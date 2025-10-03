Как индивидуальному предпринимателю правильно оформить сотрудничество с другим ИП и избежать налоговых ловушек

Риски ГПХ и как их избежать

Сотрудничество по ГПХ удобно для заказчика: не нужно вести кадровые документы и предоставлять социальные гарантии. Но есть главный риск — переквалификация.

Налоговая и трудовая инспекция могут признать договор ГПХ трудовым, если увидят признаки трудовых отношений, например:

Исполнитель выполняет рабочую функцию, а не задачу с конкретным результатом.

Выплаты похожи на зарплату — происходят с одинаковой периодичностью независимо от объема работ.

Исполнитель подчиняется внутренним правилам заказчика.

В договоре указана должность исполнителя, график работы и т. д.

Часто указывают, что длительное сотрудничество тоже является признаком трудовых отношений. Это не так. Под подозрение обычно попадает длительное систематическое сотрудничество — ситуации, когда подрядчик месяц за месяцем выполняет одни и те же услуги с одним и тем же уровнем оплаты.

Такое сотрудничество законно, но под ним часто маскируют трудовые отношения. При этом иногда бизнесу такое сотрудничество необходимо — например, компания сотрудничает с дизайнером и регулярно заказывает принты. В таких ситуациях стоит максимально конкретизировать в документах, что за услуга была оказана. В случае принтов — дать им названия, закрепить во всех документах техническое задание и описания. Чтобы снизить риски длительного сотрудничества, нужно заключать рамочный договор и на каждую услугу отдельные задания с подробным техзаданием.

Из-за переквалификации предпринимателю-заказчику доначислят страховые взносы, НДФЛ, пени и штрафы.

Чтобы снизить риски переквалификации, следуйте рекомендациям: