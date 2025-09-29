Бухгалтерский учет при расчетах с самозанятыми: документы, счета, проводки

Чем самозанятые отличаются от других исполнителей
Самозанятые — это фрилансеры, которые:
работают сами на себя и зарабатывают деньги своими умениями;
встали на учет в ФНС в качестве плательщиков налога на профессиональный доход;
вправе применять этот льготный режим к доходам в пределах 2,4 млн рублей в год.
Самозанятые могут быть индивидуальными предпринимателями или физлицами-плательщиками НПД.
Какие документы должны быть у заказчика
При сотрудничестве с самозанятыми бизнес должен соблюдать требования закона и правильно оформлять отношения. Для этого нужно собрать пакет документов.
1. Справка о самозанятости
Этот документ нужен для подтверждения статуса плательщика НПД на конкретную дату — заключения договора или выплаты.
Самозанятый сам может сформировать и распечатать справку из приложения «Мой налог», но нужно, чтобы это был документ с текущей датой. Так вы наверняка сможете убедиться в актуальности статуса исполнителя.
Но на деле не все самозанятые готовы оперативно предоставлять документы заказчикам. Причины могут быть разные — нежелание отвлекаться на бумаги от основных задач, непонимание важности правильного оформления или просто желание отложить это «на потом».
Заказчик может взять проверку статуса исполнителя на себя и делать это через сервис ФНС. Но если у вас больше 15 внештатников, с которыми регулярно сотрудничаете, это займет много времени. Упростить и ускорить процесс проверки помогают специальные онлайн-платформы. Такой пример сервиса — Qugo. Платформа автоматически проверяет самозанятых при заключении договора и перед каждой выплатой. Это помогает снизить риски привлечения исполнителя с утраченным статусом и проблем с учетом расходов.
2. Договор
Это основной документ, который фиксирует все нюансы сотрудничества заказчика и исполнителя — их права и обязанности, ответственность, порядок расчетов.
Договор с самозанятым — гражданско-правовой. По своему содержанию он не должен напоминать трудовой:
Стороны нельзя называть «Работодатель» и «Работник», можно — «Заказчик», «Покупатель», «Подрядчик», «Исполнитель» и т. д.
Не должно быть ссылок на Трудовой кодекс и ПВТР компании, требований работать на территории заказчика и в его рабочие часы, если фрилансер может выполнить задачи на своей территории и в любое другое время.
Оплата должна быть указана только за фактическе услуги с конкретным описанием результата, без привязки к дням расчета с персоналом и должностям.
Не могут быть прописаны социальные гарантии — например, отпуск или оплачиваемый больничный. У самозанятых их нет.
Если в договоре с самозанятым будут формулировки и условия из ТК, это может стать поводом к переквалификации отношений в трудовые.
3. Чек
Чек из приложения «Мой налог» подтверждает, что самозанятый задекларировал свой доход и заплатит с него налог.
Заказчик вправе принять расходы на выплату самозанятому в налоговом учете только, если у него есть чек от исполнителя.
4. Акт выполненных работ или товарная накладная
Когда компания приобретает товар у самозанятого, нужно оформить товарную накладную — основание для оприходования товара покупателем.
Самозанятые вправе продавать только то, что сделали сами. Им запрещено перепродавать чужие изделия. При этом в законе № 422-ФЗ определения товаров собственного производства нет. По этому вопросу давал разъяснения Минфин. Товаром, который самозанятый сделал сам, будет считаться и то изделие, в котором есть уже готовая составляющая. То есть часть деталей самозанятый может купить, а не изготавливать каждую лично. Например, самозанятый продает картины, которые нарисовал сам, но рамки для них купил в магазине.
Основание — письма Минфина от 19.07.2022 № 03-11-11/69356, от 02.03.2020 № 03-11-11/15055, от 19.07.2022 № 03-11-11/69344, от 21.02.2022 № 03-11-11/12080.
Если самозанятый оказывал услуги или выполнял работы, результат обычно фиксируют актом. Хотя закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ и письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ не обязывают это делать, но подписанный акт — это хорошая практика.
Акт помогает заказчику подтвердить гражданско-правовой характер сделки, а исполнителю — отсутствие претензий к проделанной работе.
5. Документ об оплате
Заказчик может оплатить услуги самозанятого как безналичным переводом, так и наличными.
При безналичном расчете платежное поручение заполняется стандартно, но есть нюанс. Так как самозанятый — это физическое лицо, в поле 20 «Назначение платежа кодовое» укажите код «1». Этот код нужен банку, чтобы понять, можно ли в случае наличия судебных документов удерживать деньги с этого человека. В текстовой части назначения платежа обязательно подробно опишите, за что именно вы платите — это поможет избежать вопросов от банка по 115-ФЗ.
Если вы платите наличными из кассы, нужно оформить расходный кассовый ордер (форма № КО-2) и зарегистрировать его в кассовой книге (форма № КО-4).
Если самозанятый — ИП, наличный расчет по одному договору с ним не должен превышать 100 000 рублей.
Бухгалтерский учет расчетов с самозанятыми
Самозанятый — это не штатный работник, а исполнитель по гражданско-правовому договору. Поэтому использовать счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» для учета выплат фрилансеру будет ошибкой.
Учет расчетов с самозанятыми допустимо вести на счетах:
60 — «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
76 — «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Бухгалтерский учет расчетов с фрилансерами зависит от формата взаимодействия. Разберем каждый.
1. Прямое сотрудничество
Дебет
Кредит
Операция
08
60 (76)
Компания купила у самозанятого основное средство, например, изготовленную по индивидуальному эскизу витрину
10
60 (76)
Компания купила у самозанятого материальные запасы, например, подарочные короба ручной работы
20, 23, 25, 26, 44, 91.2
60 (76)
Самозанятый выполнил работы или оказал услуги, например, разработал дизайн фотозоны, провел химчистку штор или выступил ведущим на корпоративе
60 (76)
50
Компания выплатила из кассы гонорар исполнителю
60 (76)
51
Компания перечислила гонорар исполнителю
2. Сотрудничество через посреднический сервис
Посреднический сервис — это платформа для сотрудничества с внештатными исполнителями. Вы переводите средства на счет в своем личном кабинете этого сервиса, а затем платформа выплачивает вознаграждение самозанятым.
Дебет
Кредит
Операция
08, 10, 20, 23, 25, 26, 44, 91.2
60 (76)
Самозанятый выполнил работы, оказал услуги или поставил товар
76 «Расчеты с посредником»
51
Компания перечислила деньги на счет в личном кабинете посреднического сервиса
60 (76)
76 «Расчеты с посредником»
Компания перевела деньги со своего счета в ЛК сервиса-посредника на счет исполнителя там же
