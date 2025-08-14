Новые миграционные правила 2025: что обязательно должен знать бизнес

Патент стал дороже

В 2025 году для легальной работы в России иностранным гражданам из безвизовых стран по-прежнему требуется оформление трудового патента (кроме мигрантов из ЕАЭС, а также лиц из списка по п. 4 ст. 13 закона № 115-ФЗ).

Этот документ дает официальное разрешение на работу.

Соискателям на получение патента нужно пройти расширенный медосмотр для подтверждения отсутствия опасных заболеваний, включая ВИЧ и туберкулез.

Обязательное условие — прохождение комплексного экзамена, проверяющего знание русского языка, основ законодательства и истории России или предоставление иных документов, подтверждающих владение иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства РФ. Основание — ст. 15.1 закона от 25.07.2002 №115-ФЗ.

Для оформления патента потребуется стандартный пакет документов:

заявление о выдаче патента,

действующий паспорт,

миграционная карта с указанием цели визита «работа»,

полис ДМС,

медицинские документы,

документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком,

при необходимости — документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения за оформлением патента.

Основание — ч. 2 ст. 13.3 закона от 25.07.2002 №115-ФЗ.

Патент выдается сроком от одного до двенадцати месяцев. Но документ остается действительным только при своевременной уплате фиксированных авансовых платежей по НДФЛ. С начала года увеличилась стоимость ежемесячного платежа. Она варьируется в зависимости от региона: например, в Московской области составляет 8 900 рублей в месяц.

Заказчикам и работодателям нужно следить за наличием и сроком действия патента у мигранта, а также за тем, чтобы совпадал регион выдачи и профессия с тем, на какие работы и где привлекается иностранец.

Также планируется внедрить систему, при которой патент будет действовать в двух соседних регионах. С 1 сентября 2025 года вступит в силу статья 13.3.-1 закона № 115-ФЗ. Основание — закон от 23.05.2025 № 121-ФЗ.

Иностранцев можно будет привлекать к труду в субъекте РФ, если патент они получили в соседнем регионе. Речь идет о Москве с Московской областью, а также о Санкт-Петербурге с Ленинградской областью. Для этого между регионами должно быть подписано соглашение с условиями сотрудничества. В интернете опубликуют информацию о таком документе не позднее чем за 15 календарных дней до начала его действия.

О заключении договора с иностранцем, который станет трудиться в двух регионах, потребуется уведомить территориальный орган МВД каждого из них.

За незаконное привлечение иностранного гражданина к работе предусмотрена административная ответственность. Нарушениями считаются:

работа без действующего патента;

выполнение работ по профессии, не указанной в патенте (если профессия в документе прописана);

работа за пределами субъекта РФ, на который выдан патент.

За такие нарушения грозят штрафы:

для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей;

для юрлиц — от 250 000 до 800 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Отдельно наказывают за неуведомление, а также нарушение установленного порядка уведомления миграционных органов о заключении или расторжении договора с иностранным гражданином в течение 3 рабочих дней:

для должностных лиц штраф — от 35 000 до 50 000 тыс. рублей;

для юрлиц — от 400 000 до 800 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

В Москве, Санкт‑Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях санкции выше:

для граждан — от 5 000 до 7 000 рублей;

для должностных лиц — от 35 000 до 70 000 рублей;

для юридических лиц — от 400 000 до 1 000 000 рублей или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Основание — статья 18.15 КоАП.