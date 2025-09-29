Бухгалтерский учет при расчетах с самозанятыми: документы, счета, проводки

1. Справка о самозанятости

Этот документ нужен для подтверждения статуса плательщика НПД на конкретную дату — заключения договора или выплаты.

Самозанятый сам может сформировать и распечатать справку из приложения «Мой налог», но нужно, чтобы это был документ с текущей датой. Так вы наверняка сможете убедиться в актуальности статуса исполнителя.

Но на деле не все самозанятые готовы оперативно предоставлять документы заказчикам. Причины могут быть разные — нежелание отвлекаться на бумаги от основных задач, непонимание важности правильного оформления или просто желание отложить это «на потом».

Заказчик может взять проверку статуса исполнителя на себя и делать это через сервис ФНС. Но если у вас больше 15 внештатников, с которыми регулярно сотрудничаете, это займет много времени. Упростить и ускорить процесс проверки помогают специальные онлайн-платформы. Такой пример сервиса — Qugo. Платформа автоматически проверяет самозанятых при заключении договора и перед каждой выплатой. Это помогает снизить риски привлечения исполнителя с утраченным статусом и проблем с учетом расходов.