Как индивидуальному предпринимателю правильно оформить сотрудничество с другим ИП и избежать налоговых ловушек

Индивидуальный предприниматель вправе работать с другим ИП по договору ГПХ или по трудовому договору. Разница в том, кто и какие налоги платит, какие отчеты нужно сдавать и какие гарантии получает исполнитель. Разбираем оба варианта и напоминаем основные правила, как оформить сотрудничество в 2025 году.

Как ИП может работать с другим ИП

Индивидуальный предприниматель может оформить сотрудничество с другим ИП двумя способами:

  • заключить гражданско-правовой договор (ГПХ);

  • принять на работу по трудовому договору.

Исполнителями и сотрудниками могут быть не только физические лица или самозанятые, но и ИП. Разница в том, что при ГПХ учитывается статус исполнителя. За физлицо без специального налогового статуса заказчик платит НДФЛ и страховые взносы. 

Если ИП устраивается на работу к другому предпринимателю по трудовому договору, то он — обычный сотрудник. Работодатель не вправе уволить его или изменить условия труда только из-за того, что у работника есть свой бизнес. 

ИП может легально работать и с физлицами, и с ИП, и с самозанятыми. Ключевой вопрос — какую форму сотрудничества выбрать: ГПХ или трудовой договор. От этого зависят налоги, страховые взносы и риски.

Сотрудничество с ИП по договору ГПХ

Гражданско-правовой договор выбирают в таких случаях:

  • Подрядчика привлекают на разовые и краткосрочные задачи. Например: перевезти груз, написать рекламный текст, разработать сайт, провести ремонт. Заказчику важен результат, а не процесс выполнения задачи.

  • Нет потребности в постоянном персонале или объем задач — непостоянный.

С помощью ГПД можно подключать исполнителей только на время проекта или в моменты пиковых нагрузок. Исполнитель сам планирует время, место и порядок оказания услуг. 

Риски ГПХ и как их избежать

Сотрудничество по ГПХ удобно для заказчика: не нужно вести кадровые документы и предоставлять социальные гарантии. Но есть главный риск — переквалификация. 

Налоговая и трудовая инспекция могут признать договор ГПХ трудовым, если увидят признаки трудовых отношений, например:

  • Исполнитель выполняет рабочую функцию, а не задачу с конкретным результатом.

  • Выплаты похожи на зарплату — происходят с одинаковой периодичностью независимо от объема работ.

  • Исполнитель подчиняется внутренним правилам заказчика.

  • В договоре указана должность исполнителя, график работы и т. д.

Часто указывают, что длительное сотрудничество тоже является признаком трудовых отношений. Это не так. Под подозрение обычно попадает длительное систематическое сотрудничество — ситуации, когда подрядчик месяц за месяцем выполняет одни и те же услуги с одним и тем же уровнем оплаты.

Такое сотрудничество законно, но под ним часто маскируют трудовые отношения. При этом иногда бизнесу такое сотрудничество необходимо — например, компания сотрудничает с дизайнером и регулярно заказывает принты. В таких ситуациях стоит максимально конкретизировать в документах, что за услуга была оказана. В случае принтов — дать им названия, закрепить во всех документах техническое задание и описания. Чтобы снизить риски длительного сотрудничества, нужно заключать рамочный договор и на каждую услугу отдельные задания с подробным техзаданием.

Из-за переквалификации предпринимателю-заказчику доначислят страховые взносы, НДФЛ, пени и штрафы.

Чтобы снизить риски переквалификации, следуйте рекомендациям:

  • Формулируйте задачу как результат. Сотрудничество должно носить сдельный характер. Например, задачу можно поставить как «разработать сайт» или «доставить груз из точки А в точку Б», но не как обязанность «выполнять функции дизайнера / водителя».

  • Не используйте элементы трудового договора. Исключите из текста упоминания про отпуск, больничный, рабочий график, выходные дни, а также трудовые термины «работа», «зарплата», «премия» и т. д.   

  • Привязывайте оплату к результату. Выплаты должны зависеть от выполнения задачи или ее этапа. Если подрядчик получает фиксированную выплату каждый месяц — это сигнал для налоговой.

  • Не требуйте подчинения внутреннему трудовому распорядку. В договоре не должно быть формулировок про внутренний распорядок или подчинение менеджеру. Подрядчик действует самостоятельно.

  • Пропишите порядок сдачи-приемки. В договоре нужно указать, что подрядчик направляет акт, заказчик принимает работы и оплачивает. Это подтверждает законность ГПХ-сотрудничества.

  • Укажите в договоре правовой статус ИП. Также нужно дополнительно прописать ОГРНИП.

Налоги и взносы при сотрудничестве по ГПХ в 2025 году

Если исполнитель по договору ГПХ — ИП, он самостоятельно считает и платит налог с доходов на своем режиме (УСН, общая система, патент, и т. д.). Заказчик не удерживает с доходов исполнителя НДФЛ и не начисляет страховые взносы.

Трудовые отношения с ИП

Есть ситуации, когда предпринимателю уже недостаточно гражданско-правового договора. Тогда единственный вариант — оформить сотрудника по ТК.

Условия для заключения трудового договора:

  • Выполнение повторяющейся функции. Если человек выполняет одни и те же функции каждый день, например, ведет бухгалтерию, обслуживает клиентов, работает водителем или продавцом, — это трудовые отношения. В таком случае важен не только результат, но и процесс выполнения работы.

  • Есть подчинение другому сотруднику и график работы. Сотрудник обязан приходить к определенному времени, соблюдать внутренние правила и подчиняться руководителю. Такие условия можно закрепить только в трудовом договоре.

  • Требуется долгосрочное сотрудничество. Если предприниматель планирует длительно сотрудничать со специалистом, лучше заключить трудовой договор. Это снизит риск споров и претензий от налоговой.

Риски при заключении трудового договора

Заключение трудового договора защищает работника и снижает риск претензий со стороны ФНС или инспекции труда. Но для нанимающего ИП есть риски:

  • Нарушение обязанностей работодателя. Предприниматель должен оформлять кадровые документы, предоставлять отпуска, оплачивать больничные, вовремя платить зарплату, НДФЛ и взносы, обеспечивать охрану труда, медосмотры (для отдельных профессий).

Если процедуры нарушены — государственная инспекция труда и налоговая служба могут назначить штраф.

  • Ограничения по численности сотрудников. Для ИП на спецрежимах действуют лимиты по численности работников. Например, на УСН нельзя нанять больше 130 сотрудников, на ПСН — 15 сотрудников. Если лимит превышен, предприниматель потеряет право использовать текущий налоговый режим.

  • Сложность увольнения. Прекратить трудовые отношения можно только по основаниям, предусмотренным ТК.

Налоги и взносы по трудовому договору в 2025 году

Когда ИП принимает сотрудника по трудовому договору, он берет на себя обязанности работодателя: удерживать налоги, начислять страховые взносы и сдавать отчетность.

Вид обязательства

Ставка

НДФЛ

  • 13% — доход до 2,4 млн руб.;

  • 15% — свыше 2,4 млн до 5 млн руб.;

  • 18% — свыше 5 млн до 20 млн руб.;

  • 20% — свыше 20 млн до 50 млн руб.;

  • 22% — свыше 50 млн руб.

Повышенная ставка применяется только к части дохода сверх лимита

Страховые взносы

  • Единый тариф — 30%. После превышения предельной суммы дохода — 15,1%.

  • «На травматизм» — от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса риска

В сумме — около 30% + тариф по травматизму. Для малых предприятий, ИТ-компаний и НКО в 2025 году предусмотрены пониженные тарифы

Кроме того, ИП-работодатель обязан предоставлять и оплачивать:

  • ежегодный оплачиваемый отпуск;

  • больничные листы;

  • декретные выплаты и отпуск по уходу за ребенком;

  • другие компенсации и гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом.

Отчетность за сотрудников

ИП, который нанимает работников, отчитывается перед налоговой  службой и Социальным фондом.

В налоговую нужно сдавать:

  • РСВ (расчет по страховым взносам) — ежеквартально: до 25 апреля, 25 июля, 27 октября и до 26 января 2026 года.

  • 6-НДФЛ — ежеквартально, итоговый годовой — до 25 февраля 2026 года.

  • Персонифицированные сведения — ежемесячно, до 25 числа. Можно не сдавать за месяцы, в которые уже подан раздел 3 РСВ: март, июнь, сентябрь, декабрь.

В Социальный фонд нужно сдавать отчет ЕФС-1:

  • кадровые события (прием, увольнение) — на следующий рабочий день;

  • раздел 2 (взносы на травматизм) — ежеквартально, до 25 числа месяца после квартала;

  • годовой отчет — до 25 января 2026 года.

