в течение трех рабочих дней и убедиться, что специалист предоставил документ, подтверждающий прохождение им дактилоскопической регистрации и фотографирования.
По заявлению компании можно продлить визу иностранца или срок его временного пребывания в России на период действия договора, но не дольше 31 декабря 2025 года (пп. 15–15(1) указа Президента от 27.04.2023 № 307).
Ставить иностранцев на миграционный учет можно на срок до одного года
С 5 февраля 2025 года действует постановление правительства от 04.12.2024 № 1715. По нему временно пребывающих иностранных граждан можно ставить на миграционный учет по месту пребывания на срок не более одного года.
Когда нужно ставить иностранца на учет: если компания предоставляет сотруднику жилье — то есть фактический адрес проживания совпадает с адресом компании, ИП или арендованным помещением (включая временные варианты, например строительные вагончики).
В этом случае компания или предприниматель считается принимающей стороной и обязан в течение семи рабочих дней подать уведомление в МВД вместе с копиями:
страниц паспорта иностранца с личными данными и отметками о въезде в РФ;
миграционной карты;
документа на жилье (договор аренды или выписка из ЕГРН);
трудового или договора ГПХ.
Если иностранец проживает во временном помещении без адреса, дополнительно нужно приложить письмо руководителя компании, подтверждающее этот факт.
Для граждан ЕАЭС срок уведомления увеличен до 30 суток, для белорусов — до 90 суток. Нарушение правил грозит штрафом: для директора — 40–50 тыс. рублей, для компании или ИП — 400–500 тыс. рублей. Основание — ч. 4 ст. 18.9 КоАП.
Сотрудничество с иностранными гражданами требует аккуратности в документообороте и постоянного контроля за соблюдением законодательства. Чтобы снизить нагрузку на юротдел, кадры и бухгалтерию, работайте с внештатными специалистами через сервис Qugo. Это платформа для удобного сотрудничества с исполнителями по договорам ГПХ.
Сервис берет на себя все ключевые задачи: перечисление выплат, оформление и хранение необходимых документов, а также проверку статуса самозанятого не только при регистрации, но и перед каждой выплатой.
Получите бесплатную консультацию и демодоступ к сервису — начните сотрудничество с иностранными специалистами проще и безопаснее.
Читайте также:
Прием на работу граждан со статусом самозанятых: есть ли риски
Обязательная биометрия для иностранных граждан в 2025 году: ужесточение правил въезда в РФ
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid:
Начать дискуссию