Как индивидуальному предпринимателю правильно оформить сотрудничество с другим ИП и избежать налоговых ловушек

Как ИП может работать с другим ИП
Индивидуальный предприниматель может оформить сотрудничество с другим ИП двумя способами:
заключить гражданско-правовой договор (ГПХ);
принять на работу по трудовому договору.
Исполнителями и сотрудниками могут быть не только физические лица или самозанятые, но и ИП. Разница в том, что при ГПХ учитывается статус исполнителя. За физлицо без специального налогового статуса заказчик платит НДФЛ и страховые взносы.
Если ИП устраивается на работу к другому предпринимателю по трудовому договору, то он — обычный сотрудник. Работодатель не вправе уволить его или изменить условия труда только из-за того, что у работника есть свой бизнес.
ИП может легально работать и с физлицами, и с ИП, и с самозанятыми. Ключевой вопрос — какую форму сотрудничества выбрать: ГПХ или трудовой договор. От этого зависят налоги, страховые взносы и риски.
Сотрудничество с ИП по договору ГПХ
Гражданско-правовой договор выбирают в таких случаях:
Подрядчика привлекают на разовые и краткосрочные задачи. Например: перевезти груз, написать рекламный текст, разработать сайт, провести ремонт. Заказчику важен результат, а не процесс выполнения задачи.
Нет потребности в постоянном персонале или объем задач — непостоянный.
С помощью ГПД можно подключать исполнителей только на время проекта или в моменты пиковых нагрузок. Исполнитель сам планирует время, место и порядок оказания услуг.
Риски ГПХ и как их избежать
Сотрудничество по ГПХ удобно для заказчика: не нужно вести кадровые документы и предоставлять социальные гарантии. Но есть главный риск — переквалификация.
Налоговая и трудовая инспекция могут признать договор ГПХ трудовым, если увидят признаки трудовых отношений, например:
Исполнитель выполняет рабочую функцию, а не задачу с конкретным результатом.
Выплаты похожи на зарплату — происходят с одинаковой периодичностью независимо от объема работ.
Исполнитель подчиняется внутренним правилам заказчика.
В договоре указана должность исполнителя, график работы и т. д.
Часто указывают, что длительное сотрудничество тоже является признаком трудовых отношений. Это не так. Под подозрение обычно попадает длительное систематическое сотрудничество — ситуации, когда подрядчик месяц за месяцем выполняет одни и те же услуги с одним и тем же уровнем оплаты.
Такое сотрудничество законно, но под ним часто маскируют трудовые отношения. При этом иногда бизнесу такое сотрудничество необходимо — например, компания сотрудничает с дизайнером и регулярно заказывает принты. В таких ситуациях стоит максимально конкретизировать в документах, что за услуга была оказана. В случае принтов — дать им названия, закрепить во всех документах техническое задание и описания. Чтобы снизить риски длительного сотрудничества, нужно заключать рамочный договор и на каждую услугу отдельные задания с подробным техзаданием.
Из-за переквалификации предпринимателю-заказчику доначислят страховые взносы, НДФЛ, пени и штрафы.
Чтобы снизить риски переквалификации, следуйте рекомендациям:
Формулируйте задачу как результат. Сотрудничество должно носить сдельный характер. Например, задачу можно поставить как «разработать сайт» или «доставить груз из точки А в точку Б», но не как обязанность «выполнять функции дизайнера / водителя».
Не используйте элементы трудового договора. Исключите из текста упоминания про отпуск, больничный, рабочий график, выходные дни, а также трудовые термины «работа», «зарплата», «премия» и т. д.
Привязывайте оплату к результату. Выплаты должны зависеть от выполнения задачи или ее этапа. Если подрядчик получает фиксированную выплату каждый месяц — это сигнал для налоговой.
Не требуйте подчинения внутреннему трудовому распорядку. В договоре не должно быть формулировок про внутренний распорядок или подчинение менеджеру. Подрядчик действует самостоятельно.
Пропишите порядок сдачи-приемки. В договоре нужно указать, что подрядчик направляет акт, заказчик принимает работы и оплачивает. Это подтверждает законность ГПХ-сотрудничества.
Укажите в договоре правовой статус ИП. Также нужно дополнительно прописать ОГРНИП.
Налоги и взносы при сотрудничестве по ГПХ в 2025 году
Если исполнитель по договору ГПХ — ИП, он самостоятельно считает и платит налог с доходов на своем режиме (УСН, общая система, патент, и т. д.). Заказчик не удерживает с доходов исполнителя НДФЛ и не начисляет страховые взносы.
Трудовые отношения с ИП
Есть ситуации, когда предпринимателю уже недостаточно гражданско-правового договора. Тогда единственный вариант — оформить сотрудника по ТК.
Условия для заключения трудового договора:
Выполнение повторяющейся функции. Если человек выполняет одни и те же функции каждый день, например, ведет бухгалтерию, обслуживает клиентов, работает водителем или продавцом, — это трудовые отношения. В таком случае важен не только результат, но и процесс выполнения работы.
Есть подчинение другому сотруднику и график работы. Сотрудник обязан приходить к определенному времени, соблюдать внутренние правила и подчиняться руководителю. Такие условия можно закрепить только в трудовом договоре.
Требуется долгосрочное сотрудничество. Если предприниматель планирует длительно сотрудничать со специалистом, лучше заключить трудовой договор. Это снизит риск споров и претензий от налоговой.
Риски при заключении трудового договора
Заключение трудового договора защищает работника и снижает риск претензий со стороны ФНС или инспекции труда. Но для нанимающего ИП есть риски:
Нарушение обязанностей работодателя. Предприниматель должен оформлять кадровые документы, предоставлять отпуска, оплачивать больничные, вовремя платить зарплату, НДФЛ и взносы, обеспечивать охрану труда, медосмотры (для отдельных профессий).
Если процедуры нарушены — государственная инспекция труда и налоговая служба могут назначить штраф.
Ограничения по численности сотрудников. Для ИП на спецрежимах действуют лимиты по численности работников. Например, на УСН нельзя нанять больше 130 сотрудников, на ПСН — 15 сотрудников. Если лимит превышен, предприниматель потеряет право использовать текущий налоговый режим.
Сложность увольнения. Прекратить трудовые отношения можно только по основаниям, предусмотренным ТК.
Налоги и взносы по трудовому договору в 2025 году
Когда ИП принимает сотрудника по трудовому договору, он берет на себя обязанности работодателя: удерживать налоги, начислять страховые взносы и сдавать отчетность.
Вид обязательства
Ставка
НДФЛ
Повышенная ставка применяется только к части дохода сверх лимита
Страховые взносы
В сумме — около 30% + тариф по травматизму. Для малых предприятий, ИТ-компаний и НКО в 2025 году предусмотрены пониженные тарифы
Кроме того, ИП-работодатель обязан предоставлять и оплачивать:
ежегодный оплачиваемый отпуск;
больничные листы;
декретные выплаты и отпуск по уходу за ребенком;
другие компенсации и гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом.
Отчетность за сотрудников
ИП, который нанимает работников, отчитывается перед налоговой службой и Социальным фондом.
В налоговую нужно сдавать:
РСВ (расчет по страховым взносам) — ежеквартально: до 25 апреля, 25 июля, 27 октября и до 26 января 2026 года.
6-НДФЛ — ежеквартально, итоговый годовой — до 25 февраля 2026 года.
Персонифицированные сведения — ежемесячно, до 25 числа. Можно не сдавать за месяцы, в которые уже подан раздел 3 РСВ: март, июнь, сентябрь, декабрь.
В Социальный фонд нужно сдавать отчет ЕФС-1:
кадровые события (прием, увольнение) — на следующий рабочий день;
раздел 2 (взносы на травматизм) — ежеквартально, до 25 числа месяца после квартала;
годовой отчет — до 25 января 2026 года.
